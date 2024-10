Der XTB Morgenticker (29.10.2024)

Die asiatischen Märkte entwickelten sich uneinheitlich, wobei japanische Aktien eine Outperformance erzielten, da der Nikkei 225 und der TOPIX um 1 % bzw. 0,9 % stiegen. Die Gewinne wurden trotz politischer Unsicherheit erzielt, nachdem die regierende Koalition Japans ihre parlamentarische Mehrheit verloren hatte. Nippon Paint Holdings stieg nach der Nachricht von der AOC-Übernahme um 24 %.

Der japanische Yen stabilisierte sich nach starken Verlusten, wobei Finanzminister Kato warnte, dass die Behörden die Volatilität der Währung überwachen. Die politische Unsicherheit hat die Erwartung höherer Staatsausgaben und begrenzter Zinserhöhungsspielräume der Bank of Japan geweckt.

Die meisten asiatischen Märkte blieben vor den großen Technologiegewinnen unverändert. Der chinesische CSI 300 und der Shanghai Composite gaben beide um 0,1 % nach, während der Hang Seng in Hongkong um 0,3 % zulegte. Der südkoreanische KOSPI fiel um 0,3 %, und der australische ASX 200 legte um 0,5 % zu.

Die Wall-Street-Futures blieben im asiatischen Handel unverändert, da die Märkte auf die Gewinne der Technologiegiganten warten. Alphabet berichtet heute, gefolgt von Meta und Microsoft morgen, während Apple und Amazon am Donnerstag an der Reihe sind.

Der Goldpreis näherte sich erneut einem Rekordhoch und stieg um 0,4 % auf 2.753,60 $ pro Unze, was auf die Nachfrage nach sicheren Häfen vor der US-Präsidentschaftswahl zurückzuführen ist. Jüngste Umfragen zeigen ein enges Rennen zwischen Trump und Harris.

Die Ölpreise stabilisierten sich nach dem Einbruch von 6 % am Montag, wobei Brent-Rohöl bei 70,92 $ und WTI bei 67,45 $ lag. Die Märkte betrachteten den israelischen Angriff auf den Iran am Wochenende als gezielten Angriff, der wahrscheinlich nicht eskalieren wird, während die Nachfrage weiterhin besorgniserregend ist.

Bitcoin setzte seine starke Performance fort und legte um 1,8 % auf 71.000 $ zu, während Ethereum ebenfalls um 2 % stieg.

Die Immobilienpreise in Hongkong fielen im September den fünften Monat in Folge (-1,7 % im Monatsvergleich), obwohl Analysten erwarten, dass der Markt nach der jüngsten politischen Unterstützung bald die Talsohle erreicht haben wird.

Wichtige Ereignisse in Kürze: US-BIP-Daten für das 3. Quartal (Donnerstag), PCE-Preisindex und Nonfarm-Payrolls (Freitag), China-PMI-Daten (Donnerstag) und die geldpolitische Sitzung der Bank of Japan in dieser Woche.

