Der XTB Morgenticker (30.01.2025)

US-Index-Futures werden höher gehandelt, obwohl die Microsoft-Aktie im nachbörslichen Handel trotz starker Quartalsergebnisse um mehr als 4 % fiel. Den Anlegern gefiel das hinter den Erwartungen zurückbleibende Wachstum im Geschäft mit Azure-Cloud-Computing nicht.

begrenzt das Wachstum auf 2 %, obwohl die Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich übertroffen wurden; die Verluste in der Abteilung Reality Labs übertrafen die Prognosen, und das Unternehmen bestätigte Investitionsausgaben in Höhe von 60 bis 65 Milliarden US-Dollar für 2025. Die Aktien von Tesla sind nach Börsenschluss um 4 % gestiegen, obwohl die Ergebnisse des Unternehmens vielleicht etwas enttäuschend ausfallen werden. Die IBM-Aktie ist der stärkste Gewinner; die Aktien des Unternehmens stiegen nach einem überraschend starken Bericht um fast 9 %. Der Nasdaq / US100 gewinnt fast 0,3 %, und der S&P 500 / US500 und der Dow Jones / US30 lagen leicht im Plus.

Der Eurodollar verliert leicht und wird immer noch über 1.041 gehandelt; die Renditen 10-jähriger US-Anleihen fielen um 3 Basispunkte auf 4,52 %, trotz etwas aggressiverer Äußerungen von Jerome Powell

Powell betonte gestern die Stärke der US-Wirtschaft, wies jedoch darauf hin, dass die Inflation zwar weiter auf ihr Ziel von 2 % fallen wird, die Fed jedoch keine weiteren Senkungen beschließen wird, bis sie ermutigende Daten sieht, die den Entscheidungsträgern genügend Handlungssicherheit geben, ohne Angst vor einem erneuten Preisdruck zu handeln

Die Agrarrohstoffe sind heute rückläufig, wobei die Brent- und WTI-Rohölkontrakte 0,5 % verlieren. Die Erdgas kontrakte gewinnen 0,5 %. Gold steigt um 0,1 % auf 2.761 $ pro Unze, Silber legt um 0,3 % zu und Platin steigt um mehr als 0,8 %.

