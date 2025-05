Der XTB Morgenticker (30.05.2025)

Asiatische Märkte stürzen ab, nachdem Trump-Zölle vom Berufungsgericht wieder eingeführt wurden und die kurze Rallye nach der Blockade durch das Handelsgericht am Mittwoch beendet wurde. Die regionalen Indizes fielen am Freitag stark, wobei der Hang Seng in Hongkong um 1,5 % und die chinesischen Märkte um 0,5 bis 0,7 % nachgaben, nachdem Finanzminister Bessent bestätigte, dass die Handelsgespräche mit Peking in den letzten Wochen „ins Stocken geraten“ seien. Der japanische Nikkei 225 fiel um 1,3 %, nachdem die Inflationsdaten aus Tokio stärker als erwartet ausgefallen waren und die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan im Juli erhöht hatten. Die S&P 500-Futures fielen um 0,3 % vor der Veröffentlichung wichtiger PCE-Inflationsdaten im Laufe des Tages.

Trumps Zollpolitik sorgt weiterhin für Turbulenzen, da sich die Rechtsstreitigkeiten nach der Entscheidung eines Berufungsgerichts, die Zölle während des laufenden Verfahrens wieder einzuführen, verschärfen. Der Präsident griff die Richter des Handelsgerichts in Social-Media-Beiträgen scharf an, bezeichnete sie als „Hinterzimmer-Gauner“ und zeigte sich zuversichtlich, dass der Oberste Gerichtshof seine Zollhoheit bestätigen werde. Trump signalisierte, dass alternative Mechanismen zum Einsatz kommen könnten, sollten die Gerichte gegen ihn entscheiden, und hielt an seiner Frist für die Einführung der wichtigsten Zölle im Juli fest. Die Märkte sehen sich nun einer anhaltenden Unsicherheit gegenüber, da der Rechtsstreit weitergeht und die nächste Anhörung für den 5. Juni angesetzt ist.

Die Handelsverhandlungen mit China sind ins Stocken geraten, da Bessent einräumt, dass die Gespräche trotz der Deeskalationsvereinbarung vom Mai ins Leere laufen. Die Spannungen zwischen den USA und China haben sich diese Woche weiter verschärft, nachdem Washington zusätzliche Exportbeschränkungen für Ethan- und Butanlieferungen nach China verhängt hat, während Peking die Kontrollen für Halbleiter kritisierte. Laut einer Reuters-Umfrage dürfte die Industrieproduktion im Mai den zweiten Monat in Folge geschrumpft sein, wobei der offizielle Einkaufsmanagerindex für Samstag bei 49,5 erwartet wird. Trumps 145 %ige Zölle auf chinesische Importe bedrohen die exportgetriebene Erholung, während die Wirtschaft mit Deflation und einer Immobilienkrise zu kämpfen hat.

Der Inflationsanstieg in Japan stärkt die Argumente für eine Zinserhöhung durch die BOJ, nachdem der Kern-VPI in Tokio im Mai stärker als erwartet gestiegen ist. Der Leitindikator bestätigte die Markterwartungen für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli und stützte damit den Yen gegenüber dem Dollar. Die Industrieproduktion ging weniger stark zurück als erwartet, während die Einzelhandelsumsätze die Schätzungen übertrafen, was die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstreicht. Der USD/JPY fiel um 0,3 %, da die Nachfrage nach sicheren Häfen die japanische Währung angesichts der erneuten Handelsunsicherheit beflügelte.

Öl steuert auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu, da eine Erhöhung der OPEC+-Förderung erwartet wird und Unsicherheit über die Zölle herrscht. Brent-Rohöl fiel um 0,48 % auf 63,84 USD, während WTI um 0,51 % auf 60,63 USD nachgab, was einem Wochenverlust von jeweils 1,5 % entspricht. Acht OPEC+-Mitglieder treffen sich am Samstag, wobei Analysten eine Produktionssteigerung erwarten, die möglicherweise über die bisherigen Erhöhungen um 411.000 bpd hinausgeht. JPMorgan prognostiziert einen Preisrückgang auf über 50 USD bis zum Jahresende, da sich der weltweite Überschuss auf 2,2 Millionen bpd ausweitet. Der Memorial Day-Reiseverkehr stützte die Nachfrage in den USA, aber das monatliche weltweite Wachstum liegt 250.000 bpd unter den Erwartungen.

Trump-Powell-Treffen im Weißen Haus bringt keine Kursänderung, da Fed-Chef bei seinem ersten persönlichen Treffen seit Amtsantritt Unabhängigkeit betont. Trump sagte Powell, er begehe einen „Fehler“, indem er die Zinsen nicht senke, und verwies dabei auf wirtschaftliche Nachteile gegenüber China und anderen Ländern. In ihrer Erklärung betonte die Fed, die Geldpolitik werde „vollständig von den eingehenden Wirtschaftsdaten“ abhängen und Entscheidungen würden auf der Grundlage „unpolitischer Analysen“ getroffen. Die Märkte preisen eine Zinssenkung im September und eine weitere im Dezember ein, während die politischen Entscheidungsträger auf Klarheit in der Zollpolitik warten.

Musk bereitet dramatischen Abgang aus dem Weißen Haus vor mit einer gemeinsamen Pressekonferenz im Oval Office, die für heute um 13:30 Uhr angesetzt ist. Trump gab den letzten Tag des Tesla-CEO in der Regierung bekannt, nachdem Berichte über einen stillen Abgang nach Musks Kritik an der Steuersenkungsgesetzgebung aufgetaucht waren. Das Ministerium für Regierungseffizienz verfehlte seine Ziele für die Haushaltskürzungen angesichts der öffentlichen Kritik an Stellenstreichungen im Bundesbereich. Musk deutete an, dass er sich wieder auf Unternehmen wie Tesla konzentrieren werde, die während seiner Amtszeit mit Verkaufsboykotten und Vandalismus konfrontiert waren.