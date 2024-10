Der XTB Morgenticker (30.09.2024)

Der Handelstag am Freitag an den globalen Finanzmärkten endete mit einem deutlichen Anstieg der europäischen Indizes. An der Wall Street waren die Gewinne nicht so einheitlich, wobei vor allem Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zulegten. Der Technologieindex Nasdaq schloss den Handelstag mit einem Minus von fast 0,39 %. Die neue Woche beginnt mit einer Fortsetzung der optimistischen Stimmung in China, die auf einen umfassenden Plan zur Senkung der Zinssätze und zur Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft zurückzuführen ist. Die Indizes dort bauen ihre robusten Gewinne aus, wobei die Shanghai-Indizes unter anderem allein heute um 7 % höher gehandelt werden. Die People's Bank of China kündigte am Wochenende an, dass sie die Banken anweisen wird, die Hypothekenzinsen für bestehende Wohnungsbaudarlehen vor dem 31. Oktober zu senken. Darüber hinaus haben die drei Städte Guangzhou, Shanghai und Shenzhen Wohnungskaufprogramme angekündigt. Die Stimmung ist derzeit äußerst positiv, aber man sollte bedenken, dass all dies vor den Feiertagen zum Nationalfeiertag geschieht. Daher werden die chinesischen Märkte ab morgen eine Woche lang geschlossen sein. Der Handel an den Inlandsmärkten wird erst am 8. Oktober wieder aufgenommen. Als Gegengewicht zur guten Stimmung in China wurden die Caixin-PMI-Daten mit 49,3 (zuvor 50,4) für das verarbeitende Gewerbe und 50,3 (zuvor 51,6) für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Das Währungspaar USDJPY beginnt den Handel am Montag mit einer Fortsetzung der Rückgänge. Den Makrodaten zufolge beliefen sich die Einzelhandelsumsätze im August auf 2,8 % im Jahresvergleich (erwartet wurden 2,3 %), während die Industrieproduktion im gleichen Zeitraum um 3,3 % im Monatsvergleich sank (erwartet wurden -0,9 %). Das wichtigste Makro-Ereignis des Tages, das die Marktvolatilität während des heutigen Handels wahrscheinlich erhöhen wird, sind die VPI-Daten aus Deutschland (Schlagzeilenlesung um 14:00 Uhr dt. Zeit; ein Anstieg der Volatilität könnte jedoch bereits um 10:00 Uhr BST eintreten, wenn die Daten aus einzelnen Staaten bekannt werden). Für den Nachmittag sind außerdem die Bekanntgabe des Chicagoer Einkaufsmanagerindex und Reden von Powell und Lagarde geplant, aber es ist derzeit noch unklar, ob die Banker auf die aktuelle Währungssituation eingehen werden. Auf geopolitischer Ebene richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten, wo Berichten zufolge israelische Streitkräfte sich auf die Nordfront konzentrieren und eine Bodeninvasion im Libanon vorbereiten. Die Währungen der Antipoden schneiden derzeit am Devisenmarkt am besten ab. Rückgänge sind vor allem beim Schweizer Franken und beim US-Dollar zu verzeichnen. Erdgas verliert derzeit auf Intraday-Basis fast 2 %. Im Gegensatz dazu verzeichnen wir leichte Zuwächse auf den Öl- und Goldmärkten. Bitcoin stoppt seine Aufwärtsbewegung am Montagmorgen und fällt um 2 % auf 64.600 $. Aktuelle Volatilität einzelner Währungspaare. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.