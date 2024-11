Der XTB Morgenticker (30.10.2024)

Die asiatischen Märkte verzeichneten aufgrund der Vorsicht gegenüber den anstehenden Wirtschaftsdaten und der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Wahlen überwiegend Verluste. Der japanische Nikkei 225 stieg als Ausreißer um über 0,5 %, während der chinesische CSI 300 und der Hang Seng aus Hongkong leicht fielen. Der ASX 200 gab nach den Inflationsdaten um 0,6 % nach.

stieg als Ausreißer um über 0,5 %, während der chinesische und der aus Hongkong leicht fielen. Der gab nach den Inflationsdaten um 0,6 % nach. Die australische Inflation im dritten Quartal zeigte gemischte Signale – der Gesamt-VPI fiel auf 2,8 % (der niedrigste Stand seit 2021), aber die Kerninflation blieb bei 3,5 % unverändert. Die Märkte schoben die Erwartungen an eine Zinssenkung zurück, und die großen Banken prognostizieren nun die erste Senkung im Februar 2025.

Das französische BIP im 3. Quartal übertraf mit +0,4 % im Quartals- und +1,3 % im Jahresvergleich (gegenüber Prognosen von +0,3 % und +1,2 %) die Erwartungen, was auf die Aktivitäten im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen zurückzuführen ist, trotz der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Schwächen, während die Verbraucherausgaben im September mit +0,1 % im Monatsvergleich den Prognosen entsprachen (zuvor auf +0,4 % revidiert).

Wall Street-Futures legten nach starken Alphabet-Gewinnen zu, wobei das Unternehmen ein Cloud-Wachstum von 35 % und verbesserte YouTube-Werbeeinnahmen meldete. Meta und Microsoft berichten später am Tag, gefolgt von Apple und Amazon morgen.

Der Dollar hielt sich vor wichtigen US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche in der Nähe von Dreimonatshochs. Der australische Dollar fiel nach dem Inflationsbericht auf ein Dreimonatstief. Der japanische Yen stabilisierte sich bei etwa 153,25 pro Dollar, da die Märkte erwarten, dass die BOJ die Zinsen morgen beibehält.

Bitcoin näherte sich Rekordhöhen und wurde inmitten zunehmender Wahlspekulationen bei 72.456 USD gehandelt. Gold erreichte ein neues Allzeithoch von 2.782,78 USD pro Unze, da die Nachfrage nach sicheren Häfen anhält.

Die Ölpreise stabilisierten sich bei Brent bei 71,22 USD und bei WTI bei 67,73 USD, da die Märkte einen möglichen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah gegen erwartete US-Lagerbestandsrückgänge abwägen.

Gold baut seine Gewinne aus und liegt auf einem Rekordhoch von 2785,55 USD pro Unze, während Silber um Höchststände schwankt und derzeit bei 34,25 USD liegt. EURUSD bleibt unverändert und wird derzeit bei 1,0819 gehandelt.

Hongkong meldete im Zeitraum Q1-Q3 2024 einen Rekord bei Immobilienkäufen von Festlandchinesen. Nach einer Lockerung der Politik wurden 8.133 Häuser im Wert von 90,6 Milliarden Hongkong-Dollar gekauft.

Wichtige Ereignisse in der nächsten Zeit: Meta- und Microsoft-Gewinne, europäische BIP-Daten, Bekanntgabe des britischen Haushalts, morgige Sitzung der BOJ-Politik und heute der ADP-Beschäftigungsbericht der USA.

Die EU bestätigte Zölle von bis zu 45,3 % auf chinesische Elektrofahrzeuge, was zu Kritik aus Peking führte, das weitere Verhandlungen forderte, um eine Eskalation der Handelskonflikte zu vermeiden.

Volkswagen und die Gewerkschaften treffen sich heute wegen umstrittener Pläne zur Werksschließung und zum Stellenabbau aufgrund schwacher Nachfrage und hoher Kosten, wobei mögliche Arbeitskampfmaßnahmen drohen.

