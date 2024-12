Der XTB Morgenticker (30.12.2024)

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter verstarb am Sonntagnachmittag im Alter von 100 Jahren in seinem Haus in Plains. Carter war vom 20. Januar 1977 bis zum 20. Januar 1981 Präsident der Vereinigten Staaten. Üblicherweise ruft der amtierende US-Präsident nach dem Tod eines ehemaligen Präsidenten einen nationalen Trauertag aus, an dem die meisten Bundesangestellten einen Tag frei bekommen und die Aktien- und Anleihemärkte geschlossen sind. Dies geschieht in der Regel etwa 5 bis 7 Tage nach dem Tod des Präsidenten, was in diesem Fall zwischen dem 3. und 7. Januar liegen würde.