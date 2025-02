Der XTB Morgenticker (31.01.2025)

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum werden überwiegend in positiver Stimmung gehandelt. Der CH50cash -Index legt um 1,50 % zu, während der JP225 -Index um 0,30 % auf 39.650 Punkte steigt. Der SG20cash -Index aus Singapur steigt um 1,50 %, während der AU200cash -Index aus Australien um 0,20 % fällt.

-Index legt um 1,50 % zu, während der -Index um 0,30 % auf 39.650 Punkte steigt. Der -Index aus Singapur steigt um 1,50 %, während der -Index aus Australien um 0,20 % fällt. Terminkontrakte für europäische Indizes deuten auf eine höhere Eröffnung des Handelstages hin. Der deutsche DAX -Index legt um 0,06 % zu und hält sich über 21.800 Punkten. Der britische UK100 -Index legt um 0,02 % zu und der europäische EU50-Index steigt um 0,05 %.

-Index legt um 0,06 % zu und hält sich über 21.800 Punkten. Der britische -Index legt um 0,02 % zu und der europäische EU50-Index steigt um 0,05 %. Das wichtigste Ereignis des Tages ist die Veröffentlichung des von der Fed bevorzugten Inflationsmaßes, des US-PCE-Index. Erwartet wird, dass die Kernrate im Jahresvergleich unverändert bei 2,8 % bleibt, während die Gesamtinflationsrate im Jahresvergleich voraussichtlich von 2,6 % auf 2,8 % steigen wird.

Im ersten Teil des Tages sind der Neuseeland- und der Australische Dollar die stärksten Währungen unter den G10-Währungen, während der Japanische Yen die schwächste ist.

Der australische Erzeugerpreisindex (PPI) für das vierte Quartal lag bei +0,8 % gegenüber dem Vorquartal und damit unter den Erwartungen von +1,0 % und dem zuvor gemessenen Wert von +0,9 %. Der PPI-Bericht entspricht den Erwartungen der ersten Zinssenkungen durch die Reserve Bank of Australia (RBA). Alle vier größten Banken Australiens gehen derzeit von einer Zinssenkung der RBA im Februar aus.

Die Verbraucherpreisinflation in Tokio stieg im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 %, was den Erwartungen (2,5 %) entspricht und leicht über dem Wert vom Dezember (2,4 %) liegt. Dies unterstützt den Plan der Bank of Japan für weitere Zinserhöhungen.

Die Arbeitslosenquote in Japan lag im Dezember bei 2,4 % und damit unter den erwarteten 2,5 % und auch unter den 2,5 % des Vormonats. Das Verhältnis von Stellen zu Bewerbern betrug 1,25, was bedeutet, dass auf 100 Arbeitssuchende 125 offene Stellen kamen.

Die Einzelhandelsumsätze in Japan stiegen im Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 % und markierten damit den 33. Monat in Folge mit Wachstum. Die Daten übertrafen die Erwartungen von 3,1 % im Jahresvergleich und den zuvor im November gemessenen Wert von 2,8 %.

Die japanische Industrieproduktion stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,3 %, ging aber im Jahresvergleich um 1,1 % zurück.

Japans makroökonomische Daten fielen recht stark aus und stützten das Szenario weiterer Zinserhöhungen – mit höherer Inflation in Tokio und starken Einzelhandelsumsätzen. Die Stimmung der Anleger wurde jedoch letztlich durch eine Erklärung des Gouverneurs der Bank of Japan (BOJ) im Parlament beeinflusst. Ueda erklärte, dass die Inflation hauptsächlich durch kostentreibende Faktoren verursacht wird, die im Laufe dieses Jahres nachlassen sollten.

Ueda sagte auch, dass die Bank of Japan die Zinsen weiter anheben werde, wenn sich die Wirtschaft gemäß den Prognosen entwickelt, und er ist der Ansicht, dass die Märkte diese geldpolitische Haltung verstehen.

