Das Wichtigste in Kürze Ruhiger Wirtschaftskalender, aber wichtige Impulse

Zinsentscheide im Fokus

Arbeitsmarktdaten als Markttrigger

Der Wirtschaftskalender für die Börse heute fällt vergleichsweise ruhig aus und gibt Anlegern eine Atempause nach der gestrigen Fed-Entscheidung sowie den nachbörslich veröffentlichten Oracle-Quartalszahlen. Dennoch stehen mehrere relevante Konjunkturdaten und Zinsentscheide auf dem Programm, die die Marktvolatilität im Tagesverlauf beeinflussen können. Besonders im Fokus stehen heute der verzögerte US-Handelsbilanzbericht für September sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Beide Datenpunkte sind entscheidend für die Einschätzung der wirtschaftlichen Dynamik und können die Erwartungen an die künftige Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen. Darüber hinaus stehen weitere geldpolitische Entscheidungen an: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die türkische Zentralbank veröffentlichen heute ihre aktuellen Zinsentscheide. Diese können sowohl die jeweiligen Währungen als auch die regionalen Aktienmärkte bewegen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:30 Uhr – Schweiz – SNB Zinsentscheid (Q4, Dezember) Prognose: 0,00 %

Vorheriger Wert: 0,00 % 09:00 Uhr – Schweiz – SNB Pressekonferenz 09:50 Uhr – Vereinigtes Königreich – Rede von BoE-Gouverneur Bailey 01:30 Uhr – USA – Arbeitsmarktdaten Erstanträge Arbeitslosenhilfe: Prognose 220K; vorher 191K

4-Wochenschnitt der Anträge: vorher 214,75K

Fortgesetzte Anträge: Prognose 1,950M; vorher 1,939M 01:30 Uhr – Kanada – Handelsbilanz (September) Handelsbilanz: Prognose -4,40B; vorher -6,32B

Importe: vorher 66,91B

Exporte: vorher 60,58B 01:30 Uhr – USA – Handelsbilanz (September) Handelsbilanz: Prognose -62,50B; vorher -59,60B

Exporte: vorher 280,80B

