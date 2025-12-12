Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit Wall-Street-Rekorden & Broadcom-Zahlen

Das Wichtigste in Kürze Wall Street auf Rekordniveau, aber wachsende Vorsicht bei KI-Aktien

Globale Aktienmärkte profitieren von Zinssenkungserwartungen

Rohstoffe stabil, Bitcoin bleibt in Seitwärtsphase

Die Wall Street bewegt sich weiterhin in der Nähe ihrer Allzeithochs, zeigt jedoch zunehmende Vorsicht im Technologiesektor. Besonders im Fokus steht Broadcom (AVGO.US): Trotz eines sehr starken Quartalsberichts verlor die Aktie im gestrigen Handel rund 5 %. Die S&P-500-Futures notieren am Freitag weitgehend unverändert, während die Nasdaq-100-Futures um etwa 0,5 % nachgeben. Broadcom übertraf die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie. Der Umsatz lag bei 18,02 Mrd. USD (Erwartung: 17,49 Mrd. USD), der Gewinn je Aktie bei 1,95 USD (Erwartung: 1,87 USD). Für das laufende Fiskalquartal stellte das Unternehmen einen Umsatz von 19,1 Mrd. USD in Aussicht, während Analysten laut LSEG mit 18,3 Mrd. USD gerechnet hatten. CEO Hock Tan erklärte, dass sich die Umsätze mit KI-Chips im Jahresvergleich auf 8,2 Mrd. USD verdoppeln sollen. Dazu zählen maßgeschneiderte KI-Chips sowie Halbleiter für KI-Netzwerke. Der Nettogewinn stieg um 97 % auf 8,51 Mrd. USD bzw. 1,74 USD je Aktie, nach 4,32 Mrd. USD bzw. 0,90 USD im Vorjahreszeitraum. Dennoch enttäuschte der Ausblick für den KI-Bereich Teile des Marktes. Marktbericht Börse: US-Indizes auf Rekordniveau, Fokus auf Fed-Reden Im gestrigen Kassahandel legte der S&P 500 um 0,2 % zu und markierte ein neues Allzeithoch. Gleichzeitig reduzierten einige Marktteilnehmer ihr Engagement in KI-nahen Aktien, unter anderem nach den Zahlen von Oracle. Der makroökonomische Kalender ist heute vergleichsweise dünn. Im Mittelpunkt stehen daher Reden mehrerer Fed-Mitglieder (Paulson, Hammack, Goolsbee). In Europa richten sich die Blicke auf Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich sowie auf BIP-Zahlen aus Großbritannien. Asien & globale Märkte: Positive Dynamik hält an Die asiatischen Aktienmärkte setzen ihre Gewinne fort, gestützt durch die Rekordstände an der Wall Street und die Erwartung möglicher US-Zinssenkungen im Jahresverlauf. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,9 % und steuert auf den höchsten Schlussstand seit Mitte November zu. Besonders stark präsentierte sich Japan: Der Topix-Index näherte sich einem Rekordhoch, angetrieben vom Finanzsektor. Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan bereits in der kommenden Woche sorgten für zusätzlichen Rückenwind. In China hingegen gaben die Leitindizes nach. Zwar kündigte die Regierung weitere Unterstützungsmaßnahmen an, verzichtete jedoch auf zusätzliche fiskalische Impulse für 2025 – ein Faktor, der Gewinnmitnahmen auslöste. Global bleibt der Trend intakt: Der MSCI All Country World Index stieg um weitere 0,1 % und notierte zuletzt auf Rekordniveau. Für 2025 zeichnet sich bislang ein Plus von rund 21 % ab – das beste Ergebnis seit sechs Jahren. Rohstoffe & Kryptowährungen – Überblick Kupfer : Stabil nach dem jüngsten Ausbruch auf Rekordniveau

Industriemetalle : Überwiegend fester, unterstützt durch eine dovishe Fed-Rhetorik

Gold : Korrigiert nach drei Gewinntagen, Zinssenkungserwartungen bleiben unterstützend

Silber : Weiterhin nahe Mehrjahreshochs

Öl : Erholung von fast zweimonatigen Tiefs

