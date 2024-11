Der XTB Morgenticker (31.10.2024)

Trotz sehr solider Berichte von Microsoft und Meta Platforms verloren die US-Indexkontrakte im nachbörslichen Handel und schlossen den gestrigen Handelstag im Minus; der Nasda100 verlor 0,8 % und der S&P 500 verlor mehr als 0,3 %. Die Umsatzprognose von Meta für das vierte Quartal enttäuschte die Erwartungen der Analysten, wobei die Kurse vor dem Börsengang auf einen Rückgang der Aktie um etwa 2,5 % hindeuteten. Microsoft hingegen legte um 1 % zu; das Unternehmen übertraf die Prognosen des Marktes und verzeichnete ein Umsatzwachstum von mehr als 30 % in der Azure-Cloud.

und verloren die US-Indexkontrakte im nachbörslichen Handel und schlossen den gestrigen Handelstag im Minus; der verlor 0,8 % und der verlor mehr als 0,3 %. Die Umsatzprognose von Meta für das vierte Quartal enttäuschte die Erwartungen der Analysten, wobei die Kurse vor dem Börsengang auf einen Rückgang der Aktie um etwa 2,5 % hindeuteten. Microsoft hingegen legte um 1 % zu; das Unternehmen übertraf die Prognosen des Marktes und verzeichnete ein Umsatzwachstum von mehr als 30 % in der Azure-Cloud. Die Aktie von Robinhood verliert nach einem schwachen Bericht 10 %; das Unternehmen verfehlte die Gewinnerwartungen, während Microstrategy ebenfalls um 8 % nachgab. Die Starbucks-Aktie fiel nach enttäuschenden Gewinnen nur leicht um 1 %. Das Unternehmen gab einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze um 9 % bekannt, in China um 14 % und in den USA um 6 %. Ein schwacher Bericht wurde jedoch erwartet und überraschte die Wall Street nicht. Amazon wird heute nach dem Handelstag seine Ergebnisse bekannt geben.

Die Bank of Japan hielt die Zinssätze unverändert bei 0,25 % und entsprach damit der Prognose der Märkte; die Entscheidung fiel einstimmig. Das Währungspaar USDJPY verlor jedoch nach der Entscheidung, die den Tradern wie ein „Fact Sale“ erschien. Der japanische Wohnungsbau verzeichnete ein Wachstum von -0,6 % im Jahresvergleich, gegenüber einer Prognose von -4,25 % und -5,1 % zuvor. Die japanischen Indizes Nikkei und Topix verloren -0,5 % bzw. -0,3 %.

BoJ-Gouverneur Ueda deutete an, dass die erwartete Inflation im Jahr 2025 wahrscheinlich niedriger ausfallen wird, indirekt aufgrund des Ölpreises. Ueda betonte, dass der schwache Yen die Leistung japanischer Unternehmen verbessert und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie Löhne und Preise erhöhen. Er wies auch darauf hin, dass die derzeit lockere Geldpolitik entsprechend angepasst wird, wenn die Wirtschaft das Ziel der BoJ für Wirtschaftswachstum und Preise erreicht. Die Bank geht davon aus, dass die Kerninflation des Verbraucherpreisindex im Zeitraum von 2024 bis 2026 bei etwa 2 % liegen wird.

Laut Ueda erholt sich die japanische Wirtschaft moderat; er sieht ein anhaltendes Wirtschaftswachstum über dem Potenzial. Der Gouverneur der BoJ behauptet auch, dass die Preiserhöhungen aufgrund höherer Löhne stärker ausfallen könnten als zuvor erwartet. Die mittlere Prognose für das reale BIP-Wachstum im Fiskaljahr 2026 für Japan wurde auf 4 % angehoben, gegenüber 1 % im Juli; das Wachstumstempo des Kern-VPI für 2026 bleibt unverändert bei 2,1 %. Derzeit verliert das Währungspaar USDJPY 0,3 %.

Derzeit verliert das Währungspaar 0,3 %. Die PMI-Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe lagen laut dem Nationalen Statistikamt Chinas (NBS) bei 50,1 und damit leicht über der Prognose von 49,9 und 49,8 zuvor. Der PMI außerhalb des verarbeitenden Gewerbes lag laut NBS bei 50,2, unter den erwarteten 50,3 und leicht über 50 zuvor. Der Referenzindex Hang Seng legte leicht um 0,2 % zu; der CSI-Index auf dem Festland stieg ebenfalls um 0,2 %.

Der australische ASX gab um mehr als 0,25 % nach. Die Einzelhandelsumsätze in Australien stiegen unter die Prognosen von 0,1 % im Monatsvergleich gegenüber 0,3 % prognostiziert und 0,7 % zuvor. Die Exportpreise fielen um -4,3 % im Jahresvergleich gegenüber 4 % erwartet und -5,9 % zuvor, während die Importgüter um -1,4 % gegenüber -0,3 % erwartet und 1 % zuvor fielen. Die Kredite an den Privatsektor stiegen im Jahresvergleich um 0,5 %.

Der Dollar legt leicht zu, während das Währungspaar EURUSD um -0,10 % auf unter 1.085 fällt. Europäische Index-Futures deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung hin; der DE40, der UK100 und der EU50 verlieren zwischen -0,2 und -0,3 %. Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist weiterhin recht positiv, wobei Bitcoin über 72.200 $ liegt. Öl-Futures werden heute unverändert gehandelt, und Agrarrohstoffe verlieren größtenteils; Weizen-Futures fallen um mehr als 1 % und liegen unter 570 $ pro Scheffel; auch Baumwolle verzeichnet einen Rückgang

Die Vereinigten Staaten haben angedeutet, dass der Iran nicht auf den jüngsten Präzisionsangriff Israels reagieren sollte, und haben ihre Unterstützung für Israel im Falle eines Gegenangriffs deutlich erklärt Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.