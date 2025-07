Das Hauptthema der heutigen Handelstages ist das vorläufige Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, das Zölle betrifft. 🌍 Eckpunkte des Handelsdeals Obwohl es sich bislang nur um einen Rahmenvertrag handelt, umfasst das Abkommen bereits zentrale Elemente: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dauerhafte Begrenzung der US-Zölle auf EU-Waren bei 15% .

Verpflichtung der EU zum Kauf von US-Energie im Wert von 750 Milliarden USD , um die Abhängigkeit von russischen Lieferungen zu reduzieren.

Zusätzlich soll die EU rund 600 Milliarden USD in die US-Wirtschaft investieren.

Einführung eines 0%-gegen-0%-Zollsystems für eine Reihe von Produkten: Flugzeuge & Flugzeugteile Halbleiteranlagen Bestimmte Chemikalien Generika Agrarprodukte Kritische Rohstoffe

Einige Streitpunkte bleiben bestehen – insbesondere Alkoholzölle, die weiterhin verhandelt werden müssen. 🌏 Asienmärkte gemischt – Hoffnung auf China-USA-Gespräche Die asiatischen Börsen schlossen uneinheitlich: Der Nikkei 225 in Japan verlor 0,85% .

Der Hang Seng Index in Hongkong legte 0,48% zu.

Der Shanghai Composite beendete den Handel nahezu unverändert. Die Anleger in Asien zeigen sich vorsichtig optimistisch aufgrund geplanter neuer Handelsgespräche zwischen China und den USA in Stockholm. Eine Verlängerung der aktuellen 90-tägigen Zoll-Waffenruhe wird erwartet, was besonders chinesische Märkte stützt. Gleichzeitig meldete das Nationale Statistikamt Chinas, dass die industriellen Unternehmensgewinne im Juni um 4,3% im Vergleich zum Vorjahr sanken – nach einem Rückgang von 9,1% im Mai. 🧾 Ausblick Europa & USA: Indizes stark, Chip-Deal beflügelt Samsung Die Futures für europäische Aktienindizes sowie den US-Index S&P 500 deuten zum Handelsstart auf ein solides Plus von rund 1% hin – gestützt durch das EU-USA-Abkommen. Samsung Electronics kündigte zudem einen mehrjährigen Chipproduktionsvertrag mit Tesla über 16,5 Milliarden USD an, was den Aktienkurs des Unternehmens um bis zu 3,5% steigen ließ. 💱 Forex Aktuell: EUR/USD fällt – USD dominiert Am Devisenmarkt eröffnete der US-Dollar stärker: Das Währungspaar EUR/USD fiel auf 1,1740 , beeinflusst durch die Nachrichten zum Handelsdeal und die damit verbundenen Energiekäufe.

Risiko-Währungen wie GBP , AUD und NZD blieben schwach gegenüber dem USD.

JPY und CHF zeigten sich stabil. Der USD/JPY bewegte sich bei 147,7, knapp unter einem wichtigen technischen Widerstand. 🏦 Zentralbanken & Daten im Fokus Diese Woche richten sich die Blicke der Märkte auf: Sitzungen der Federal Reserve (Fed) und der Bank of Japan

Die Inflationsdaten Australiens am Mittwoch, die entscheidend für den geldpolitischen Kurs der RBA sein könnten 🏢 Berichtssaison & Rohstoffmärkte Die US-Berichtssaison tritt in ihre entscheidende Phase: Rund 37% der S&P 500-Unternehmen , inklusive der „Magnificent 7“ (Mag7) , präsentieren ihre Quartalszahlen.

Edelmetalle starten mit geringer Volatilität in die neue Woche.

