Ethereum Prognose & Krypto Aktuell: Märkte starten schwach in die Woche Krypto Aktuell: Die Kryptowährungen beginnen die neue Woche mit deutlichen Rückgängen. Besonders hart getroffen wurde Ethereum, das fast 10% von den jüngsten Mehrjahreshochs verlor und aktuell bei rund $4.250 notiert. Auch Bitcoin zeigt Schwäche und pendelt sich um die Marke von $115.000 ein. Anleger beobachten aufmerksam die geopolitischen Entwicklungen rund um die Gespräche zwischen Trump und Selenskyj sowie anstehende Wirtschaftsdaten aus den USA. Ein weiteres Highlight der Woche ist das Jackson-Hole-Symposium am Freitag. ►Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 | Ticker: ETH Marktüberblick – Ethereum Prognose im Fokus Neben Ethereum stehen auch andere Altcoins unter Druck: Algorand und Avalanche verzeichnen Verluste zwischen 5–7%. Trotzdem ist von einer generellen Panikstimmung derzeit nicht zu sprechen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen In den letzten 24 Stunden wurden rund $240 Millionen an Long-Positionen liquidiert , insgesamt fast $340 Millionen.

On-Chain-Daten von CryptoQuant zeigen verstärktes Profit-Taking durch Wale (Wallets mit mehr als 10.000 BTC), was die stark gestiegenen Exchange-Zuflüsse bestätigt.

On-Chain-Daten von CryptoQuant zeigen verstärktes Profit-Taking durch Wale (Wallets mit mehr als 10.000 BTC), was die stark gestiegenen Exchange-Zuflüsse bestätigt.

Parallel stieg das offene Interesse im Optionsmarkt an, was auf wachsendes Interesse an Trendfolge-Strategien und vermehrte Short-Positionen hindeutet. Bitcoin & Ethereum Chartanalyse (D1) Bitcoin: Der BTC-Kurs fiel unter die 50-Tage-EMA, die in vergangenen Bullenmärkten häufig als wichtige Unterstützung diente. Ob eine Rückeroberung gelingt, bleibt unklar. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ethereum Prognose: Die Momentum-Indikatoren bei ETH wirken überhitzt. Sollte es zu einer tieferen Korrektur kommen, könnte die Zone um $4.000 als erste Schlüsselunterstützung fungieren. Auf der Oberseite bleibt der Bereich um $4.800 – das Hoch aus dem Bullrun 2021 – ein starkes Widerstandslevel. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ETF-Flows verstärken Trends Während Bitcoin-Fonds am Freitag Zuflüsse von knapp $500 Millionen verbuchen konnten, zeigten sich bei Ethereum ETFs deutliche Abflüsse von über $50 Millionen. Diese stammten vermutlich von einem einzelnen Großinvestor, da die Verkäufe nahezu ausschließlich im Fidelity Ethereum Fund registriert wurden. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fazit: Ethereum Prognose & Risiken für Anleger Kurzfristig liegt das größte Risiko für den Krypto-Bullenmarkt in möglichen überraschend hohen Inflationszahlen sowie einer restriktiveren Geldpolitik der Fed. Auch die geopolitische Unsicherheit zwischen Russland und der Ukraine könnte zusätzliche Volatilität bringen. Für Anleger bedeutet dies: Die Ethereum Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig, mit Unterstützung bei $4.000 und Widerstand bei $4.800. Der Markt bleibt anfällig für makroökonomische Schocks – Chancen bieten sich vor allem für Trader, die flexibel auf Bewegungen reagieren.

