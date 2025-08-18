Der Beginn der neuen Woche wird von den Hoffnungen und Sorgen der Anleger über wichtige geopolitische und makroökonomische Faktoren geprägt. Das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska endete ohne Verpflichtungen oder Friedenserklärungen – was die Enttäuschung an den Märkten widerspiegelt.
Laut einem Bericht der Deutschen Bank ist die Anlegerstimmung auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gefallen. Auch Apollo Sløk warnt vor dem sich verschlechternden makroökonomischen Umfeld. Der Rückgang der maritimen Handelsströme signalisiert einen schwächeren Konsum. Ein skandinavischer Private-Equity-Fonds weist zudem darauf hin, dass die Kapitalallokation in KI-Unternehmen bereits die Extreme der Dotcom-Blase übertrifft.
Quelle: Appolo Sløk.
Quelle: Bloomberg Finance LPNach dem ergebnislosen Alaska-Treffen wartet der Markt nun gespannt auf die Haltung der US-Notenbank (FED) zur zukünftigen Geldpolitik. Während die Anleger nach Orientierung suchen, eröffnet die US Börseneröffnung auf dem Niveau des Freitagsschlusses.
S&P 500 / US500 im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Leitindex der Wall Street befindet sich aktuell am oberen Ende eines sich verengenden Konsolidierungskanals im Aufwärtstrend. Der Kurs liegt deutlich über den gleitenden Durchschnitten, doch die RSI-Indikatoren deuten noch nicht auf überkaufte Bedingungen hin.
Die Märkte suchen nach einem Impuls für weitere Anstiege. Bleibt dieser aus, könnte die Korrektur schmerzhaft werden. Wichtige Unterstützungszonen liegen zunächst bei 6360 Punkten, danach bei 6250 Punkten, wo sich auch die jüngsten Tiefs und die EMA50 befinden. Weitere Unterstützungen ergeben sich aus der EMA100 und EMA200 – letztere verläuft nahe den Tiefs von vor zwei Monaten und ist damit ein entscheidendes Niveau im Falle eines Rückschlags.
Unternehmensnachrichten im Fokus
UnitedHealth Group (UNH.US) – Im Mittelpunkt der aktuellen Börsensitzung steht der umstrittene Gesundheitsversicherer. Nach einem schwierigen Jahr könnte sich die negative Serie nun wenden: Am Freitag wurde bekannt, dass Warren Buffett und Michael Burry umfangreiche Käufe von Aktien und Optionen getätigt haben. Die Aktie legte am Freitag mit einem Aufwärtsgap von über 10 % zu und steigt am Montag zur US Börseneröffnung um weitere 2 %. Ob die Trendwende nachhaltig ist, bleibt abzuwarten.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Palo Alto (PANW.US) – Einer der führenden Cybersecurity-Anbieter veröffentlicht zum Ende der Montags-Session seine Halbjahresergebnisse für 2025. Erwartet werden Umsätze von 2,5 Milliarden USD und ein EPS von 0,85 – ein weiterer Meilenstein im Wachstum des Unternehmens.
Novo Nordisk (NVO.US) – Der Pharmariese, bekannt für das Adipositas-Medikament Ozempic, erholt sich von jüngsten Verlusten. Grund ist der Optimismus rund um ein neues Medikament gegen Lebererkrankungen, das von der FDA zugelassen wurde: „Wegovy“.
US Tax Credit – Neue Regeln zur Vergabe von Steuervergünstigungen für Infrastruktur im Bereich erneuerbarer Energien stützen die Bewertungen zahlreicher Unternehmen. Dazu zählt auch Vestas, dessen Aktie um 15 % zulegt.
Soho House (SHCO.US) – Der amerikanische Gastronomie- und Hotelkonzern wird von einem Private-Equity-Fonds übernommen. Das Angebot liegt bei 9 USD je Aktie, was einer Prämie von 18 % gegenüber dem aktuellen Börsenwert entspricht.
Dayforce (DAY.US) – Der Softwareanbieter für Unternehmenslösungen steigt um 13 %, nachdem er als Lieferant von Thoma Bravo ausgewählt wurde.
