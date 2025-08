In einer Entscheidung, die die Anlegerstimmung belastet, hat die US-Regierung unter Donald Trump heute neue Gegenzölle in Kraft gesetzt. Während die Ankündigung sofort erfolgte, treten die meisten neuen Zollsätze für andere Länder in sieben Tagen in Kraft. Die Zölle auf Kanada gelten jedoch ab sofort. Die neuen Importzölle im Überblick: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Vietnam: 20%

Europäische Union: 15%

Indonesien: 19%

Australien: 10%

Neuseeland: 15%

Israel: 15%

Türkei: 15% Der Schweizer Franken reagiert negativ auf die Ankündigung eines 39%-Zolls. Er verliert 0,2 % gegenüber dem Euro und dem US-Dollar, insgesamt bis zu 1 % in den letzten drei Tagen. Der kanadische Dollar bleibt stabil, nachdem der finale Zollsatz auf Kanada von 25 % auf 35 % angehoben wurde. Trump deutete an, für Verhandlungen offen zu sein. Produkte, die unter das USMCA-Abkommen fallen, sind nicht betroffen. Börseneröffnung USA – Verluste trotz starker Tech-Ergebnisse US-Futures gerieten am Abend unter Druck und setzten ihren Rückgang fort – trotz sehr guter Quartalszahlen von Apple und Amazon. Der S&P 500 verlor gestern 0,37 %, der Nasdaq schloss 0,03 % im Minus. Heute fallen die US500- und US100-Futures um weitere 0,1 %. In Asien ist die Lage gemischt: CHN.cash: -0,36 %

CH50cash: -0,5 %

AU200: -0,12 %

JP225: +0,01 % Unternehmensberichte – Amazon und Apple im Fokus Amazon meldete einen Gewinn von 1,68 Mrd. USD (vorher 1,33 Mrd. USD) und einen Umsatz von 167,7 Mrd. USD (erwartet 162,15 Mrd. USD). Dennoch fiel die Aktie nachbörslich um 6,6 %, da das Wachstum der Cloud-Sparte enttäuschte. Apple überraschte positiv mit einem EPS von 1,57 USD (erwartet 1,43 USD) und einem Umsatzanstieg auf 94,04 Mrd. USD – das stärkste Wachstum seit Dezember 2021. CEO Tim Cook kündigte Investitionen in KI und mögliche Übernahmen an. Die Geschäfte in China entwickelten sich besser als erwartet, Zölle hatten geringere Auswirkungen als befürchtet. Devisen und Makrodaten EUR/USD: Aufschwung nach US-Core-PCE-Inflationsdaten begrenzt (2,8 %).

China: Caixin Manufacturing PMI fällt auf 49,5 (erwartet 50,3).

Japan: Final Manufacturing PMI 48,9 (Vormonat 50,1).

Australien: PPI Q2 +0,7 % (vorher +0,9 %).

Neuseeland: Baugenehmigungen -6,4 %, Verbrauchervertrauen sinkt auf 94,7.

China kündigt Investitionen in KI, Wirtschaftsstabilisierung und Förderung der Binnenkonjunktur an. Rohstoffe – Marktbericht Börse Gold: +0,13 %, bleibt unter 3.300 USD/Unze

WTI-Öl: knapp über 69 USD/Fass

Brent: unter 72 USD/Fass

Erdgas: stabil über 3 USD/MMBTU ✅ Hinweis: Dieser Marktbericht Börse bietet einen Überblick über die globalen Finanzmärkte und die wichtigsten Impulse zur heutigen Börseneröffnung in den USA und Asien. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

