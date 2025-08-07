📰 Marktbericht Börse – Börseneröffnung mit positiver Stimmung Die US-Börsen konnten gestern einen Teil der Verluste vom Wochenende wettmachen: S&P 500: +0,7%

Dow Jones: +0,2%

Nasdaq: +1,2% Während große Werte zulegten, verzeichneten Nebenwerte im Russell 2000 ein leichtes Minus von -0,2%. Die Futures deuten auf eine fortgesetzte positive Börseneröffnung hin: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq / US100: +0,25%

S&P 500 / US500: +0,2%

EU50: +0,45% 📜 Zölle und Apple-Investitionen im Fokus Mitternacht traten neue, reziproke Zölle von US-Präsident Donald Trump in Kraft: Großbritannien: 10%

EU und Japan: 15%

Schweiz: 39% Besonders beunruhigend: Trump drohte mit 100% Zöllen auf Halbleiter. Allerdings sollen Unternehmen, die in den USA investieren, Ausnahmen erhalten – ein beruhigendes Signal für die Märkte bezüglich möglicher Lieferkettenprobleme. Apple (AAPL.US) kündigte eine massive Investition in Höhe von 100 Milliarden USD im Rahmen des neuen „America Manufacturing Program“ an. Ziel ist der Aufbau neuer Produktionsstätten für Apple-Komponenten in den USA. Das Programm soll innerhalb von vier Jahren 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Apple-Aktie legte nachbörslich um weitere 2,5% zu. 🌏 Asien & Australien – gemischte Reaktionen auf Halbleiter-Zoll-Ausnahmen Die Börsen in der Asien-Pazifik-Region reagieren positiv auf die angekündigten Ausnahmen: JP225, HK.cash, CHN.cash: ca. +0,5%

AU200: unverändert

Nifty 50 (Indien): weiterhin schwach, da die Gegenzölle auf 50% angehoben wurden. Australien leidet unter einem Rückgang der Importe von -3,1% im Jahresvergleich (zuvor: +3,3%). Der Handelsüberschuss stieg dennoch auf 5,365 Mrd. AUD (Prognose: 3 Mrd.). 🚗 Toyota & China mit enttäuschenden Zahlen Toyota meldete einen Rückgang des Nettogewinns um 37% im letzten Quartal und senkte die Prognose für das operative Ergebnis von 3,8 auf 3,2 Billionen Yen. Grund: die neuen Zölle. Chinas Handelsbilanz fiel stärker als erwartet – von 114,7 Mrd. USD auf 98,2 Mrd. USD (Prognose: 104,7 Mrd. USD). Importe: +4,1% im Jahresvergleich (Prognose: -1%)

Exporte: +7,2% (Prognose: 5,6%) Die Zahlen deuten auf eine anhaltend starke Handelsaktivität während des Waffenstillstands im Handelskonflikt mit den USA hin, der wahrscheinlich über den 12. August hinaus verlängert wird. 💱 Devisenmarkt: AUD und NZD vorn AUD/USD: +0,2%

NZD/USD: +0,25% Beide Währungen profitieren vom australischen Handelsüberschuss. Der US-Dollar-Index pausiert nach vier Tagen in Folge mit Verlusten. EUR/USD: 1,167 (+0,1%)

CHF & GBP: ebenfalls leicht fester

JPY & CAD: leichte Gewinne (0,3–0,7%) 🛢️ Rohstoffe: Öl und Gold im Aufwind Gold: +0,25% auf 3.377 USD/Unze

Silber: +0,6% auf 38,05 USD/Unze

Brent & WTI: +0,75% (nach 5 Tagen Rückgang)

NATGAS: +0,25% Grund für den Ölanstieg: Druck der USA auf Importeure russischen Öls. ₿ Kryptomarkt: Uneinheitliches Bild Bitcoin: -0,5% auf 114.670 USD

Ethereum: +0,15% auf 3.680 USD

Chainlink: -0,5%

