Marktbericht Börse – Entwicklungen im Überblick Die Handelssitzung am Dienstag verlief an den asiatischen Märkten relativ ruhig, hauptsächlich aufgrund der Gespräche im Weißen Haus. Zahlreiche Kommentare drehten sich um Bedingungen, Möglichkeiten und Zeitpunkte für weitere Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland. Diese sollen unter Vermittlung der USA und mit finanzieller Unterstützung der EU stattfinden. Allerdings scheint der Fortschritt in den Verhandlungen vorerst eingefroren, da weder Russland noch die Ukraine von ihren Kernforderungen abrücken: die Ukraine beharrt auf den Vorkriegsgrenzen, während Russland keine ausländischen Truppen auf ukrainischem Territorium akzeptiert. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die von den USA, der Ukraine und der EU diskutierten Sicherheitsgarantien sollen innerhalb der nächsten 10 Tage im Detail vorgestellt werden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, dass eine Stationierung von Truppen am Boden jedoch nicht Teil der Gespräche war. Börseneröffnung Europa & USA – Schwache Futures im Fokus Vor der Börseneröffnung in Europa verlieren die wichtigsten Futures auf europäische und US-Indizes an Wert. DAX / DE40 : -0,15%

S&P 500 / US500: -0,17% S&P bestätigte das US-Rating bei AA+/A-1+ mit stabilem Ausblick. Zwar verwies die Ratingagentur auf hohe Defizite und steigende Schulden, erwartet aber keine nachhaltige Verschlechterung. Makro & Datenlage Der heutige Makro-Kalender ist vergleichsweise leer. Anleger richten ihren Blick daher auf: die Inflationsdaten (VPI) aus Kanada,

Unternehmensnachrichten,

sowie neue geopolitische Entwicklungen. Rohstoffe, Devisen & Kryptowährungen Gold legt leicht zu, unterstützt durch eine kleine Erholung im EUR/USD-Wechselkurs.

Am Forex-Markt herrscht niedrige Volatilität. Der japanische Yen entwickelt sich vergleichsweise stark, während der australische Dollar unter Druck steht.

Energie: Erdgas fällt um -1,14%, bedingt durch Wetterprognosen mit sinkender Nachfrage.

Kryptomarkt: Bitcoin -1,2%, Ethereum -2,4%.

