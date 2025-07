Ruhige asiatische Börseneröffnung – Märkte ohne klare Impulse Die asiatische Börseneröffnung gestaltet sich heute ruhig. Weder im Devisen- noch im Aktienmarkt gibt es größere Ausschläge. Die wichtigsten Indizes bewegen sich in engen Spannen von ±0,50 %. Bedeutende Wirtschaftsdaten fehlen bislang, was zu einem abwartenden Handelsverhalten beiträgt. Börsennews aus den USA und Asien: Handelsgespräche und Tech-Exporte US-Handelsminister Lutnick deutete an, dass eine Verlängerung des Zoll-Waffenstillstands mit China um 90 Tage sehr wahrscheinlich sei. Die Gespräche haben am Montag in Stockholm begonnen und sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unterdessen hat Nvidia bei TSMC 300.000 H20-Chips bestellt, um der starken Nachfrage aus China nachzukommen. Allerdings fehlt bisher die Genehmigung des US-Handelsministeriums für die erforderlichen Exportlizenzen. Politische Börsennews: Trump setzt diplomatische Signale US-Präsident Donald Trump blockierte einen Zwischenstopp der taiwanesischen Präsidentin in New York. Dieses Signal zeigt den Wunsch, das diplomatische Gleichgewicht mit China nicht zu stören. Gleichzeitig verkürzte Trump sein Friedensultimatum im Ukraine-Konflikt von 50 auf nur noch 12 Tage – begleitet von Drohungen zu 100 %-Zöllen und Sekundärsanktionen, die auch China und Indien betreffen. Prognosen und Einschätzungen: Gold, US-Schulden, Zinsen und KI Das US-Finanzministerium plant im dritten Quartal die Aufnahme von 1,007 Billionen US-Dollar an neuen Schulden – deutlich mehr als die im April prognostizierten 554 Milliarden. Der ausgeweitete Schuldenrahmen ermöglicht eine höhere Emission, insbesondere bei kurzfristigen Schatzwechseln. Fidelity International erwartet einen Goldpreis von bis zu 4.000 USD je Unze bis Ende 2026. Gründe seien eine lockere Geldpolitik der Fed, ein schwächerer Dollar sowie starke Zentralbanknachfrage. Morgan Stanley prognostiziert einen Anstieg des S&P 500 / US500-Index auf 7.200 Punkte – angetrieben durch steigende Margen, KI-Einsatz und steuerliche Vorteile durch Trumps „One Big Beautiful Bill“-Plan. Ein früherer Zinspolitiker der Bank of Japan betonte, dass weitere Zinserhöhungen nötig seien, um Inflationsprognosen mit der realen Wirtschaft in Einklang zu bringen. Vor allem steigende Lebensmittelpreise könnten die Erwartungen über das Zielniveau der BoJ hinaustreiben. Ray Dalio rät: Gold und Bitcoin als Absicherung Ray Dalio empfiehlt, langfristige Portfolios mit etwa 15 % Gold oder Bitcoin abzusichern. Er bevorzugt zwar Gold, hält jedoch beide Werte für wirksame Schutzmechanismen gegen Währungsabwertung und fiskalische Instabilität. Fazit:

Die heutige Börseneröffnung in Asien bringt ruhige Kursverläufe, aber zahlreiche internationale Börsennews – von Handelsstreitigkeiten bis hin zu Marktprognosen – zeichnen ein spannendes Bild für Investoren weltweit.

