Der XTB Morgenticker 🔴 Tagesausblick & Prognosen, 19.06.23

Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum handelten während der ersten Handelssitzung der neuen Woche niedriger. Der Nikkei fiel um 1,2%, der Kospi handelte 0,9% niedriger, der Nifty 50 sank um 0,2% und die chinesischen Indizes handelten bis zu 1,6% niedriger. Der australische S&P/ASX 200 war eine Outperformer und gewann 0,6%.

Die europäischen Index-Futures deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung der Börsensitzung auf dem europäischen Kontinent heute hin.

Die US-Index-Futures handeln leicht unter den Schlusskursen vom Freitag.

Nach einem Wochenendtreffen zwischen US-Außenminister Blinken und dem chinesischen Außenminister Qin Gang gab es keine wesentlichen Aussagen.

Fed-Gouverneur Goolsbee sagte, dass eine Pause es der Fed erm√∂glichen w√ľrde, die wirtschaftlichen Entwicklungen besser zu beurteilen.

Igor Setschin, der Leiter von Rosneft in Russland, sagte, dass es angemessen erscheint, nicht nur die Produktionsquoten, sondern auch die Exportvolumina zu √ľberwachen, da Russland etwa die H√§lfte seiner Produktion an die Welt verkauft, w√§hrend einige OPEC+-L√§nder bis zu 90% ihrer Produktion verkaufen.

Laut einem Bericht von Bloomberg erreichen die iranischen √Ėlexporte fast den h√∂chsten Stand seit f√ľnf Jahren und haben das h√∂chste Niveau seit der Wiedereinf√ľhrung der US-Sanktionen im Jahr 2018 erreicht, wobei der Gro√üteil der Exporte nach China geht.

Goldman Sachs hat die Wachstumsprognose f√ľr das BIP Chinas f√ľr 2023 von 6,0 auf 5,4% gesenkt. Die Prognose f√ľr 2024 wurde von 4,6 auf 4,5% gesenkt. Laut Goldman Sachs wird der Stimulus in China nicht ausreichen, um einen starken Wachstumsimpuls zu erzeugen.

Nomura hat seine Wachstumsprognose f√ľr das BIP Chinas f√ľr 2023 von 5,5 auf 5,1% gesenkt.

UBS hat seine Wachstumsprognose f√ľr das BIP Chinas f√ľr 2023 von 5,7 auf 5,2% gesenkt.

Kryptowährungen handeln zu Beginn einer neuen Woche größtenteils höher. Bitcoin gewinnt 0,1%, Ethereum handelt unverändert, während Dogecoin und Ripple jeweils um 0,6% steigen.

Energie-Rohstoffe geben nach - Brent und WTI handeln etwa 1,1% niedriger, w√§hrend die Preise f√ľr US-Erdgas um 1,3% fallen.

Edelmetalle handeln uneinheitlich - Gold und Palladium handeln etwa 0,1% höher, während Silber und Platin jeweils rund 0,1% fallen.

JPY und CHF sind die besten performenden Hauptw√§hrungen, w√§hrend AUD und NZD am meisten zur√ľckfallen.

Brent (OIL) startete den Handel der neuen Woche mit einer b√§rischen Preisl√ľcke, da Berichte √ľber steigende iranische Exporte sowie Prognosesenkungen f√ľr das chinesische Wachstum einen Abw√§rtsdruck auf die Preise aus√ľbten. OIL testete heute Morgen den SMA200 im H4-Chart (lila Linie), aber die Bullen konnten den Bereich verteidigen. Quelle: xStation5 von XTB

