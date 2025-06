Der XTB-Wochenausblick 02.06-06.06

Märkte im Zeichen von Unsicherheit und Hoffnung Die neue Woche startet mit hoher Spannung. Während am Wochenende durch ukrainische Drohnenangriffe auf russische Luftwaffenstützpunkte ein militärischer Höhepunkt erreicht wurde, sind für Montag Friedensgespräche in Istanbul angekündigt. Parallel dazu eskaliert der Handelskonflikt zwischen den USA und China erneut, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle angekündigt hat. Diese geopolitischen Spannungen, kombiniert mit wichtigen Unternehmenszahlen, dürften die Märkte in den kommenden Tagen maßgeblich bewegen. Ukraine vs. Russland – Eskalation vor Friedensgesprächen Am Wochenende kam es zu einer der größten ukrainischen Drohnenoffensiven seit Kriegsbeginn. Über 40 russische Militärflugzeuge wurden nach Angaben aus Kiew zerstört, darunter strategische Bomber. Trotz dieser Eskalation finden heute Friedensverhandlungen in Istanbul statt. Vertreter beider Seiten zeigen sich grundsätzlich gesprächsbereit – jedoch weiterhin weit voneinander entfernt, was territoriale Fragen betrifft. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Die Märkte reagieren bisher nervös, mit leichten Gewinnen bei Rüstungs- und Energieaktien. Der Ölpreis tendiert leicht fester, auch Gold verzeichnet moderate Zuflüsse. Investoren warten auf konkrete Signale aus Istanbul. US Handelsstreit mit China Nach der Aufschiebung der EU-Strafzölle vergangene Woche, rückt nun China erneut in Trumps Fokus: Am Wochenende kündigte der US-Präsident an, die Zölle auf Stahl und Aluminiumimporte aus China auf 50 % zu erhöhen. Zudem plant das US-Handelsministerium neue Beschränkungen für Technologietransfers – vor allem für Unternehmen wie Huawei. Laut CNBC will Trump „den wirtschaftlichen Missbrauch durch China nicht länger dulden“. Die Märkte reagierten bereits vergangene Woche negativ: Der Nasdaq fiel um -0,6 %, der S&P 500 um -0,4 %. In Asien setzte sich die Schwäche fort – der HSCEI verlor -2,15 %. Quartalszahlen im Überblick Nach Nvidia und Tesla in der Vorwoche (Tesla: +5 % nach CEO-Rückkehr-Ankündigung; Nvidia mit starkem KI-Fokus), richtet sich der Blick in dieser Woche auf weitere Tech- und Konsumtitel: GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Quartalszahlen im Überblick Nach Nvidia und Tesla in der Vorwoche (Tesla: +5 % nach CEO-Rückkehr-Ankündigung; Nvidia mit starkem KI-Fokus), richtet sich der Blick in dieser Woche auf weitere Tech- und Konsumtitel:

