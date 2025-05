USA verschieben geplante EU-Strafzölle – Verhandlungsspielraum bis Juli Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump überraschend angekündigt, ab dem 1. Juni Strafzölle in Höhe von 50 % auf sämtliche EU-Importe zu erheben. Diese Maßnahme sollte Produkte wie Autos, Aluminium und andere Industriegüter betreffen. Die Begründung: ein anhaltendes Handelsdefizit und festgefahrene Verhandlungen mit der EU. Doch nur zwei Tage später folgte die Kehrtwende: Nach einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verschob Trump die Einführung der Zölle auf den 9. Juli. Von der Leyen hatte um mehr Zeit für ernsthafte Verhandlungen gebeten, die nun zügig beginnen sollen. Trump bezeichnete das Gespräch als „sehr nett“ und betonte, dass er der Bitte nachgekommen sei. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Märkte reagierten positiv auf die Verschiebung: Der Euro legte leicht zu, und europäische Aktienfutures stiegen. Dennoch bleibt die Unsicherheit bestehen, da die angedrohten Zölle weiterhin im Raum stehen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob eine diplomatische Lösung gefunden werden kann oder ob es zu einer Eskalation im transatlantischen Handelsstreit kommt. Musk kehrt zurück – Hoffnung für Aktionäre Elon Musk hat angekündigt, sich wieder verstärkt auf Tesla zu konzentrieren und seine politischen Aktivitäten deutlich zu reduzieren. Er plant, mindestens fünf weitere Jahre als CEO zu bleiben und sich auf die Entwicklung neuer Produkte wie das Robotaxi und humanoide Roboter zu fokussieren. Diese Entscheidung kommt nach einem schwierigen Quartal für Tesla, in dem der Gewinn um 71 % zurückging. Die Aktie reagierte positiv auf Musks Ankündigung, was zeigt, wie wichtig seine Präsenz für das Vertrauen der Investoren ist. Nvidia-Zahlen am Mittwoch: KI-Boom im Fokus Am Mittwoch wird Nvidia seine Quartalszahlen veröffentlichen. Analysten erwarten einen Umsatz von rund 43 Mrd. USD, was einem Anstieg von 66 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie wird auf 0,87 USD geschätzt. Besonders im Fokus steht die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz, wo Nvidia als führend gilt. Allerdings könnten US-Exportbeschränkungen gegenüber China das Geschäft belasten. China macht derzeit etwa 5 % des Umsatzes aus, doch langfristige Auswirkungen bleiben abzuwarten. Die wichtigsten Termine der Woche im Überblick Montag (26. Mai): Memorial Day: US-Börsen geschlossen Dienstag (27. Mai): Auftragseingänge langlebiger US-Güter



US-Verbrauchervertrauen Mittwoch (28. Mai): FOMC-Sitzungsprotokoll: Hinweise zur zukünftigen Zinspolitik



Nvidia-Quartalszahlen



Salesforce-Zahlen Donnerstag (29. Mai): Revidiertes US-BIP Q1



Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe



Costco-Zahlen Freitag (30. Mai): Core PCE-Inflationsdaten (April)

Uni Michigan Verbraucherumfrage Quartalszahlen für diese Woche Quelle: https://x.com/eWhispers/status/1925906518471262447/photo/1 GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

