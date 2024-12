Der XTB Wochenausblick für die kommende Woche (27.12.2024)

Die Weihnachtszeit war erneut von einer geringeren Handelsaktivität geprägt. Da die Feierlichkeiten nächste Woche weitergehen, bleiben viele Märkte von Dienstag bis zum Ende der Woche geschlossen.

► Bitcoin WKN: A2YY63 | ISIN: XC000A2YY636 | Ticker: Bitcoin ► S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500 ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD

Dennoch sind die letzten Tage des Jahres 2024 und die ersten Tage des Jahres 2025 bei einigen Instrumenten oft von saisonalen Mustern geprägt. Darüber hinaus werden wir nächste Woche auch die PMI-Daten für den Fertigungssektor im Dezember aus den meisten großen Volkswirtschaften der Welt erfahren. Aus diesen Gründen lohnt es sich, Instrumente wie den S&P 500, EURUSD und Bitcoin im Auge zu behalten.

S&P 500

In der kommenden Woche werden wir PMI- und ISM-Produktionsdaten aus den USA sowie einige kleinere makroökonomische Veröffentlichungen erhalten. Eine erhebliche Überraschung in diesen Veröffentlichungen im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen könnte zu einer erhöhten Volatilität im wichtigsten US-Aktienmarktindex führen. Darüber hinaus zeigt eine Analyse des Indexverhaltens in den letzten 10 Jahren, dass es in den letzten Tagen des Jahres und in den ersten Tagen des neuen Jahres häufig zu erheblichen Gewinnmitnahmen kommt. Dies geschieht in der Regel in den letzten beiden Tagen des Jahres und in den ersten drei Tagen des neuen Jahres. Aus diesen Gründen lohnt es sich, den US500 im Laufe der Woche zu beobachten.

EURUSD

Der EURUSD-Wechselkurs ist unter einen zweijährigen Konsolidierungskanal gefallen und bleibt in diesem Bereich. In der kommenden Woche werden wir PMI-Produktionsdaten aus den USA und den EU-Ländern erhalten. Jegliche Überraschungen in diesen Veröffentlichungen könnten zu einer erhöhten Volatilität dieses Währungspaares führen. Daher lohnt es sich, das EURUSD-Paar im Auge zu behalten.

Bitcoin

Nach seiner ersten signifikanten Korrektur seit einiger Zeit ist Bitcoin von seinen Höchstständen um mehr als 15 % gefallen. Dies war der erste nennenswerte Rückgang seit der Bekanntgabe der Wahlergebnisse in den USA. Darüber hinaus waren die ersten Wochen des neuen Jahres in den letzten zwei Jahren für Bitcoin sehr stark und zeigten durchweg robuste Aufschwünge. Andererseits deutet eine langfristige Analyse der Saisonalität auf einen durchwachsenen Jahresbeginn mit einem stärkeren Februar hin. Bitcoin konsolidiert sich seit über 1,5 Monaten auf dem aktuellen Niveau. Die kommende Woche könnte in diesem Zusammenhang interessant werden.

