Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, USDJPY, WTI.ÖL

🌍 Börse aktuell: Globale Märkte zwischen Geopolitik und Tech-Fokus

Die globalen Finanzmärkte bleiben angespannt. Anhaltende Unruhen im Iran, eine weiterhin unklare Lage in Venezuela sowie fehlende Fortschritte in Richtung Frieden in der Ukraine sorgen für geopolitische Unsicherheit. Solche Krisenherde sind traditionell ein Nährboden für erhöhte Volatilität – insbesondere an den Öl- und Rohstoffmärkten.

Gleichzeitig richtet sich der Blick der Investoren zunehmend wieder auf Wall Street. Nach dem Abschluss der Bankberichtssaison rückt nun der Technologiesektor in den Fokus. In dieser Woche legen unter anderem Netflix und Intel ihre Zahlen vor. Obwohl der makroökonomische Kalender dicht gefüllt ist, fehlen echte Top-Daten – mit einer wichtigen Ausnahme: die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ). Sie könnte erhebliche Auswirkungen auf den Yen haben.

Im Börse-Ausblick stehen daher besonders drei Instrumente im Fokus: USDJPY, Nasdaq 100 und WTI-Öl.

🔑 Drei Key Takeaways – Börse aktuell & Börse Ausblick

🌍 Geopolitische Spannungen bleiben der wichtigste Volatilitätstreiber – vor allem für Öl. 💻 Der Fokus an der Börse verlagert sich wieder klar auf den Technologiesektor. 💴 Die Zinsentscheidung der Bank of Japan ist ein Schlüsselmoment für den Yen und USDJPY.

💴 USDJPY: Yen unter Druck – BoJ im Rampenlicht

Das Währungspaar USDJPY notiert weiterhin nahe den Hochs aus dem Jahr 2024 – auf Niveaus, die zuletzt Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre erreicht wurden. Die anhaltende Schwäche des Yen ist das Ergebnis mehrerer Faktoren:

📈 persistenter Inflationsdruck

📉 steigende Staatsverschuldung

🐢 schwache wirtschaftliche Erholung

🏦 wahrgenommene Zurückhaltung der Bank of Japan

Japans Finanzminister deutete zuletzt sogar eine koordinierte Intervention mit den USA an, um den Yen zu stützen. Zwar hilft ein schwacher Yen den Exporten, gleichzeitig leidet jedoch die Kaufkraft im Inland durch importierte Inflation.

Die BoJ dürfte die Zinsen am Freitag zwar unverändert lassen, doch jedes Signal zu einem möglichen ersten Zinsschritt oder verbale Interventionen könnten den Markt deutlich bewegen.

💻 Nasdaq 100: Tech-Sektor rückt wieder in den Fokus

Die US-Aktienmärkte reagierten zuletzt positiv auf eine leichte geopolitische Entspannung und vor allem auf die starken Ergebnisse von TSMC. Der Chipgigant meldete einen Nettogewinn von 505,7 Mrd. TWD (rund 16 Mrd. USD) – ein starkes Signal für die gesamte Halbleiterbranche.

Auch wenn diese Woche kein Unternehmen aus den „Magnificent Seven“ berichtet, liegt der Fokus klar auf:

🎬 Netflix

🖥️ Intel, das Anzeichen einer operativen Erholung zeigt – unterstützt durch staatliche Förderungen und neue Aufträge

Der Nasdaq 100 notiert nur etwa 2 % unter seinem Rekordhoch aus dem Oktober, während der S&P 500 (US500) seit Jahresbeginn immer neue Höchststände markiert.

🛢️ OIL.WTI: Öl bleibt extrem volatil

Der WTI-Ölpreis zeigt sich weiterhin hoch volatil und verzeichnete im laufenden Jahr zeitweise Kursgewinne von bis zu 9 %. Haupttreiber sind geopolitische Risiken rund um:

🇮🇷 Iran

🇻🇪 Venezuela

🇷🇺 Russland

Spekulationen über eine mögliche US-Intervention in Teheran halten die Preise auf Mehrwochenhochs – trotz fundamentaler Prognosen, die auf ein deutliches globales Überangebot hindeuten.

Sollten die geopolitischen Risikoprämien nachlassen, droht dem Ölmarkt spürbarer Abwärtsdruck. Kurzfristig gehen viele Marktteilnehmer jedoch davon aus, dass sich die Preise auf erhöhtem Niveau halten.

🧾 Fazit: Märkte im Spannungsfeld zwischen Risiko und Chancen

Die Börse aktuell bewegt sich im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und der Hoffnung auf weitere Impulse aus dem Technologiesektor. Für den Börse-Ausblick bleiben insbesondere der Yen, US-Tech-Aktien und der Ölmarkt entscheidend. Anleger sollten sich auf erhöhte Schwankungen einstellen – vor allem rund um geldpolitische Entscheidungen und geopolitische Schlagzeilen.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!