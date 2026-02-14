Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴S&P 500, AUDNZD, Aluminium

Das Wichtigste in Kürze Makro-Ruhe ist trügerisch – FOMC-Minutes und PCE könnten die Märkte schnell bewegen.

AUDNZD bleibt zinspolitisch getrieben, mit klarer Divergenz zwischen RBA und RBNZ.

S&P 500 und Aluminium reagieren sensibel auf Liquidität und globale Nachfrageimpulse.

📈 Börse Aktuell: Ruhe vor dem nächsten Volatilitätsschub? Nach einer Serie wichtiger US-Konjunkturdaten, die ein gemischtes Bild für die Federal Reserve zeichneten, treten die globalen Märkte kurzfristig in eine Phase relativer Ruhe ein. Feiertage in den USA (Washington’s Birthday), das chinesische Neujahrsfest sowie eingeschränkte Liquidität in Brasilien sorgen für dünne Handelsumsätze. Doch diese scheinbare Ruhe trügt. Im Börse Ausblick stehen mehrere potenzielle Volatilitätsauslöser bevor: Veröffentlichung des FOMC-Protokolls

Die PCE-Inflationsdaten als wichtigster Fed-Indikator

Der Zinsentscheid der RBNZ Für die Börse Prognose rücken insbesondere drei Märkte in den Fokus: AUDNZD, S&P 500 und Aluminium. 📌 Drei Key Takeaways Makro-Ruhe ist trügerisch – FOMC-Minutes und PCE könnten die Märkte schnell bewegen. AUDNZD bleibt zinspolitisch getrieben, mit klarer Divergenz zwischen RBA und RBNZ. S&P 500 und Aluminium reagieren sensibel auf Liquidität und globale Nachfrageimpulse. 🌏 AUDNZD – Divergenz der Zentralbanken im Fokus Das Währungspaar AUDNZD notiert auf dem höchsten Niveau seit 2013. Treiber dieser Entwicklung sind: Eine Rally bei Industrie- und Edelmetallen (Australien als Rohstoffexporteur)

Eine deutlich restriktivere Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA) Im Gegensatz dazu wird von der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) erwartet, den Leitzins bei 2,25 % zu belassen. Obwohl die Inflation in Neuseeland wieder über 3 % liegt, belasten strukturelle Schwächen die Wirtschaft. Szenarien für die Börse Prognose: Hawkisher Ton der RBNZ → kurzfristige Korrektur im AUDNZD

Dovishe Kommunikation + Metallstärke → Potenzial Richtung 1,20 Die geldpolitische Divergenz bleibt der zentrale Treiber. S&P 500 – Fed-Minutes und PCE als Richtungsweiser Die US-Kassamärkte bleiben zum Wochenstart geschlossen, doch die Futures signalisieren Vorsicht. Nach einer zunächst stabilen Woche überwogen zuletzt wieder Abgaben. Belastungsfaktoren: Geopolitische Spannungen (USA-Iran)

Abkühlung der „AI-Euphorie“

Unklarer geldpolitischer Kurs der Fed Während der robuste Arbeitsmarkt Zinssenkungen erschwert, fiel die Inflation zuletzt stärker als erwartet. Entscheidende Termine: Mittwoch: FOMC-Protokoll

Freitag: PCE-Inflation Die Börse Aktuell reagiert besonders sensibel auf Hinweise zur zukünftigen Zinspolitik. Eine überraschend niedrige PCE könnte neue Zinssenkungsspekulationen befeuern – andernfalls droht erneuter Druck auf den S&P 500. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🏭 Aluminium – Strukturelle Deckelung des Potenzials Der Aluminiumpreis ist auf rund 3.000 USD je Tonne gefallen und hat damit sämtliche Gewinne aus 2026 wieder abgegeben. Belastungsfaktoren: Saisonale Nachfrageschwäche durch das chinesische Neujahr

Abzug spekulativen Kapitals aus dem Futures-Markt

Spekulationen über mögliche Lockerungen von US-Zöllen Ohne klare Impulse aus China oder handelspolitische Klarheit erscheint das Aufwärtspotenzial kurzfristig begrenzt. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit Die Börse Aktuell zeigt sich zwar kurzfristig ruhig, doch der Börse Ausblick deutet auf eine potenziell volatile Woche hin. Die kommenden Daten zur US-Inflation und geldpolitische Signale der Notenbanken könnten entscheidende Impulse liefern. Für die Börse Prognose bleibt festzuhalten:

Die Märkte befinden sich an einem sensiblen Punkt zwischen stabiler Konjunktur, nachlassender Inflation und geopolitischen Risiken. Wer investiert ist, sollte die anstehenden Termine genau im Blick behalten – denn die nächste größere Bewegung dürfte nichtlange auf sich warten lassen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.