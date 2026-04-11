Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, AUDUSD

Das Wichtigste in Kürze Ölpreise bleiben entscheidender Risikofaktor

Berichtssaison rückt Aktienmärkte in den Fokus

AUD/USD stark abhängig von China-Daten

Börse aktuell: Märkte zwischen Entspannung und Unsicherheit 🌍 Die Börse aktuell zeigt sich zu Wochenbeginn stabiler, nachdem eine Eskalation im Nahen Osten vorerst vermieden wurde. Dennoch bleibt die Lage fragil: Der Waffenstillstand ist unsicher und könnte jederzeit kippen. Für die Märkte wird entscheidend sein, ob sich die Situation rund um die wichtige Handelsroute durch die Straße von Hormus nachhaltig beruhigt. Neben geopolitischen Faktoren rückt nun die Berichtssaison in den Fokus. Der Börse Ausblick für diese Woche konzentriert sich vor allem auf drei zentrale Märkte: Öl, den S&P 500 und das Währungspaar AUD/USD. Key Takeaways zur Börse Prognose ⚡ Ölpreise bleiben entscheidender Risikofaktor

Berichtssaison rückt Aktienmärkte in den Fokus

AUD/USD stark abhängig von China-Daten Börse Ausblick: Öl als Taktgeber der Märkte 🛢️ Im aktuellen Börse Ausblick spielt der Ölmarkt eine Schlüsselrolle. Nach dem Waffenstillstand fiel der Ölpreis deutlich, bleibt jedoch anfällig für neue Spannungen. Ein erneuter Anstieg über die Marke von 100 US-Dollar könnte laut Börse Prognose die Inflation weltweit wieder anheizen. Zusätzlich richtet sich der Blick auf den OPEC-Monatsbericht, der wichtige Hinweise für die mittelfristige Entwicklung liefern dürfte. Öl beeinflusst aktuell zahlreiche Anlageklassen – von Währungen bis hin zu Edelmetallen. Börse aktuell: S&P 500 vor entscheidender Woche Die Börse aktuell in den USA zeigt sich robust: Der S&P 500 hat einen Großteil seiner Verluste wettgemacht und notiert nur knapp unter seinem Allzeithoch. Mit dem Start der Berichtssaison wird sich zeigen, ob diese Stärke gerechtfertigt ist. Im Fokus stehen große Banken wie Goldman Sachs und JPMorgan sowie wichtige Technologieunternehmen. Besonders die Zahlen von TSMC gelten als richtungsweisend für den gesamten Tech-Sektor und könnten die weitere Börse Prognose maßgeblich beeinflussen. Börse Prognose: AUD/USD im Spannungsfeld globaler Daten 💱 Auch am Devisenmarkt bleibt die Börse aktuell spannend. Der australische Dollar zeigt sich überkauft, gestützt durch Zinserhöhungen der australischen Notenbank. Dennoch hängt die weitere Entwicklung stark von China ab. Wichtige Wirtschaftsdaten aus China – darunter Handelszahlen, BIP sowie Industrieproduktion – könnten den weiteren Trend bestimmen. Eine Entspannung im Nahen Osten würde zusätzlich positive Impulse für die chinesische Wirtschaft liefern und damit auch den AUD stärken. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Börse Ausblick bleibt von Unsicherheit geprägt Die Börse aktuell bewegt sich weiterhin in einem sensiblen Umfeld zwischen geopolitischer Entspannung und wirtschaftlicher Unsicherheit. Der Börse Ausblick zeigt: Ölpreise, Unternehmenszahlen und globale Konjunkturdaten werden die Richtung vorgeben. Für die kurzfristige Börse Prognose bleibt entscheidend, ob sich die Lage im Nahen Osten stabilisiert und die Berichtssaison positive Impulse liefert. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.