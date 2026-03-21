Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, US Dollar Index

Das Wichtigste in Kürze Hormus entscheidend

Öl bleibt Schlüssel

Dollar als Stressbarometer

Börse aktuell: Märkte vor entscheidender Richtungsfrage 🌍 Die Börse aktuell steht vor einer richtungsweisenden Woche. Der zentrale Faktor im Börse Ausblick ist die Frage, ob die Straße von Hormus wieder geöffnet werden kann – oder ob sich der Konflikt im Nahen Osten weiter zuspitzt. Diese Entwicklung wird maßgeblich darüber entscheiden, ob sich die Märkte beruhigen oder ob ein anhaltender Energie-Schock die globale Wirtschaft und Inflationserwartungen weiter belastet. Key Takeaways Hormus entscheidend:

Öffnung könnte Märkte beruhigen. Öl bleibt Schlüssel:

Preise treiben Inflation. Dollar als Stressbarometer:

Stärke signalisiert Risiko. Ölmarkt im Zentrum der Börse Prognose 🛢️ Im aktuellen Börse Ausblick bleibt Öl der wichtigste Indikator: Fokus verschiebt sich von Risikoaufschlag zu realen Engpässen

Angriffe auf Infrastruktur erhöhen Versorgungsrisiken

Globale Lieferketten – besonders in Asien – unter Druck Sollte die Straße von Hormus wieder geöffnet werden, könnte der Ölpreis schnell korrigieren. Bleiben die Störungen bestehen, droht weiteres Aufwärtspotenzial mit direkten Auswirkungen auf Inflation und Wachstum. S&P 500: Druck durch Zinsen und Energiepreise Die Börse aktuell in den USA wird von drei Faktoren geprägt: „Higher for longer“-Zinsszenario

Steigende Energiepreise belasten Konsum

Relative Stärke der US-Wirtschaft Höhere Ölpreise treiben Inflationserwartungen und Renditen nach oben – das verschärft die Finanzierungsbedingungen und belastet insbesondere zinssensitive Sektoren wie Technologie. USD als Indikator für Marktstress 💵 Der US-Dollar spielt eine Schlüsselrolle im Börse Ausblick: Steigende Ölpreise → höhere Renditen → stärkerer USD

Kapital fließt in sichere Anlagen

Verzögerung von Zinssenkungserwartungen Im Gegenzug könnte eine Entspannung im Nahen Osten den Dollar schwächen und die Risikobereitschaft erhöhen. Zwei Szenarien für die Börse Prognose 1. Deeskalation: Öffnung von Hormus

Rückgang der Ölpreise

Entspannung bei Inflation und Renditen

→ Positive Impulse für Aktienmärkte 2. Eskalation: Weitere Angriffe auf Energieinfrastruktur

Anhaltende Lieferprobleme

Steigende Inflation

→ Druck auf Aktien und Risikoassets YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit Die Börse aktuell steht an einem kritischen Punkt. Der Börse Ausblick hängt nahezu vollständig von der Entwicklung im Nahen Osten und den Auswirkungen auf den Ölmarkt ab. Kurzfristig bleibt die Lage fragil. Eine klare Börse Prognose ist nur möglich, wenn sich zeigt, ob die Energieversorgung stabilisiert werden kann – oder ob sich der Konflikt weiter verschärft. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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