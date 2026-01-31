Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Silber, Nasdaq 100, Öl

Das Wichtigste in Kürze Silber bleibt extrem volatil durch starken USD und geldpolitische Unsicherheit.

Der Nasdaq 100 steht wegen Tech-Earnings und AI-Sorgen unter Druck.

Ölpreise sind der zentrale geopolitische Risikofaktor für Inflation und Märkte.

Börse aktuell: Märkte vor entscheidender Richtungswoche 🔍 Der Blick der Anleger richtet sich in den kommenden Tagen verstärkt auf Faktoren, die US-Dollar, Edelmetalle und die globale Risikobereitschaft maßgeblich beeinflussen. Steigende Ölpreise, geopolitische Spannungen rund um Iran sowie eine Reihe hochkarätiger Konjunktur- und Unternehmensdaten prägen den Börsen-Ausblick. Besonders im Fokus stehen Silber, der Nasdaq 100 und der Ölmarkt, da sie derzeit als sensible Frühindikatoren für Inflation, Geldpolitik und Risikoappetit gelten. Drei Key Takeaways zur Börse aktuell Silber bleibt extrem volatil durch starken USD und geldpolitische Unsicherheit. Der Nasdaq 100 steht wegen Tech-Earnings und AI-Sorgen unter Druck. Ölpreise sind der zentrale geopolitische Risikofaktor für Inflation und Märkte. Silber unter Druck – Börse Prognose für Edelmetalle ⚠️ Silber hat nach einer Phase extremer Euphorie eine scharfe Korrektur erlebt. Trotz anhaltender Preisaufschläge am Spotmarkt in Shanghai kam es zuletzt zu massiven Abgaben, mit Tagesverlusten von über 10 %. Haupttreiber ist die deutliche Stärkung des US-Dollars, ausgelöst durch die Nominierung von Kevin Warsh als künftigem Fed-Chef. Der Markt preist zunehmend ein weniger lockeres geldpolitisches Umfeld ein. Steigende Renditen und ein fester Dollar wirken klassisch belastend auf nicht verzinsliche Assets wie Silber. Kurzfristig bleibt die Volatilität hoch, auch wenn die langfristige Börse-Prognose für Silber strukturell positiv bleibt. Wichtige Impulse liefern in dieser Woche: Einkaufsmanagerindizes (PMI) der führenden Volkswirtschaften

Zinsentscheidungen der RBA, der polnischen Notenbank, der BoE und der EZB Nasdaq 100: Tech-Sektor im Stresstest 📉 Der Nasdaq 100 verlor zuletzt deutlich an Dynamik, nachdem Microsoft-Aktien zweistellig eingebrochen sind. Die Abgaben haben sich auf den gesamten Software- und Datensektor ausgeweitet. Investoren hinterfragen zunehmend, ob die massiven AI-Investitionen (CAPEX) langfristig die Margen und Geschäftsmodelle vieler SaaS-Unternehmen belasten könnten. Zwar sorgten solide Zahlen von Apple und Meta für kurzfristige Stabilisierung, insgesamt bleibt das Sentiment gegenüber Big Tech jedoch fragil. Die Börse aktuell befindet sich klar im „Risk-off“-Modus. Entscheidende Termine für den weiteren Verlauf: US-ISM-Daten zur Industrie

US-Arbeitsmarktbericht (NFP) am Freitag

Quartalszahlen von Alphabet, Amazon und AMD Ölmarkt als geopolitischer Risikofaktor 🛢️ Der Ölpreis bleibt einer der wichtigsten Gradmesser für die globale Börse Prognose. Die massive Konzentration US-amerikanischer Marinekräfte nahe Iran erhöht die geopolitische Risikoprämie deutlich. Präsident Trump signalisiert Entschlossenheit, das iranische Atomprogramm zu beenden – notfalls mit militärischen Mitteln. Ein begrenzter Schlag gilt als Basisszenario, doch eine Eskalation könnte schnell außer Kontrolle geraten. In diesem Fall drohen massive Störungen entlang strategischer Routen wie der Straße von Hormus oder dem Suezkanal – mit entsprechend stark steigenden Ölpreisen und neuen Inflationsrisiken. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Börse Ausblick bleibt angespannt Der Börse-Ausblick für die kommenden Tage ist von hoher Unsicherheit geprägt. Geldpolitik, geopolitische Risiken und die Berichtssaison der Tech-Giganten treffen zeitgleich aufeinander. Anleger sollten sich auf erhöhte Volatilität einstellen und insbesondere die Entwicklung bei Silber, US-Technologieaktien und dem Ölpreis genau beobachten. Die Börse aktuell bleibt ein Markt für schnelle Reaktionen und klare Risikosteuerung. Silber Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

