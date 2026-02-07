Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Silber, S&P 500, EURUSD

📉 Börse aktuell: Volatile Märkte zum Start in den Februar

Der Auftakt in den Februar war an den Finanzmärkten noch turbulenter als der ohnehin nervöse Januar. Die Börse aktuell wird geprägt von einem historischen Einbruch bei Edelmetallen, der Kapitulation von Bitcoin, einer deutlichen Korrektur bei US-Technologieaktien und einer kräftigen Rückkehr des US-Dollars. Der Grund: ein globaler Run auf Liquidität.

Da der Großteil der Blue-Chip-Unternehmen bereits Zahlen vorgelegt hat, richtet sich der Blick der Anleger nun verstärkt auf die Realwirtschaft. In den kommenden Tagen stehen entscheidende US-Konjunkturdaten an – darunter Non-Farm Payrolls (NFP) und Inflationsdaten. Vor diesem Hintergrund rücken drei Märkte besonders in den Fokus des Börse Ausblicks: EUR/USD, Silber und der S&P 500.

✅ Drei Key Takeaways für die Börse aktuell

Makrodaten im Fokus: Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten bestimmen kurzfristig Richtung und Volatilität.

US-Dollar klarer Gewinner: Liquiditätsbedarf und „Higher-for-longer“-Erwartungen stützen den Greenback.

Risiko-Assets anfällig: Silber, Krypto und Tech-Aktien bleiben bei weiteren Schocks besonders verletzlich.

💱 EUR/USD: Dollar-Stärke kehrt zurück

Der US-Dollar erlebt aktuell ein eindrucksvolles Comeback. Kapital fließt wieder verstärkt in Bargeld und liquide Dollar-Anlagen – die Abgesänge auf den Greenback waren offenbar verfrüht.

Die weitere Entwicklung des EUR/USD hängt nun maßgeblich von den anstehenden US-Daten ab:

Einzelhandelsumsätze (Dienstag)

Arbeitsmarktbericht / NFP (Mittwoch, nach Verzögerung durch den Shutdown)

US-Verbraucherpreise (CPI) (Freitag)

Sollten sich ein robuster Arbeitsmarkt und hartnäckige Inflation bestätigen, dürfte sich das Narrativ „Higher for longer“ verfestigen. Das hätte zur Folge, dass Zinssenkungserwartungen weiter nach hinten verschoben werden – ein klarer Pluspunkt für den US-Dollar und ein Belastungsfaktor für den Euro.

🥈 Silber: Nach dem Crash weiter unter Druck

Silber bleibt eines der schwächsten Assets im aktuellen Börse Prognose-Szenario. Seit den Allzeithochs hat das Edelmetall zeitweise fast 50 % an Wert verloren. Besonders wichtig: Die zuvor befürchtete physische Angebotsknappheit hat sich deutlich entschärft.

COMEX-Lagerdaten entspannen sich

Chinesische Preisprämien sind auf wenige Dollar geschrumpft

Zwar gab es zuletzt einen zaghaften Erholungsversuch, doch Silber bleibt extrem anfällig. Sollte es zu weiteren Abverkäufen bei Bitcoin oder an der Wall Street kommen, gehört Silber weiterhin zu den Assets mit dem höchsten Abwärtsrisiko.

Silber Chart (H4) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 S&P 500: Korrektur trifft Tech – Realwirtschaft stabiler

US-Aktien standen Anfang Februar unter starkem Verkaufsdruck – trotz der Beilegung des Haushaltsstreits in Washington. Belastend wirken vor allem:

der Einbruch bei Kryptowährungen und Edelmetallen

zunehmende Ermüdung gegenüber Big-Tech-Aktien

Zweifel an der Rentabilität der enormen CAPEX-Investitionen der Tech-Giganten

Viele Investoren stellen infrage, ob die milliardenschweren Investitionen bereits zu einem ausreichenden Umsatzwachstum führen. Gleichzeitig darf nicht vergessen werden: Der S&P 500 bildet die gesamte US-Wirtschaft ab – und Teile der Realwirtschaft zeigen sich weiterhin erstaunlich robust.

Entscheidend für den kurzfristigen Trend bleiben daher Arbeitsmarkt- und Konsumdaten. Zusätzlich stehen wichtige Unternehmenszahlen an, unter anderem von Coca-Cola und Ford (Dienstag) sowie McDonald’s und Cisco (Mittwoch).

🔚 Fazit: Börse Ausblick bleibt angespannt

Die Börse aktuell befindet sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Nach der Berichtssaison rückt die Konjunktur klar in den Mittelpunkt, und die kommenden US-Daten werden entscheidend für die Börse Prognose der nächsten Wochen sein. Solange Inflation und Arbeitsmarkt keine klare Abschwächung signalisieren, bleibt das Umfeld für Risiko-Assets herausfordernd. Defensive Positionierung, Liquidität und selektive Chancen stehen im Vordergrund.

