Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (02.06.2025)🔴EURUSD, S&P 500, USDCAD

Eine weitere spannende Woche an den Märkten liegt hinter uns. Die Unsicherheit über Zölle und die rechtlichen Turbulenzen um die Trump-Regierung verstärken die gemischten Signale aus der Wirtschaft. Die Spannungen zwischen Trump und Powell bleiben im Hintergrund – der Präsident drängt auf schnellere Zinssenkungen, während die Fed an ihrer datenabhängigen Entscheidungsfindung festhält. In der kommenden Woche stehen weitere wichtige Daten an, darunter die Zinsentscheidungen der EZB und der Bank of Canada sowie die US-Arbeitsmarktdaten. Aus diesem Grund lohnt es sich, Finanzinstrumente wie EURUSD, S&P 500 und USDCAD im Auge zu behalten. EURUSD Der Markt preist eine Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte am Donnerstag vollständig ein, wodurch der Einlagensatz auf 2,00 % sinken würde. Weitere Senkungen dürften jedoch vorsichtiger ausfallen und von der weiteren Entwicklung abhängen. Daher werden die Pressekonferenz nach der Entscheidung und die Äußerungen von EZB-Präsidentin Lagarde mit Spannung erwartet. Die Marktstimmung und die Signale der EZB-Vertreter deuten auf eine mögliche Pause im Juli hin. Handelsspannungen – insbesondere die Zollandrohungen von Präsident Trump – und gemischte Inflationssignale sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Während der Entscheidung selbst sowie bei der Veröffentlichung weiterer US-Konjunkturdaten könnte die Volatilität des EURUSD-Paares erhöht sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen EURUSD CHART Quelle: S&P 500 Quelle: xStation5  von XTB Der US500-Index schloss den Monat nur wenige Prozentpunkte unter seinem Allzeithoch. Die Marktstimmung an den Aktienmärkten wird in erster Linie von den Handelsverhandlungen und der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten abhängen. In der kommenden Woche werden Arbeitsmarktberichte, ISM-Berichte und PMI-Daten veröffentlicht. Die Erwartungen deuten auf einen ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe von 48,9 Punkten hin, während der PMI voraussichtlich bei 52,3 Punkten liegen wird. Eine derart große Divergenz bestätigt nur die hohe Unsicherheit der Unternehmen angesichts der aktuellen Handelsbedingungen. Während dieser Veröffentlichungen ist mit einer erhöhten Volatilität des US500-Index zu rechnen. USDCAD Trotz der nachlassenden Handelsspannungen und der Bemühungen von Premierminister Carney, die Binnenkonjunktur anzukurbeln, wird erwartet, dass die Bank of Canada bei ihrer Sitzung am 4. Juni 2025 die Zinsen unverändert bei 2,75 % belassen wird. Die Märkte preisen eine Beibehaltung des aktuellen Niveaus ein. Während einige Ökonomen für später im Jahr mögliche Senkungen vorhersagen, bleiben die Anleihemärkte skeptisch und deuten auf einen begrenzten Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik hin. Alles wird von der Kommunikation der Bank abhängen, aber während der Entscheidung und der Pressekonferenz ist mit erhöhten Schwankungen beim USDCAD-Paar zu rechnen.  SO SEHEN SIEGER AUS!  AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

