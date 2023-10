Die aktuelle, aber beendete Börsenwoche war an den Märkten sehr volatil, und die Situation bei den US Staatsanleihen spielte eine wichtige Rolle bei der Stimmungsbildung der Anleger. Die Renditen werden auch in der nächsten Woche mit der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls und der US-VPI-Daten (Verbraucherpreisindex) für September im Fokus bleiben. Darüber hinaus steht an der Wall Street die Gewinnsaison für Q3-2023 vor der Tür. Achten Sie in der neuen Handelswoche auf GOLD, den US Index S&P 500 und das Forexpaar EURGBP!

GOLD

Gold hatte es in letzter Zeit schwer, da ein starker Anstieg der Renditen in den USA den Preis des Edelmetalls nach unten drückte. Der Goldpreis ist in den letzten zwei Wochen um 6% gefallen und hat ein Niveau erreicht, das seit Anfang März 2023 nicht mehr erreicht wurde. Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls (Mittwoch, 20:00 Uhr deutscher Zeit) sowie die US-Verbraucherpreisindexdaten (VPI) für September (Donnerstag, 14:30 Uhr dt. Zeit) werden in dieser Woche für den USD, die Renditen und den Goldpreis entscheidend sein. Zu beachten ist auch, dass die ebenfalls sehr wichtigen PPI-Daten (Produzenten/Erzeugerpreisindex) für September (Mittwoch, 14:30 Uhr dt. Zeit) vor den VPI veröffentlicht werden.

US500

Die zweite Oktoberwoche hat begonnen, und das bedeutet, dass die Gewinnsaison für das dritte Quartal 2023 an der Wall Street beginnt! Wie üblich wird der Beginn der Ergebnissaison von den Berichten der Finanzinstitute dominiert. Aber auch andere Unternehmen werden Berichte vorlegen. Zu den Highlights dieser Woche gehören PepsiCo (Dienstag), Delta Air Lines (Donnerstag), Walgreens Boots Alliance (Donnerstag), BlackRock (Freitag), Citigroup (Freitag), JPMorgan (Freitag), Unitedhealth Group (Freitag) und Wells Fargo (Freitag).

EURGBP

EURGBP könnte eines der Währungspaare sein, die an diesem Donnerstag größere Bewegungen erleben werden. Dies liegt daran, dass die Anleger das monatliche Datenpaket aus dem Vereinigten Königreich sowie das Protokoll der letzten EZB-Sitzung erhalten werden. Es wird erwartet, dass das britische BIP im August um 0,2% gegenüber dem Vormonat gewachsen ist, während die Industrieproduktion im Vormonat um 0,1% zurückging. Die EZB hat im September angedeutet, dass ihr Zinserhöhungszyklus wahrscheinlich beendet ist, und die Anleger werden nach weiteren Informationen über Signale für ein Ende des Zinserhöhungszyklus in der Eurozone Ausschau halten.

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: