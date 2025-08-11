Das war der Handelstag: Aktien starten mit leichten Abschlägen in die Handelswoche, Warten auf Impulse (11.08.2025) 📉

Einleitung Die Börse heute startet ohne klare Richtung in die neue Woche. Weder aus der Wirtschaft noch aus der Geopolitik kamen am Morgen entscheidende Impulse, weshalb die großen Indizes nur minimale Ausschläge verzeichnen. Dennoch gibt es bei Einzelaktien und Rohstoffen deutliche Bewegungen, die für Trader und Anleger spannend sind. Wer die Börse aktuell verfolgt, findet vor allem im Rohstoff- und Technologiesektor interessante Entwicklungen. ✅ Drei Key Takeaways 💻 Einzelwerte mit starken Kursausschlägen Intel (+5 %): CEO will sich mit US-Präsident Trump treffen, um Bedenken zu Geschäftsbeziehungen mit China zu klären.

Dell Technologies (+1,7 %): Ausweitung der KI-Partnerschaft mit Nvidia und Elastic.

Micron (+2,9 %): Anhebung der Quartalsprognose dank steigender DRAM-Preise. 🌍 Geopolitik und Rohstoffe bewegen die Märkte Rheinmetall (-4 %): Kursrückgang wegen möglicher Waffenruhe in der Ukraine.

Barrick Mining : Trotz Umsatzplus belasten Probleme in Mali.

Kakaopreise (+7 %): Extreme Wetterlagen in Afrika sorgen für Short-Coverings. 📉 Edelmetalle und Kryptowährungen unter Druck Gold : -1,23 % auf 3.350 USD – belastet durch mögliche Deeskalation im Ukraine-Konflikt.

Bitcoin : Rückfall unter 120.000 USD wegen schwacher Aktienmarktstimmung.

📊 Börse aktuell – Marktüberblick Markt/Asset Veränderung Kommentar US-Indizes ±0,10 % Kaum Bewegung zu Wochenbeginn Intel +5 % Trump-Meeting geplant Dell Technologies +1,7 % KI-Kooperation ausgebaut Micron +2,9 % Prognose angehoben Rheinmetall -4 % Waffenruhe-Spekulation Gold -1,23 % Geopolitische Entspannung Bitcoin <120.000 USD Schwache Aktienmarktstimmung Ethereum +0,98 % Institutionelle Nachfrage 🧠 Fazit: Börse heute – Chancen liegen im Detail Die Börse heute zeigt sich insgesamt richtungslos, doch unter der Oberfläche gibt es markante Bewegungen. Einzelwerte wie Intel, Dell und Micron liefern positive Impulse, während Rohstoffe und Kryptowährungen stark schwanken. Für Trader lohnt es sich, die Börse aktuell genau im Blick zu behalten, da kurzfristige Chancen vor allem in volatilen Einzeltiteln und Rohstoffmärkten liegen.

