Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (09.05.24) 🔴S&P 500, EURUSD, ÖL

Nach den ersten hochbrisanten HandelsgesprĂ€chen zwischen China und den USA wird sich die Aufmerksamkeit der MĂ€rkte wieder vor allem auf die Entwicklungen zwischen den beiden LĂ€ndern richten. Der politische und makroökonomische Kalender erfordert jedoch aufgrund mehrerer wichtiger Ereignisse eine genaue Beobachtung. Dazu gehören die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen, gefolgt von einer Reihe wichtiger Daten fĂŒr die Eurozone, darunter Inflation und BIP. Auch der Besuch von Donald Trump in Saudi-Arabien sollte nicht ĂŒbersehen werden. Folglich sind die wichtigsten MĂ€rkte, die in der kommenden Woche zu beobachten sind, der S&P 500, der EURUSD und der OIL.WTI.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 Inflationsdaten sind fĂŒr Anleger immer von entscheidender Bedeutung, und dies gilt insbesondere jetzt angesichts des steigenden Risikos eines deutlichen Wiederanstiegs. Deutlich höhere Handelszölle, vor allem auf chinesische Waren, könnten langfristig AufwĂ€rtsdruck auf die Inflation ausĂŒben. Zwar haben die Unternehmen ihre Preise noch nicht erhöht, doch regionale Umfragen der Fed deuten auf einen wachsenden Preisdruck hin. Der CPI-Inflationsbericht fĂŒr April dĂŒrfte eine Stabilisierung der jĂ€hrlichen Gesamtinflationsrate bei 2,4 % gegenĂŒber dem Vorjahr zeigen, allerdings wird mit einem deutlichen Anstieg der monatlichen Inflationsrate gerechnet. Höher als erwartete Zahlen könnten den AufwĂ€rtstrend der Indizes bremsen, auch wenn die laufenden HandelsgesprĂ€che zwischen den USA und China weiterhin der wichtigste Treiber fĂŒr die Stimmung an der Wall Street sind. Die US-CPI-Inflationsdaten werden am Dienstag veröffentlicht. S&P 500 Chart Daily EURUSD Die Hoffnungen auf eine Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China haben zu einem deutlichen RĂŒckgang des EURUSD-Paares beigetragen. Die jĂŒngsten Sorgen konzentrierten sich auf die Möglichkeit, dass ein langwieriger Handelskrieg eine Abkehr vom US-Dollar als globale ReservewĂ€hrung auslösen könnte. Die vorherrschende Unsicherheit verstĂ€rkt jedoch auch den Druck auf weitere Zinssenkungen in der Eurozone. In dieser Woche werden aus Sicht der Eurozone mehrere wichtige Daten veröffentlicht. Am Donnerstag werden Zahlen zum BIP und zur Industrieproduktion veröffentlicht, gefolgt von Daten zur Handelsbilanz am Freitag. DarĂŒber hinaus findet am Dienstag ein Treffen der Finanzminister der EuropĂ€ischen Union statt, das ebenfalls Einfluss auf die kĂŒnftige Haltung der Union zu den anhaltenden Handelsspannungen haben könnte.  OIL.WTI Rohöl verzeichnete im April einen erheblichen Preisverfall, der durch die Besorgnis ĂŒber den Handelskrieg und eine mögliche globale KonjunkturabkĂŒhlung ausgelöst wurde. Hinzu kam die Entscheidung der OPEC+, die Wiederaufnahme der Ölförderung zu beschleunigen. Am Dienstag wird Donald Trump Saudi-Arabien besuchen, um ĂŒber die Investitionen des Königreichs in den Vereinigten Staaten zu sprechen. Saudi-Arabien, das sich offenbar um eine AnnĂ€herung an die US-Regierung bemĂŒht, hat offenbar beschlossen, die Produktion zu erhöhen, um die Ölpreise zu senken. Sollten die GesprĂ€che jedoch weniger optimistisch ausfallen, ist eine Umkehr der jĂŒngsten Produktionssteigerung Saudi-Arabiens nicht auszuschließen. Der WTI-Rohölpreis hat sich teilweise in Erwartung einer Entspannung der Beziehungen zwischen den USA und China wieder ĂŒber 60 USD pro Barrel erholt.  Quellen: xStation5 von XTB  SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

