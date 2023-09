Die FOMC-Entscheidung für September 2023 steht kurz bevor, aber es gibt noch eine letzte wichtige US-Datenmeldung, und die wird nächste Woche veröffentlicht - der US-Verbraucherpreisindex für August! Abgesehen davon werden den Händlern eine Reihe hochkarätiger US-Berichte sowie monatliche Konjunkturdaten aus China und der EZB-Zinsentscheid geboten. Achten Sie in der neuen Handelswoche auf GOLD, EURUSD und KUPFER. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen GOLD Die US-VPI-Daten für August - die letzten wichtigen US-Daten vor der FOMC-Entscheidung im September - werden nächste Woche am Mittwoch um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Die Märkte erwarten einen weiteren Monat mit einem höheren Gesamtwert, wobei der wichtigste Verbraucherpreisindex von 3,2% im Juli auf 3,6% im August gestiegen ist. Andererseits wird erwartet, dass die Kernrate weiter sinkt, von 4,7% im Juli auf 4,3% im August. Die Ablesung wird wahrscheinlich die endgültigen Erwartungen vor der FOMC-Sitzung (20. September 2023) prägen, und sollten diese eher negativ ausfallen, könnten GOLD und andere Edelmetalle unter Druck geraten. EURUSD Während der US-Verbraucherpreisindex ein wichtiges makroökonomisches Ereignis des Tages ist, stehen in der kommenden Woche auch eine Reihe anderer hochkarätiger US-Veröffentlichungen an. Dazu gehören die Einzelhandelsumsätze für August (Donnerstag, 14:30 Uhr dt. Zeit), der PPI für August (Donnerstag, 14:30 Uhr dt. Zeit) und die Blitzdaten der University of Michigan für September (Freitag, 16:00 Uhr deutscher Zeit). Darüber hinaus werden die Händler am Donnerstag um 14:15 Uhr dt. Zeit eine Zinsentscheidung der EZB erhalten, doch wird keine Änderung erwartet. Dennoch ist mit erhöhter Volatilität beim EURUSD zu rechnen. KUPFER China hat in letzter Zeit eine Reihe wirtschaftlicher Unterstützungsmaßnahmen angekündigt, doch konnte dies die Stimmung am heimischen Aktienmarkt oder an den Märkten für Basismetalle nicht stützen. Ein neuer Satz monatlicher Konjunkturdaten für August aus China - Industrieproduktion, städtische Investitionen und Einzelhandelsumsätze - wird diesen Freitag um04:00 Uhr dt. Zeit veröffentlicht. Es wird erwartet, dass sich die Dynamik der Industrieproduktion im Vergleich zum Juli verbessert, während bei den Einzelhandelsumsätzen eine Abschwächung zu erwarten ist. Besser als erwartete Daten könnten COPPER helfen, seine Talfahrt zu beenden. ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023 Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich! XTB setzt auf IHRE Stimme!

