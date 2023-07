Diese Woche eröffneten die größten Banken der USA die Gewinnsaison an der Wall Street. Die Erwartungen waren bereits hoch, doch Megabanken wie JPMorgan und Wells Fargo konnten sie noch übertreffen. Wenn die Ergebnisse in anderen Sektoren weiterhin positiv ausfallen, könnte dies in den kommenden Wochen zu Kursgewinnen führen. Daher lohnt es sich, die Marktreaktionen auf die nachfolgenden Finanzberichte genau zu beobachten. Neben dem S&P 500 (US500) lohnt es sich, auch den USDJPY und die Kryptowährungsmärkte mit dem Schwergewicht Bitcoin zu beobachten.

S&P 500 / US500

Sollte sich die Gewinnsaison als so positive Überraschung erweisen wie zu Beginn, könnten sowohl der S&P 500 / US500 als auch der Nasdaq / US100 deutliche Gewinne verzeichnen. Banken wie JPMorgan und Wells Fargo meldeten deutlich höhere Gewinne. Die EPS-Zahlen lagen bei $4,75 (erwartet $3,83) bzw. $1,25 (erwartet $1,16). Die deutliche Verbesserung der Bankergebnisse ist angesichts der hohen Zinssätze verständlich. Das Hauptaugenmerk wird sich nun jedoch auf die Ergebnisse von Unternehmen aus anderen Sektoren richten. In Verbindung mit dem Optimismus nach den niedrigen Inflationswerten könnte der S&P 500 seinen starken Aufwärtstrend fortsetzen.

USDJPY

Der japanische Yen war in letzter Zeit eine der stärksten Währungen unter den Industrieländern. Die Zuwächse der Währung werden durch die Besorgnis über Interventionen der Bank of Japan (BoJ) gestützt, die bei einem USDJPY-Kurs von über 145 wieder in Betracht gezogen werden. In der kommenden Woche werden die Daten zum japanischen Verbraucherpreisindex (CPI) veröffentlicht, und sollten diese positiv überraschen, könnte dies die Aufwertung des Yen unterstützen. Am vergangenen Freitag räumte Hideo Hayakawa, ehemaliger Chefökonom und Direktor der Bank of Japan, ein, dass er als Reaktion auf die unerwartet hohe Inflation mit Anpassungen des BoJ-Programms zur Steuerung der Renditekurve rechnet, und die Bank of Japan könnte ihre Inflationsprognose für 2023 auf über 2% anheben.

Bitcoin

Die Volatilität von Bitcoin bleibt nach dem juristischen Sieg von Ripple gegen die SEC hoch. Die Marktstimmung ist außerordentlich positiv, insbesondere in Anbetracht der wachsenden Chancen für die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs. Ein erfolgreicher Rechtsstreit kann die Marktstimmung jedoch schnell ändern. Es sei darauf hingewiesen, dass Richterin Analisa Torres in ihrem Urteil feststellte, dass der Verkauf von Token an Investoren, einschließlich VC-Fonds außerhalb von Börsen vor dem ICO, als Verkauf von Wertpapieren betrachtet werden sollte. In diesem Fall besteht das Risiko, dass die SEC gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegt. Damit wird der Fall SEC vs. Ripple weiter ausgedehnt, so dass die Unsicherheit in Bezug auf die Klarheit der Gesetzgebung ungelöst bleibt.

