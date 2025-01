Der XTB Wochenausblick: S&P 500, USDCAD und DAX

Mit Beginn der neuen Woche neigt sich die Ferienzeit dem Ende zu. Vor uns liegt die erste volle Handelswoche, mit Ausnahme eines einmaligen Ereignisses (Markt geschlossen) in den USA am Donnerstag (9. Januar) aufgrund der Trauer um den Tod des ehemaligen Präsidenten J. Carter. In der kommenden Woche werden die Anleger endlich eine solide Reihe neuer makroökonomischer Daten erhalten, darunter Berichte vom US-amerikanischen und kanadischen Arbeitsmarkt sowie eine Reihe von Berichten aus Deutschland. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Notierungen von USDCAD, S&P500 und DAX im Auge zu behalten. ► S&P500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500 ► USDCAD WKN: A0AEM5 | ISIN: XC000A0AEM51 | Ticker: USD/CAD ► DAX WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX S&P 500 Die US-Arbeitsmarktdaten werden die erste bedeutende Veröffentlichung des Jahres für die Wall Street sein. Aus Sicht des FOMC sind dies neben den Inflationsberichten die wichtigsten Daten. Daher können Überraschungen zu einer erhöhten Volatilität sowohl auf den Devisen- als auch auf den Aktienmärkten führen. Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig bleibt, und die Erwartungen der Analysten für die Berichte im Dezember bestätigen diesen Trend. Ein besser als erwarteter Bericht könnte zu einem Rückgang an den Aktienmärkten und einer Aufwertung des US-Dollars führen. Umgekehrt könnte ein schlechter als erwarteter Bericht die gegenteilige Reaktion auslösen. Es lohnt sich auch, die Aussagen der FOMC-Mitglieder in der nächsten Woche zu beobachten, da sie möglicherweise mehr Aufschluss über die aktuelle Haltung der Federal Reserve geben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen USDCAD Die Situation beim Währungspaar USDCAD könnte aufgrund von Katalysatoren auf beiden Seiten besonders interessant sein. Der USD-Wert könnte durch die oben genannten US-Arbeitsmarktdaten erheblich beeinflusst werden. Der CAD-Wert wird unterdessen durch ebenso wichtige Daten vom kanadischen Arbeitsmarkt beeinflusst werden. Derzeit preist der Markt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Bank of Canada am 29. Januar 2025 mit einer Wahrscheinlichkeit von über 83 % ein. DAX In der nächsten Woche werden eine Reihe wichtiger Daten für Deutschland veröffentlicht, darunter die VPI-Inflation, die Industrieaufträge, die Handelsbilanz und die Industrieproduktion. Die Binnenwirtschaft ist nicht in der besten Verfassung, und jeder neue makroökonomische Bericht lässt auf eine leichte Verbesserung hoffen. Dennoch hat die Abhängigkeit des DAX von der Weltwirtschaft seine Notierungen in die Nähe historischer Höchststände getrieben. Dennoch wird es wichtig sein, diesen Index während der Veröffentlichung der oben genannten makroökonomischen Berichte im Auge zu behalten, falls es zu Überraschungen kommt. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.