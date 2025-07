💶 Deutsche Bank Aktie auf Höhenflug – ist die Aktie jetzt interessant?

✍  Einleitung Die Deutsche Bank Aktie zeigt aktuell bemerkenswerte StĂ€rke. Nach dem besten Quartal seit fast zwei Jahrzehnten nĂ€hert sich der Kurs der psychologisch wichtigen 30-Euro-Marke. Anleger fragen sich nun: Jetzt Aktien kaufen, oder droht ein RĂŒcksetzer? In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die jĂŒngsten Ergebnisse, strategischen Entwicklungen und die Kursaussichten fĂŒr die kommenden Monate. â–ș Deutsche Bank | WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK 📈 Rekordgewinne treiben die Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank meldete fĂŒr das zweite Quartal einen Gewinnsprung, wie man ihn seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen hat: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nettogewinn Q2: 1,7 Mrd. Euro

Halbjahresgewinn: 3,3 Mrd. Euro – fast dreimal so viel wie im Vorjahr

Vorsteuergewinn H1: 5,3 Mrd. Euro – so viel wie im gesamten Jahr 2024 Besonders stark war der Bereich Investmentbanking, mit Schwerpunkten auf M&A-Beratung und Anleihehandel. Diese trugen wesentlich zur zweistelligen Eigenkapitalrendite bei. đŸ’Œ Strategische Highlights 📌 Steigende ErtrĂ€ge trotz Zinssenkungen: Im ersten Halbjahr stiegen die Einnahmen um 6 % auf 16,3 Mrd. Euro – ein starkes Signal der operativen StĂ€rke. 📌 AktienrĂŒckkĂ€ufe & Dividenden: Die Bank plant, ĂŒber 2,1 Mrd. Euro fĂŒr RĂŒckkĂ€ufe und AusschĂŒttungen aufzuwenden – zur Freude der AktionĂ€re. 📌 Basiseffekt nicht ĂŒberbewerten: Ein Teil des Gewinnanstiegs ist auf einen schwachen Vergleichszeitraum im Vorjahr zurĂŒckzufĂŒhren (RĂŒckstellungen Postbank-Übernahme), dennoch bleibt das Wachstum beeindruckend. 📉 Kursausblick: Konsolidierung oder Fortsetzung? Die Deutsche Bank Aktie steht kurz vor einem möglichen Ausbruch ĂŒber 30 EUR – dem höchsten Niveau seit 2015. Dennoch mahnt die Charttechnik zur Vorsicht: Ein temporĂ€rer Durchbruch ĂŒber 30 EUR ist möglich

Eine Konsolidierung auf 25–26 EUR wĂ€re im Rahmen einer gesunden Korrektur denkbar

Mittel- bis langfristig bleibt der Trend jedoch klar aufwĂ€rtsgerichtet ✠Key Takeaways đŸ"č Rekordgewinne treiben das Vertrauen: Die Deutsche Bank liefert operative StĂ€rke und ĂŒberrascht positiv. đŸ"č AktionĂ€rsfreundliche Maßnahmen: Dividenden- und RĂŒckkaufplĂ€ne machen die Aktie besonders attraktiv. đŸ"č Kursziele in Reichweite: Die 30-Euro-Marke wird zur realistischen Zielmarke – mit Potenzial zur Konsolidierung. 🏁 Fazit: Deutsche Bank Aktie – Jetzt Aktien kaufen? Wer die Deutsche Bank Aktie auf dem Zettel hat, sieht derzeit ein starkes Unternehmen mit klarer Ertragsdynamik und wachsendem AktionĂ€rsinteresse. Zwar könnte kurzfristig eine Verschnaufpause folgen – ein RĂŒcksetzer wĂ€re aber eher Einstiegschance als Warnsignal. Wer langfristig denkt und Aktien kaufen will, sollte die Deutsche Bank Aktie definitiv im Blick behalten. Deutsche Bank Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.07.2025. Zeithistorie gemĂ€ĂŸ der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator fĂŒr zukĂŒnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche WĂ€hrungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

