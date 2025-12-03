Deutsche Börse Prognose 2024–2029 | Aktien Marathon Analyse

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1

✅ Drei Key Takeaways

1. Technisch neutral, aber mit klaren Triggern für beide Richtungen

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart befindet sich die Aktie in einer neutralen Ausgangslage. Ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20 (Wochenchart) bzw. SMA50 (Tageschart) könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen – während ein Fall unter die SMA20 im Tageschart ein bearishes Signal wäre.

2. Langfristige Stabilität trotz kurzfristiger Schwäche

Trotz der jüngsten Rücksetzer bleibt die strukturelle Entwicklung seit 2021 positiv. Fundamentaldaten und Kursverlauf deuten darauf hin, dass die Aktie langfristig solide bleibt und für strategisch orientierte Anleger weiterhin interessant ist.

3. SMA200 bleibt zentrale Orientierung für langfristige Anleger

Die SMA200 fungiert im Wochenchart als entscheidende Unterstützungszone. Sollte die Aktie erneut in Richtung dieser Marke laufen, wäre dort mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Stabilisierung zu erwarten – ein wichtiger Orientierungspunkt für die langfristige Deutsche-Börse-Prognose.

Aktien Marathon – Langfristige Analyse & Deutsche Börse Prognose

Im Rahmen unseres AKTIEN Marathon analysieren wir wöchentlich eine Aktie auf Basis fundamentaler und langfristiger Bewertungsmaßstäbe. Der Fokus liegt bewusst nicht auf kurzfristigen Schwankungen, sondern auf einer nachhaltigen, mehrjährigen Perspektive. Die Fundamentaldaten werden dabei bis in die Jahre 2028 / 2029 projiziert, sodass insbesondere langfristige Anleger ihre eigene Einschätzung mit unserer Analyse abgleichen und für strategische Entscheidungen nutzen können.

AKTIEN CHECK: Deutsche Börse – Prognose & Chartanalyse

Deutsche Börse Prognose: Wochenchart-Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Wochenchart zeigt, dass sich die Aktie der Deutschen Börse seit Mitte 2021 kontinuierlich erholen konnte. Bis Mitte 2024 waren die Impulse im Wochenchart moderat, danach setzte jedoch deutliches Kaufinteresse ein, das den Kurs Anfang Mai bis an die 294 EUR führte. Anschließend kam es zu spürbaren Gewinnmitnahmen, wodurch der Kurs zeitweise sogar unter die 200-EUR-Marke fiel. In den vergangenen drei Wochen konnte sich der Kurs jedoch klar stabilisieren.

Während des Rücksetzers fiel die Aktie zunächst unter die SMA20 (234,04 EUR), die zuvor als Support fungiert hatte. Der Kurs rutschte weiter bis zur SMA50 (250,43 EUR) und näherte sich kurzfristig der SMA200 (194,95 EUR), drehte jedoch bereits vorher nach oben.

Für eine Entspannung im Wochenchart muss die Aktie nachhaltig über die SMA20 steigen. Gelingt dies per Wochenschluss und folgen weitere Käufer, wäre eine Aufwärtsbewegung in Richtung SMA50 denkbar. Historisch agierte die SMA50 häufig als solide Unterstützung – sie könnte nun einen starken Widerstand darstellen.

Wird das aktuelle Wochenniveau hingegen nicht gehalten, droht erneut eine rote Wochenkerze. Setzt sich die Schwäche fort, wäre ein erneutes Anlaufen der SMA200 möglich, die im Chartverlauf eine hohe Relevanz besitzt. Spätestens dort sollte eine Stabilisierung erfolgen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart / Deutsche Börse Prognose: neutral

Deutsche Börse Prognose: Tageschart-Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt die Aktie zu Jahresbeginn eine klare Erholungsphase. Die Aufwärtsbewegung verlief moderat, aber konstant. Nach dem markanten Rücksetzer Anfang April erreichte die Aktie erneut das Jahreshoch bei 294,00 EUR, wurde dort jedoch abverkauft. Ende Mai erfolgte ein weiterer Anstieg über die 290-EUR-Marke, konnte jedoch nicht gehalten werden. Es folgten anhaltende Gewinnmitnahmen bis Mitte November ohne nachhaltige Erholungsimpulse.

In den letzten beiden Handelswochen gelang jedoch ein Ausbruch aus dem Abwärtskanal. Die Aktie stieg zunächst über die SMA20 (214,84 EUR) und anschließend per GAP-Up über die SMA50 (220,83 EUR). Aktuell zeigt der Chart, dass sich der Kurs jedoch schwer tut, sich von der SMA50 deutlich zu lösen.

Solange der Tageskurs jedoch über der SMA50 schließt, bleibt die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bestehen. Verstärkt würde diese Einschätzung, wenn sich der Abstand zur SMA50 weiter vergrößert, wodurch ein Anlaufen der SMA200 (254,02 EUR) wahrscheinlich wird. Kursmuster im Umfeld dieser Linie sollten eng beobachtet werden.

Bei Rücksetzern könnte der Kurs zunächst das GAP bei 222,80 EUR schließen und anschließend auf die SMA50 zurückfallen. Sollte diese nicht halten, bietet die SMA20 darunter eine weitere Unterstützungszone. Ein Rückfall unter die SMA20 per Tagesschluss würde das Chartbild klar eintrüben und den jüngsten Ausbruch als möglicherweise falschen Ausbruch einordnen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart / Deutsche Börse Prognose: neutral

Unternehmensprofil:

Die Deutsche Börse AG zählt zu den führenden Börsenorganisationen weltweit und betreibt mit der Frankfurter Wertpapierbörse die größte deutsche Börse. Zusätzlich betreibt sie mit Xetra® eine der führenden elektronischen Handelsplattformen global. Seit dem 23. Dezember 2002 ist die Aktie der Deutschen Börse AG Bestandteil des DAX.

Mit der im Jahr 2007 durchgeführten Fusion der Terminbörse Eurex mit der US-amerikanischen ISE positioniert sich die Deutsche Börse AG als weltweit größter Betreiber transatlantischer Marktplätze für Derivate. Das Unternehmen gliedert seine Aktivitäten in die Segmente Xetra (Kassamarkt), Eurex (Terminmarkt), Clearstream, Market Data & Analytics sowie Information Technology und deckt damit alle wesentlichen Bereiche der Kapitalmarktinfrastruktur ab.

Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio der Deutschen Börse umfasst die überwachte Handelsausführung, Verrechnung, Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren sowie die Bereitstellung der notwendigen elektronischen Infrastruktur zur Marktinformation. Mit Standorten in verschiedenen Ländern ist die Deutsche Börse AG global präsent und bedient Kunden weltweit.

Aktionärsstruktur Deutsche Börse:

Nur ein kleiner Anteil der Aktien befindet sich in privaten Händen. Dominierend sind die institutionellen Anleger.

Der Großteil der Aktionäre kommt aus Nordamerika. Aus Deutschland kommt nur ein Fünftel der Anleger.

Wichtige Bewertungskennzahlen Deutsche Börse 2020 - 2024

Der Konzernumsatz ist in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Gegenüber 2020 hat sich dieser mehr als verdoppelt.

Die Zahl der Mitarbeitenden wurde bis 2024 kontinuierlich gesteigert, wobei der Aufbau der Belegschaft von 2023 zu 2024 moderat ausgefallen ist. Im Betrachtungszeitraum hat sich die Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt, stieg damit im Gleichschritt zum Umsatz.

Die Produktivität hat im Betrachtungszeitraum übergeordnet nicht wesentlich verändert, in den letzten drei Jahren der Zeitreihe konnte die Produktivität leicht gesteigert werden.

Das operative Ergebnis ist in den letzten fünf Jahren ebenfalls kontinuierlich angestiegen. 2024 belief sich diese Kennzahl auf fast 3 Mrd. EUR

Das Ergebnis vor Steuern liegt 2024 gegenüber 2020 gut 200 Mio. EUR über dem Wert von 2020. Damit hat sich im Fünfjahreszeitraum die Kennzahl kaum verändert.

Aktionäre haben von der Unternehmensentwicklung profitieren könnten. Der Konzern hat die Dividende im Betrachtungszeitraum um 25 Prozent auf 4 EUR erhöht.

Die Aktie ist 2024 mit einem 20,98 fair bewertet. Das KGV hat sich im Betrachtungszeitraum wenig verändert.

Das Eigenkapital konnte in den letzten Jahren sukzessive erhöht werden. Es liegt 2024 mit 11,2 Mrd. EUR fast doppelt so hoch wie 2020.

Die Eigenkapitalquote liegt zwar unter dem Durchschnitt aller DAX Konzerne, ist aber im Vergleich zu anderen Banken recht hoch. Diese Kennzahl hat sich seit 2022 kontinuierlich verbessert.

Investment-Fazit: Deutsche Börse Prognose & langfristige Bewertung

Die Aktie der Deutschen Börse zeigt sowohl auf fundamentaler Basis als auch in der langfristigen Kursentwicklung seit 2021 eine solide Performance. Trotz der Rücksetzer in den letzten Monaten bleibt die Aktie aus Sicht der langfristigen Analyse des AKTIEN Marathon ein potenziell attraktiver Baustein für langfristig orientierte Depots.

FAQ – Deutsche Börse Prognose & Aktien Marathon

1. Wie lautet die aktuelle Deutsche Börse Prognose?

Die aktuelle Deutsche Börse Prognose ist neutral. Die Aktie befindet sich zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Erst ein Ausbruch über die SMA20 im Wochenchart bzw. die SMA50 im Tageschart würde neue Aufwärtschancen eröffnen.

2. Ist die Aktie der Deutschen Börse aktuell kaufenswert?

Nach langfristigen Maßstäben zeigt die Aktie seit 2021 eine stabile Entwicklung. Trotz jüngster Rücksetzer bleibt sie für langfristig orientierte Anleger eine interessante Depotergänzung, sofern wichtige Unterstützungen halten.

3. Welche Kursmarken sind für die Deutsche-Börse-Aktie besonders wichtig?

Entscheidend sind die SMA20 (kurzfristige Stabilisierung), die SMA50 (wichtiger Widerstand) und die SMA200 (zentrale Unterstützung). Vor allem die SMA200 gilt als langfristiger Ankerpunkt für Trendstabilität.

4. Was analysiert der Aktien Marathon?

Der Aktien Marathon bewertet wöchentlich eine Aktie anhand fundamentaler Kennzahlen und langfristiger Projektionen bis 2028/2029. Die Analysen richten sich vor allem an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

5. Wie entwickelt sich die Deutsche Börse im Wochenchart?

Im Wochenchart zeigt sich eine Erholung seit Mitte 2021. Aktuell hängt die Aktie an der SMA20. Bei einem Wochenschluss darüber wäre eine Fortsetzung der Erholung bis zur SMA50 möglich.

6. Wie entwickelt sich die Deutsche Börse im Tageschart?

Der Tageschart zeigt eine Erholung nach einem Ausbruch aus dem Abwärtskanal. Die Aktie kämpft jedoch mit der SMA50 als Widerstand. Ein stabiler Schlusskurs darüber erhöht die Chance auf ein Anlaufen der SMA200.

7. Welche Risiken bestehen für die Deutsche-Börse-Aktie?

Fällt die Aktie im Tageschart wieder unter die SMA20, wäre der jüngste Ausbruch gefährdet. In diesem Fall könnte die Abwärtsbewegung erneut Fahrt aufnehmen.