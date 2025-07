Deutsche Post (DHL) AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Deutsche Post (DHL)

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Deutsche Post (DHL) WKN: 555200 | ISIN: ¬†DE0005552004 | Ticker: DHL

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die DHL Aktie?

Der Konzern bietet Kunden ein breites Spektrum an Logistik-L√∂sungen an. Mit √ľber 600.000 Mitarbeitenden z√§hlt DHL zu den Marktf√ľhrern der Logistikbranche. √úber moderne Tracking Tools k√∂nnen Kunden den jeweiligen Status von Sendungen einsehen und auch auf Livetracking zur√ľckgreifen. Das Filialnetz wurde in Deutschland zum Teil mit Packstationen erg√§nzt bzw. ersetzt.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.07.2025.

Die Aktie konnte sich im Herbst 2022 zwar etwas erholen und konnte auch den R√ľcksetzer 2023 gut wegstecken, seit Anfang 2024 dominiert aber √ľbergeordnet Schw√§che das Kursgeschehen. Das Wertpapier ist Anfang 2025 an ein Tief gelaufen, konnte sich dynamisch erholen, gab alle Gewinne nachfolgend aber direkt wieder ab. Nachdem das Jahrestief (32,23 EUR) formatiert war, hat sich der Anteilsschein in den letzten Handelswochen etwas erholen k√∂nnen.

Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 41,00 EUR) im Jahr 2023 ein guter Support gewesen ist, die Aktie aber in diesem Jahr erkennbare Probleme hat, diese Linie wieder zu √ľberqueren. Es ging zweimal an die SMA200, beide Anl√§ufe scheiterten. Aktuell notiert die Aktie √ľber der SMA20 (aktuell bei 38,97 EUR).

Zum einen w√§re es wichtig, dass das Wertpapier sich per Wochenschluss √ľber der SMA20 halten kann. Gelingt dies, so k√∂nnte der n√§chste Versuch gestartet werden, die SMA200 anzulaufen und auch zu √ľberwinden. Sollte sich das Papier √ľber der SMA200 etablieren k√∂nnen, so w√ľrde es die bullische Interpretation des Charts st√ľtzen, wenn die Aktie direkt weiter aufw√§rtslaufen k√∂nnte.

Gelingt der Move aber nicht und wird auch die SMA20 als Support per Wochenschluss aufgegeben, so k√∂nnte die SMA50 (aktuell bei 37,50 EUR) weitere R√ľcksetzer stabilisieren und supporten. B√§risch eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann wieder, wenn die Aktie sich unter der SMA50 festsetzt. Das w√ľrde auch die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass sich die Abgaben in Richtung des Jahrestiefs ausweiten k√∂nnten.¬†

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.07.2025.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie ab Mitte September sukzessive abw√§rts gelaufen ist. Die Erholungen, die sich bis Mitte Januar eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung wurde das Januar Tief wieder angelaufen, aber nicht ganz erreicht. Der Februar war von deutlichem Kaufinteresse gepr√§gt. Die Aktie konnte sich mit einem GAP up deutlich √ľber die 43 EUR-Marke schieben. Zwar stellte sich nachfolgend auch etwas Schw√§che ein, das Papier schaffte es zun√§chst sich im Bereich der 42 EUR zu etablieren, gab diese Marke nachfolgend aber auf. Es ging dynamisch und mit Momentum abw√§rts. Die Aktie fiel in den letzten beiden Handelswochen unter die¬†SMA200 (aktuell bei 37,43 EUR), konnte die Verluste aber nachfolgend wieder ausgleichen. Im Mai und im Juni ist das Papier √ľbergeordnet seitw√§rts gelaufen.¬†

Im Zuge der Erholungsbewegung ging es zun√§chst √ľber alle drei Durchschnittslinien zur√ľck. Das Papier konnte an der SMA20 (aktuell bei 39,46 EUR) aufw√§rtslaufen, hat diese Linien aber im Rahmen von Gewinnmitnahmen aber aufgegeben. Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass die SMA50 (aktuell bei 39,42 EUR) aktuell eine Unterst√ľtzung bietet, wobei die Aktie in den letzten beiden Handelstagen unter diese Linie zur√ľckgesetzt hat.

Das Papier steht jetzt vor der Aufgabe, sich sowohl √ľber die SMA50 als auch √ľber die SMA20 zu schieben. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell praktisch zusammen. Dieser Move kann in unseren Augen entweder mit einem GAP up oder einer dynamischen Aufw√§rtsbewegung abgebildet werden. Gelingt es diese Kursmuster abzubilden und sich nachfolgend auch z√ľgig weiter nach Norden zu schieben, so besteht das Potential, dass sich die Bewegung bis an das Jahreshoch fortsetzen k√∂nnte. Dar√ľber w√§ren die 47,13 EUR bzw. die 48,75 EUR weitere denkbare √ľbergeordnete Anlaufziele.

Denkbar ist aber, dass das Papier noch einmal an die SMA200 zur√ľcksetzen k√∂nnte, um Luft zu holen. Wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aber aufgegeben und verliert die Aktie auch den Kontakt zu dieser Linie, so tr√ľbt sich das Tageschart b√§risch ein. Weitere Abgaben in Richtung des Jahrestief w√§ren dann nicht mehr auszuschlie√üen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

DHL Unternehmensprofil:

Die DHL Group ist der weltweit f√ľhrende Logistikanbieter. DHL bietet umfangreiche L√∂sungen in den Bereichen Paketversand, Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce an.¬†

Der Fokus des Konzerns liegt auf einem nachhaltigen Wachstum aller Bereiche. Bis 2050 strebt DHL die netto-null-Emissionen-Logistik an. 

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Der größte Anteilseigner ist die Bundesrepublik Deutschland. Der größte institutionelle Anleger ist BlackRock und Capital Research&Management. 

Wichtige Bewertungskennzahlen des DHL Konzerns 2020 - 2024

Der Umsatz hat sich gegen√ľber 2020 zu 2024 zwar deutlich erh√∂ht, die letzten beiden Jahre ist der Umsatz stagniert. Auch gegen√ľber 2021 zu 2023/2024 ist eine Stagnation feststellbar.¬†

 

Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich von 2020 bis 2024 um gut 5 Prozent erh√∂ht. DHL z√§hlt mit √ľber 600.000 Mitarbeitenden zu den gr√∂√üten Arbeitgebern in Europa.

 

Der Umsatz je Mitarbeitenden stagniert auf niedrigem Niveau. Bei dieser Kennzahl liegt der Konzern deutlich unter dem Durchschnitt aller DAX Konzerne. 

 

Das operative Ergebnis liegt 2024 fast 3 Mrd. EUR unter dem Wert von 2022 und etwa auf dem Niveau von 2020.

 

Auch beim Ergebnis nach Steuern ist seit 2022 ein stetiger R√ľckgang zu verzeichnen. Im Vergleich zu 2020 konnte das Ergebnis nach Steuern um gut 12 Prozent erh√∂ht werden.

 

 

Die Dividende wurde in den letzten drei Jahren nicht angepasst - im Betrachtungszeitraum wurde diese um 0,50 EUR angehoben.

 

 

Die Aktie ist 2024 mit einem KGV 11,89 fair bewertet.

 

 

Das Eigenkapital konnte gegen√ľber 2024 um √ľber 10 Mrd. EUR erh√∂ht werden; in den letzten drei Jahren hat sich bei dieser Kennzahl wenig getan.

 

 

Die Eigenkapitalquote liegt seit drei Jahren √ľber der 30 Prozent-Marke und damit in etwa im Durchschnitt aller DAX Konzerne.

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

 

 

 

 

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll bis 2029 auf √ľber 100 Mrd. EUR steigen. Die Dividende bis 2028 von jetzt 1,85 EUR auf 2,05 EUR steigen. Das Eigenkapital soll um weitere 4,5 Mrd. EUR steigen, der Gewinn wird 2029 auf 7,9 Mrd. EUR prognostiziert.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Aktie, ein Papier mit wenig Phantasie. DHL ist im Bereich der Logistik t√§tig und damit konjunkturabh√§ngig. Die Entwicklung der letzten drei Jahre war durch eine Stagnation der wesentlichen Kennzahlen gepr√§gt. Der Konzern verdient aber Geld und sch√ľttet eine stabile Dividende aus. Auf Basis der Fundamentaldaten ist die Aktie unserer Meinung nach eine Anlage, das aktuell nicht besonders attraktiv erscheint.¬†

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: Finanzen.de, DHL.com, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net

 

 

