Deutsche Post (DHL): Speziallogistik für Gesundheitsbranche im Ausbau 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 08.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post (DHL)

WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004  | Ticker: DHL

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

DHL will bis 2030 gut 2 Mrd. EUR weltweit in die Speziallogistik der Gesundheitsbranche investieren. Dieses Segment ist margenstark und k√∂nnte die Ergebnissituation, die im letzten Jahr r√ľckl√§ufig war, stabilisieren helfen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 33,55 EUR Marktkapitalisierung 39,45 Mrd. EUR Umsatz 2024 84,19 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) ¬†33,50 % KGV 2025* 11,28¬† 4 Wochen Performance + 7,87 % Bewertung stark¬†unterbewertet Div. Rendite 2025* ¬†5,30 % Branche G√ľtertransport

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzernumsatz konnte 2024 auf 84,2 Mrd. EUR gesteigert werden, was einer Steigerung um 2,4 Mrd. EUR oder 3 Prozent entspricht. Das Ergebnis der betrieblichen T√§tigkeit (EBIT) nahm hingegen um gut 500 Mio. EUR auf 5.886 Mrd. EUR nach. Es ist damit der zweite R√ľckgang hintereinander. Die Umsatzrendite ist auf 7,0 Prozent gefallen, nachdem sie 2021 noch 9,8 Prozent betragen hat. Auch das Konzernjahresergebnis lag mit 3.332 Mio. EUR unter dem Wert des Vorjahres (3.675 Mio. EUR).¬†DHL konnte im abgelaufenen Gesch√§ftsjahr allerdings die Eigenkapitalquote von 34,2 Prozent auf 34,6 Prozent erh√∂hen. 2024 waren weltweit 601.723 Menschen bei DHL besch√§ftigt. Damit ist DHL einer der weltweit gr√∂√üten Arbeitgeber.

Das unverw√§sserte Ergebnis pro Aktie lag 2024 bei 2,86 EUR nach 3,09 EUR im Vorjahr. Trotz der r√ľckl√§ufigen Ergebniszahlen sch√ľttet der Konzern 2024 eine Dividende von 1,85 EUR aus.¬†

DHL hat angek√ľndigt ihr Angebot an Speziallogistik f√ľr die Gesundheitsbranche auszubauen. Daf√ľr wird der Konzern bis 2030 weltweit ca. 2 Mrd. EUR investieren. Die H√§lfte des Investments soll in den USA flie√üen. DHL sieht gerade in diesem Segment ein hohes Wachstumspotential. Vor allem die Nachfrage nach Lieferketten-Dienstleistungen wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Geplant ist, die mit der Gesundheitsbranche generierten Ums√§tze bis 20230 zu verdoppeln. Ziel des Unternehmens ist es in dem margenstarken Gesch√§ft neue Nischen zu besetzen, um damit auch einen breiteren Teil der Nachfrage zu bedienen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte Anfang August ein Hoch bei 42,40 EUR formatieren. Dieses Hoch wurde aber direkt abverkauft. Der Anteilsschein hat es zwar geschafft nachfolgend eine kleine Erholungsbewegung abzubilden, die aber auch keine Substanz hatte. Es ging ab Mitte September sukzessive abw√§rts. Die Erholungen, die sich bis Mitte Januar eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung wurde das Januar Tief wieder angelaufen, aber nicht ganz erreicht. Der Februar war von deutlichem Kaufinteresse gepr√§gt. Die Aktie konnte sich gestern mit einem GAP up deutlich √ľber die 43 EUR-Marke schieben. Zwar stellte sich nachfolgend auch etwas Schw√§che ein, das Papier schaffte es zun√§chst sich im Bereich der 42 EUR zu etablieren, gab diese Marke nachfolgend aber auf. Es ging dynamisch und mit Momentum abw√§rts. Die Aktie fiel in den letzten beiden Handelswochen deutlich unter hat sich aktuell verbindlich unter der 200-Tage-Linie (aktuell bei 40,60 EUR) etabliert.

Damit hat sich das Tageschart b√§risch eingetr√ľbt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnte die Schw√§che weiter anhalten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten zun√§chst die 29,68 EUR sein. Kann das Papier hier keinen Boden formatieren, so k√∂nnten sich die R√ľcksetzer weiter in Richtung der 25 EUR-Marke ausdehnen.

Das Wertpapier k√∂nnte im Zuge von Erholungsbewegungen zun√§chst an die 200-Tage-Linie laufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelsmonaten immer wieder ein harter Widerstand gewesen ist. Erst in diesem Jahr konnte sich die Aktie verbindlich √ľber diese Durchschnittslinie schieben. Sollte diese Linie angelaufen werden, so hat das Papier das Problem, dass es sich auch direkt √ľber die 50-Tage-Linie (aktuell bei 38,28 EUR) schieben m√ľsste, um wieder Perspektive auf die 20-Tage-Linie (aktuell bei 34,64 EUR) zu haben. Somit gilt, dass die Kursmuster im Dunstkreis der 200-Tage-Linie /¬†50-Tage-Linie engmaschig beobachtet werden sollten, sollte die Aktie diese Linien wieder anlaufen. Perspektiven auf das Jahreshoch hat das Papier aber erst wieder, wenn es sich √ľber der 20-Tage-Linie festgesetzt hat.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange das Wertpapier per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu legen. Perspektiven auf des Jahreshoch hat die Aktie erst dann wieder, wenn es ihr gelingt, sich √ľber der 20-Tage-Linie festzusetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie konnte sich im Rahmen der Schw√§che im 4. Quartal letzten Jahres im Dunstkreis der¬†SMA20 (aktuell bei 37,66 EUR) /¬†SMA50 (aktuell bei 40,06 EUR) festsetzen. Der Anteilsschein konnte sich Mitte Dezember bis Mitte Januar stabilisieren. Die Erholung Mitte Januar hatte zun√§chst keine Substanz. Teile der Bewegung wurden wieder abverkauft. Es ging im Rahmen der R√ľcksetzer wieder abw√§rts, wobei das Januar Tief nicht erreicht worden ist. Anfang Februar stellt sich Kaufinteresse ein. Die Aktie konnte sich sukzessive aufw√§rtsschieben. Im Chart ist gut erkennbar, dass das Wertpapier an der SMA20 aufw√§rtsgelaufen ist. Es ging mit einem GAP up an und √ľber die 43 EUR-Marke und nach einer Seitw√§rtsbewegung wieder deutlich abw√§rts unter alle drei Durchschnittslinien.

Damit ist auch das 4h Chart b√§risch zu interpretieren. Solange die Aktie unter der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich weitere Schw√§che einstellen, die die Anlaufziele erreichen k√∂nnte, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst an die SMA20 bzw. die SMA200 (aktuell bei 37,40 EUR) gehen. Auch auf dieser Zeitebene hat die Aktie das Problem, bzw. steht vor der Herausforderung, dass das Papier sich √ľber die beiden Linien schieben und etablieren muss. Sollten diese beiden Durchschnittslinien angelaufen werden, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie die Kraft hat, sich auch √ľber diesen beiden Linien zu etablieren.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich wieder zur√ľck √ľber die SMA20 / SMA200 schieben und sich √ľber dieser Linie etablieren. Gelingt diese Bewegung, so k√∂nnte zun√§chst das GAP geschlossen und dann die¬†SMA50 angelaufen werden.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

37,25

37,40

37,55

37,66

38,32

38,72 (GAP)

40,06

40,29

40,58 (GAP)

40,60

40,78 (GAP)

44,04

45,66

Unterst√ľtzungen

32,23

29,68

25,74

23,65

20,73 

19,55

19,10

15,26

Quelle: xStation5 von XTB

 

