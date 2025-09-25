Key Takeaways
Der Konzern befindet sich auf Kurs. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden angehoben. Die Aktie hat aber bisher davon nicht profitieren können. In den letzten Handelswoche hat der Verkaufsdruck überwogen.
► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE
Aktie im Fokus: Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie steht aktuell stark im Fokus von Anlegern. Mit einer Marktkapitalisierung von 138,26 Mrd. EUR und einem Kurs von 28,69 EUR wird das Wertpapier als stark unterbewertet eingestuft.
Fundamentaldaten Deutsche Telekom Aktie
Aktueller Kurs: 28,69 EUR
Marktkapitalisierung: 138,26 Mrd. EUR
Umsatz 2024: 115,77 Mrd. EUR
Eigenkapitalquote (2024): 40,81 %
KGV 2025 (Prognose): 15,08
Dividendenrendite 2025 (Prognose): 3,33 %
Performance 4 Wochen: -1,43 %
Bewertung: stark unterbewertet
Branche: Telekommunikation
Neuigkeiten & Unternehmensentwicklung
Im Rahmen der Digital X Konferenz stellte die Deutsche Telekom ein innovatives Kommunikationssystem vor, das den veralteten Behördenfunk (Tetra-Standard) ablösen soll. Das neue System ermöglicht den Austausch von Fotos, Videos und Livestreams und könnte ab 2026 in den Einsatz gehen.
Im zweiten Quartal 2025 konnte die Deutsche Telekom zudem starke Geschäftszahlen vorlegen:
Umsatz: +4,0 % auf 28,7 Mrd. EUR
EBITDA AL: +5,0 % auf 11,0 Mrd. EUR
Konzernüberschuss: +25 % auf 2,6 Mrd. EUR
Damit blickt die Deutsche Telekom Aktie auf 30 Quartale in Folge Gewinnwachstum zurück. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde angehoben:
EBITDA AL soll auf über 45 Mrd. EUR steigen
Free Cashflow AL auf mehr als 20 Mrd. EUR
Chartanalyse Deutsche Telekom Aktie
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tageschart
Die Aktie bewegte sich lange seitwärts, verlor jedoch zuletzt an Dynamik. Nach einem deutlichen Rücksetzer fiel sie unter die SMA200 bei 31,67 EUR. Aktuell notiert das Papier bärisch:
Unterhalb von 30,05 EUR (SMA20) drohen weitere Abgaben.
Potenzielle Kursziele: 28,16 EUR (GAP), 26,72 EUR (GAP) oder sogar 24,00 EUR.
Aufhellung nur bei einem Schlusskurs oberhalb der SMA200.
Einschätzung Tageschart: bärisch
Bull-Szenario: 40 %
Bear-Szenario: 60 %
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
4-Stunden-Chart
Auch hier zeigt sich Schwäche:
Nach einem Fehlausbruch über die SMA200 wurde die Aktie dynamisch nach Süden durchgereicht.
Solange die Aktie unter der SMA20 (28,89 EUR) notiert, bleibt das Risiko weiterer Verluste hoch.
Erst ein Anstieg über die SMA50 (29,92 EUR) würde Entspannung bringen.
Einschätzung 4h Chart: bärisch
Bull-Szenario: 45 %
Bear-Szenario: 55 %
Fazit: Deutsche Telekom Aktie im Fokus
Die Deutsche Telekom Aktie bietet langfristig Chancen dank solider Fundamentaldaten, starker Dividendenrendite und kontinuierlichem Wachstum. Kurzfristig zeigt das Chartbild jedoch Schwäche, weshalb Anleger die Marken 28,16 EUR und 26,72 EUR genau im Auge behalten sollten.
Für langfristig orientierte Investoren könnte die aktuelle Schwächephase eine Einstiegsgelegenheit darstellen, sobald sich die Aktie über der SMA200 stabilisiert.
FAQ zur Deutsche Telekom Aktie
1. Warum ist die Deutsche Telekom Aktie aktuell im Fokus?
Die Deutsche Telekom Aktie steht im Fokus, weil das Unternehmen starke Quartalszahlen präsentiert hat und mit einem innovativen Behördenfunk-Nachfolger ein Zukunftsprojekt vorantreibt. Zudem überzeugt die Aktie mit soliden Fundamentaldaten und einer attraktiven Dividendenrendite.
2. Ist die Deutsche Telekom Aktie aktuell unterbewertet?
Ja, nach gängigen Bewertungskennzahlen gilt die Deutsche Telekom Aktie derzeit als stark unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 liegt bei 15,08, während die Eigenkapitalquote solide bei über 40 % liegt.
3. Wie hoch ist die Dividendenrendite der Deutschen Telekom Aktie?
Die prognostizierte Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,33 %. Damit bleibt die Deutsche Telekom Aktie für einkommensorientierte Anleger attraktiv.
4. Wie ist die Prognose für die Deutsche Telekom Aktie?
Kurzfristig zeigt das Chartbild Schwäche mit einem bärischen Ausblick. Langfristig sind die Wachstumsperspektiven jedoch intakt. Analysten rechnen mit einer seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Entwicklung im Bereich von 24–30 EUR, ehe sich die Aktie wieder stabilisieren könnte.
5. Welche Risiken gibt es bei der Deutschen Telekom Aktie?
Risiken bestehen vor allem durch charttechnische Widerstände und mögliche Rücksetzer unter 26,72 EUR. Zudem könnte starker Wettbewerb im Telekommunikationssektor die Margen belasten.
6. Lohnt sich ein Einstieg in die Deutsche Telekom Aktie jetzt?
Ein Einstieg kann für langfristig orientierte Anleger interessant sein, insbesondere aufgrund der soliden Dividendenrendite und der stabilen Geschäftsentwicklung. Kurzfristig sollten Investoren aber Rücksetzer im Chart genau beobachten.
