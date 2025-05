Deutsche Telekom: Gerüchte über Fußball-Weltmeisterschaft 2026 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 22.05.2025

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren Short Cut: Die Telekom hat sich, über ihren Pay-TV Sender Magenta TV, Gerüchten zufolge die Übertragungsrechte für die Fußball WM gesichert. Auch geschäftlich läuft es für den Konzern aktuell gut. Umsatz und Konzernergebnis haben sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres verbessert. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentaldaten: aktueller Preis 34,31 EUR Marktkapitalisierung 168,13 Mrd. EUR Umsatz 2024 115,77 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 40,81 % KGV 2025* 17,99 4 Wochen Performance - 4,17 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* 2,99 % Branche Telekommunikation * Prognose Parkettgeflüster: Der Konzern hat sich, nach Recherchen der Bild-Zeitung, die Übertragungsrechte für alle 104 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gesichert. Die Telekom hat mit Ihrem Pay-Sender Magenta TV den Zuschlag für die Live-Rechte für die WM in den USA, Mexiko und Kanada bekommen. Dieser Deal wird am Freitag womöglich im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Im ersten Quartal 2025 hat die Telekom ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Das Management hat auch die Jahresprognosen angepasst. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 6,5 Prozent auf 29,8 Mrd. EUR, das organische Wachstum betrug 3,8 Prozent. Analysten hatten mit einem leicht geringeren Umsatz von 29,7 Mrd. EUR gerechnet. Das bereinigte EBITDA AL legte um 7,9 Prozent auf 11,3 Mrd. EUR zu. Hier hatten Analysten mit 11,1 Mrd. EUR gerechnet. Hochgerechnet auf das Geschäftsjahr wir nun mit 45,0 Mrd. EUR gerechnet. (Vorjahr 43,0 Mrd. EUR) Die Konsensschätzung beim Konzernumsatz belief sich auf 2,3 Mrd. EUR, erwirtschaftet wurden 2,4 Mrd. EUR. Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Der Anteilsschein hat sich seit April 2024 deutlich und von allem sukzessive erholen können. Die Aufwärtsimpulse auf Tagesbasis waren überschaubar; die Aktie hat es aber immer wieder geschafft, die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, zeitnah auszugleichen. Das Kaufinteresse hat bis Anfang Dezember 2024 angehalten. Es stellten sich dann die ersten größeren Abgaben ein, die die Aktie wieder deutlicher unter die 30 EUR-Marke gedrückt haben. Marktteilnehmer haben diese Schwäche aber für weitere Käufe genutzt. Anfang Januar gelang der Richtungswechsel. Der Notierungen erholten sich zunächst moderat, im weiteren Handelsverlauf aber dynamisch. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis an und über die 35,00 EUR-Marke. Das Jahreshoch wurde bei 35,90 EUR formatiert. Die Aktie setzte zunächst zurück, bewegte sich nachfolgend seitwärts weiter, um Anfang April weiter zurückzusetzen. Auch diesem Rücksetzer folgte eine Seitwärtsbewegung. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten fünf Handelstagen deutlich zulegen konnte, es aber noch nicht geschafft hat, das Jahreshoch zu erreichen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich Schwäche bis Dezember immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 32,18 EUR), spätestens an der SMA50 (aktuell bei 32,66 EUR) stabilisieren und erholen konnte. Auch der Rücksetzer Ende Januar hat sich im Bereich der SMA50 stabilisieren und nachfolgend deutlich erholen können. Im Zuge der Schwäche hat sich die Aktie Anfang April unter die SMA20 geschoben, konnte diese Linie aber wieder zurückerobern. Nach einer längeren Konsolidierung im Dunstkreis der SMA20 ging es nachfolgend, problemlos, wieder über die SMA50, über die sich das Wertpapier hat mittlerweile festsetzen können. Damit hat sich das Chartbild bullisch aufgehellt. Solange die Aktie es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 46,40 EUR bzw. die 57,62 EUR sein. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA50 erholen. Hält dieser Support aber nicht, so könnte die SMA20 darunter noch eine weitere Unterstützung bieten. Wesentlich unter die SMA50 bzw. unter die SMA20 sollte Schwäche nicht mehr gehen, um die aktuelle Aufwärtsbewegung nicht in Frage zu stellen. Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate): Die Aktie hat jetzt das Potential weiter aufwärts zu laufen. Solange sich das Papier über der SMA50 bzw. der SMA20 halten kann, könnte es zu immer weiteren Jahreshochs gehen. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 % Betrachtung im 4h Chart: Der letzte Rücksetzer, Ende Januar, konnte sich im Dunstkreis der SMA50 stabilisieren. Die SMA200 (aktuell bei 33,06 EUR) wurde im Zuge dessen nicht angelaufen, wie im Chart gut erkennbar. Ende Januar konnte sich die Aktie im Rahmen von dynamischen Aufwärtsimpulsen von dieser Linie lösen und an und über die 33 EUR-Marke und nach einem weiteren kleineren Rücksetzer über die 35 EUR-Marke laufen, hat nachfolgend aber zunächst etwas an Substanz abgegeben. Es ging im Zuge der Schwäche an und unter die SMA50 (aktuell bei 32,15 EUR) / SMA20 (aktuell bei 32,81 EUR), bis an die SMA200, die aber keinen Support geboten hat. Diese Linie wurde aufgegeben, die Aktie hat es im Nachgang dessen geschafft, wieder über die SMA20 und auch über die SMA50 zu laufen. Im Chart ist erkennbar, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung ohne Probleme über die SMA200 gelaufen ist. Die Aktie notiert aktuell in einem veritablen Abstand zur SMA200. Damit kann auch das 4h Chart bullisch interpretiert werden. Solange das Wertpapier über der SMA200 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind. Sollte sich Schwäche einstellen, so könnte sich diese zunächst im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen. Darunter könnten noch die SMA20 bzw. die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate): Solange sich die Aktie über die SMA200 halten, solange besteht die Perspektive, dass sich die laufende Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so sollten sich diese spätestens im Bereich der SMA50 erholen. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 % Widerstände 35,27 (GAP)

35,90

40,00

46,40

57,62

65,40 Unterstützungen 33,73

33,06

32,95

32,85

32,66

32,15

32,26

32,18

32,12

30,24

28,53

27,65

23,35

20,73 Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.