Deutsche Telekom: Umsatzerwartungen, Dividendenanpassung, Aktienrückkaufprogramm🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 11.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom

WKN: 555750  | ISIN:  DE000555750| Ticker: DTE

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Umsatz 2024 soll sich den Erwartungen nach 2024 auf 115,6 Mrd. EUR belaufen, der Konzern√ľberschuss wird auf eine Gr√∂√üenordnung von 9,2 Mrd. EUR gesch√§tzt. Der Marktwert* der Telekom wird aktuell auf 85,3 US-Dollar gesch√§tzt, was der h√∂chste Wert der 30-j√§hrigen Geschichte des Unternehmens ist. Damit geh√∂rt der Konzern zu den wertvollsten Telekommunikation Unternehmen weltweit und ist das wertvollste Unternehmen in Europa was die Markenbewertung angeht.

* Studie der Brand Finance Global 500

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    33,37 EUR

Marktkapitalisierung   166,19 Mrd. EUR

Umsatz 2023    111,97 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    40,05 %

KGV 2024*    16,31 %

4 Wochen Performance    + 7,99 %

Bewertung    Stark unterbewertet

Div. Rendite 2024*   3,05 %

Branche    Telekommunikation

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat bereits im Oktober 2024 angek√ľndigt die Dividende pro Aktie von 0,77 EUR auf 0,90 EUR zu erh√∂hen. Dar√ľber hinaus plant der Vorstand im laufenden Jahr ein Aktienr√ľckkaufprogramm von bis zu 2 Mrd. EUR.

Analysten erwarten im Consensus im 4. Quartal 2024 einen Umsatz von 30,8 Mrd. EUR, f√ľr das Gesch√§ftsjahr 2024 wird mit einem Gesamtumsatz von 115,6 Mrd. EUR gerechnet. Auch in den Folgejahren ist die Erwartung, dass der Konzernumsatz weiterw√§chst. 2028 soll dieser sich auf 134,4 Mrd. EUR belaufen. Was das EBITDA AL (after Leases) betrifft, so gehen die Erwartungen f√ľr das letzte Gesch√§ftsjahr in Richtung 43,2 Mrd. EUR. Das EBITDA soll sich bis 2028 dynamisch entwickelt. Erwartet wird bis dahin, dass sich das EBITDA AL auf 54,4 Mrd. EUR erh√∂hen k√∂nnte.

Der bereinigte Konzern√ľberschuss soll sich den Erwartungen nach auf 2,1 Mrd. EUR im 4. Quartal 2024 belaufen. F√ľr das gesamte Jahr 2024 soll dieser eine Gr√∂√üe von 9,2 Mrd. EUR haben. Die Erwartung f√ľr 2028 ist eine Erh√∂hung auf 13,6 Mrd. EUR. Das Ergebnis pro Aktie soll von 1,87 EUR (Erwartung 2024) auf 2,94 EUR in 2028 steigen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein hat sich seit April 2024 deutlich und von allem sukzessive erholen k√∂nnen. Die Aufw√§rtsimpulse auf Tagesbasis waren √ľberschaubar; die Aktie hat es aber immer wieder geschafft, die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, zeitnah auszugleichen. Das Kaufinteresse hat bis Anfang Dezember 2024 angehalten. Es stellten sich dann die ersten gr√∂√üeren Abgaben ein, die die Aktie wieder deutlicher unter die 30 EUR-Marke gedr√ľckt haben. Marktteilnehmer haben diese Schw√§che aber f√ľr weitere K√§ufe genutzt. Anfang Januar gelang der Richtungswechsel. Der Notierungen erholten sich zun√§chst moderat, im weiteren Handelsverlauf aber dynamische. Es ging im Zuge der Aufw√§rtsbewegung bis an und √ľber die 33,00 EUR-Marke.

Nachdem sich das Wertpapier im April / Mai von der 20-Tage-Linie (aktuell bei 31,21 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 30,29 EUR) l√∂sen konnte ging es aufw√§rts. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich Schw√§che bis Dezember immer wieder an der 20-Tage-Linie, sp√§testens an der 50-Tage-Linie stabilisieren und erholen konnte. Auch der letzte R√ľcksetzer hat sich im Bereich der 50-Tage-Linie stabilisieren und nachfolgend deutlich erholen k√∂nnen.

Damit hat sich das Tageschart deutlich aufgehellt. Solange die Aktie sich per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 35,00 EUR, die 39,85 EUR und √ľbergeordnet die 41,35 EUR sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der¬†20-Tage-Linie erholen. H√§lt dieser Support auf Tagesschlussbasis nicht, so k√∂nnte darunter die 50-Tage-Linie noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollte der Anteilsschein sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat jetzt die Perspektive weiter aufw√§rtszulaufen. Das Papier k√∂nnte √ľbergeordnet bis an und √ľber die 40 EUR-Marke laufen. Solange das Papier per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie notiert, sind die Chancen auf neue Hochs gegeben. Sollte sich Schw√§che einstellen, so sollte sich diese maximal bis in den Bereich der 50-Tage-Linie ausdehnen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Dezember im Dunstkreis der¬†SMA50 (aktuell bei 31,39 EUR) /¬†SMA20 (aktuell bei 32,70 EUR) bewegt hat. Der letzte R√ľcksetzer konnte sich im Dunstkreis der SMA50 stabilisieren. Die SMA200 (aktuell bei 29,83 EUR) wurde im Zuge dessen nicht angelaufen, wie im Chart gut erkennbar. Ende Januar konnte sich die Aktie im Rahmen von dynamischen Aufw√§rtsimpulsen von dieser Linie l√∂sen und an und √ľber die 33 EUR-Marke laufen.¬†

Damit hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. Solange die Aktie es schafft, sich √ľber dieser Durchschnittslinie zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

R√ľcksetzer haben die Perspektive sich an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte noch die SMA50 eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wesentlich unter die¬†SMA50 sollte potentielle Schw√§che nicht mehr gehen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das 4h Chart ist bullisch zu interpretieren, solange es die Aktie es schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann wieder, wenn das Papier unter die SMA50 rutscht und sich darunter festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

39,85

41,35

46,60

57,62

75,91

Unterst√ľtzungen

33,14

32,75

32,70

31,39

31,21

30,99

30,29

29,83

29,23

28,53

26,27

25,67

23,46

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: