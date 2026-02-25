Deutsche Wohnen Prognose 2026: Chartanalyse & Aktien Marathon Bewertung

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 / 2030 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

► Deutsche Wohnen WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6 / Symbol: DWHHF/ Kürzel: DWNI

✅ Drei Key Takeaways

Kurzfristig bullisch, langfristig noch neutral

Im Tageschart zeigt sich ein klar positives Momentum oberhalb der relevanten Durchschnittslinien. Im Wochenchart bleibt die übergeordnete Struktur jedoch erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 28,00 EUR eindeutig bullisch.

28,00 EUR ist die entscheidende Marke

Ein stabiler Anstieg über das Jahreshoch 2024 bei 28,00 EUR würde die Deutsche Wohnen Prognose deutlich verbessern und weiteres Potenzial bis in den Bereich von 35,00 bis 37,00 EUR eröffnen.

Stabile Unterstützungszone im Bereich der gleitenden Durchschnitte

SMA20, SMA50 und SMA200 verlaufen eng beieinander und bilden eine zentrale Unterstützungszone. Solange diese verteidigt wird, bleibt das positive Szenario im Rahmen des Aktien Marathon intakt.

Aktien Marathon – Der langfristige Aktien Check

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine ausgewählte Aktie mit klarem Fokus auf langfristige Perspektiven. Anders als bei kurzfristigen Trading-Setups steht hier die fundamentale Entwicklung im Vordergrund.

Im Rahmen dieser Analyse werden zentrale Unternehmenskennzahlen betrachtet und bis 2028 beziehungsweise 2030 projiziert. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine strukturierte Entscheidungsgrundlage zu bieten und die eigene Investmentthese kritisch zu hinterfragen.

In dieser Ausgabe steht die Deutsche Wohnen Prognose im Mittelpunkt – inklusive Chartanalyse auf Wochen- und Tagesbasis.

Deutsche Wohnen Prognose: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart zeigt sich deutlich, dass die Aktie vom Hoch im Jahr 2021 dynamisch gefallen ist. Zwar konnte sich der Kurs 2022 stabilisieren, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus. Stattdessen etablierte sich eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung.

Wichtige Kursmarken im Überblick:

Widerstand: 25,00 EUR

Zentrale Hürde: 28,00 EUR (Jahreshoch 2024)

Unterstützung: 16,50 EUR

Aktuelle Durchschnittslinien: SMA20: 21,46 EUR SMA50: 21,96 EUR SMA200: 21,51 EUR



Nach einem Rücksetzer an die SMA20 und SMA50 bewegte sich die Aktie zunächst seitwärts. Ende Januar 2026 gelang jedoch der Ausbruch über alle drei gleitenden Durchschnitte. In den letzten Handelstagen setzte sich die Aufwärtsbewegung fort.

Technische Bewertung im Wochenchart

Das Chartbild hat sich spürbar aufgehellt. Entscheidend bleibt nun, ob die Aktie die Dynamik aufrechterhalten kann.

Ein Anstieg über 28,00 EUR würde das Chartbild klar bullisch drehen.

In diesem Fall wären mittelfristig auch 35,00 bis 37,00 EUR erreichbar.

Rücksetzer könnten im Bereich der eng beieinanderliegenden SMA20, SMA50 und SMA200 aufgefangen werden.

Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das Chartbild wieder eintrüben.

Deutsche Wohnen Prognose (Wochenchart): neutral

Deutsche Wohnen Prognose: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich eine deutlich positivere Entwicklung.

Zunächst konnte die Aktie im Januar die SMA50 (21,28 EUR) und anschließend die SMA20 (22,12 EUR) überwinden. Nach einem erneuten Rücksetzer an die SMA50 gelang schließlich auch der nachhaltige Anstieg über die SMA200 (22,07 EUR).

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild klar verbessert.

Technische Lage im Tageschart

Solange der Kurs per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Die im Wochenchart genannten Kursziele gelten weiterhin als relevante Orientierungsmarken.

Mögliche Szenarien:

Gewinnmitnahmen könnten im Bereich der SMA20 oder SMA200 aufgefangen werden.

Beide Linien verlaufen aktuell eng beieinander und bilden eine solide Unterstützungszone.

Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde die laufende Bewegung infrage stellen.

Deutsche Wohnen Prognose (Tageschart): bullisch

YouTube Trading Videos

Unternehmensprofil:

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.



Aktionärsstruktur Deutsche Wohnen SE:

Mehrheitsgesellschafter des Konzerns ist die im DAX notierte Vonovia SE mit einem Anteil der Stimmrechte von über 80 Prozent.

Wichtige Bewertungskennzahlen Deutsche Wohnen SE 2024 - 2020

Der Umsatz ist im Betrachtungszeitraum kontinuierlich zurückgegangen. Erst im Jahr 2024 ist eine Stabilisierung feststellbar.

Das operative Ergebnis hat sich übergeordnet in den letzten fünf Jahren im Betrachtungszeitraum wenig verändert. Nach einem Rückgang von 2021 auf 2022 ist diese Kennzahl in den folgenden drei Jahren kontinuierlich gestiegen.

Das Ergebnis vor Steuern hingegen ist in den letzten drei kontinuierlich rot gewesen. Zwar konnte das Ergebnis von 2023 auf 2024 spürbar verbessert werden, dennoch wurde 2024 ein Negativbetrag von 510 Mio. EUR ausgewiesen.



Korrespondierend dazu hat sich der Gewinn je Aktie entwickelt. 2024 wurde ein Verlust von 1,49 EUR je Anteilsschein ausgewiesen.

Es wurde zwar eine Dividende ausgeschüttet, diese war aber mit 0,04 EUR ausgesprochen überschaubar.

Bedingt durch die Verluste in den letzten drei Jahren ist kein KGV ausweisbar.



Das Eigenkapital liegt 2024 in etwa auf dem Niveau von 2020, ist aber gegenüber 2021 um 3,8 Mrd. EUR abgeschmolzen.

Die Eigenkapitalquote liegt sein 2021 über der 50 Prozent Marke und kann damit als überdurchschnittlich interpretiert werden.

Summary:

Die wirtschaftlichen Kennzahlen der letzten drei Jahre als auch die Kursentwicklung der Aktie sind unbefriedigend und lassen zu wünschen. Gemäß unserer Einschätzung drängt sich das Papier aktuell nicht als Investment auf.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

FAQ zur Deutsche Wohnen Prognose

Wie lautet die aktuelle Deutsche Wohnen Prognose?

Die aktuelle Deutsche Wohnen Prognose ist kurzfristig bullisch, da sich die Aktie im Tageschart über den relevanten gleitenden Durchschnitten etabliert hat. Im Wochenchart bleibt die übergeordnete Bewertung jedoch neutral, solange der Kurs nicht nachhaltig über 28,00 EUR ausbricht.

Ist die Deutsche Wohnen Aktie aktuell ein Kauf?

Technisch zeigt sich ein positives kurzfristiges Momentum. Ein nachhaltiger Ausbruch über 28,00 EUR würde das Chartbild deutlich verbessern und ein stärkeres mittelfristiges Kaufsignal liefern. Unterhalb dieser Marke bleibt die Aktie in einer Erholungsbewegung innerhalb einer übergeordneten Seitwärtsstruktur.

Welche Kursziele ergeben sich aus der Analyse?

Bei einem stabilen Ausbruch über 28,00 EUR könnten mittelfristig Kursziele im Bereich von 35,00 bis 37,00 EUR aktiviert werden. Auf der Unterseite bildet der Bereich um die gleitenden Durchschnitte eine wichtige Unterstützungszone.

Welche Rolle spielt die Aktie im Aktien Marathon?

Im Aktien Marathon wird die Deutsche Wohnen Aktie langfristig analysiert. Dabei stehen fundamentale Entwicklungen sowie Projektionen bis 2028 beziehungsweise 2030 im Fokus, um eine strategische Einordnung für langfristig orientierte Anleger zu ermöglichen.

Welche Unterstützungen sind aktuell entscheidend?

Die wichtigsten Unterstützungen liegen im Bereich der SMA20, SMA50 und SMA200. Diese verlaufen aktuell eng beieinander und stabilisieren das Chartbild. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde die positive kurzfristige Struktur infrage stellen.