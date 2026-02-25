Continental Prognose: Aktie unter den DAX Gewinnern mit neuem Kaufsignal

- Stärkster DAX Gewinner: Continental mit +3,73 Prozent
- Bullisches Chartbild: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt die Struktur oberhalb der SMA20 konstruktiv
- Kursziele im Fokus: Oberhalb von 75 EUR rücken 78,60 EUR und 86,48 EUR
- Stärkster DAX Gewinner: Continental mit +3,73 Prozent
- Bullisches Chartbild: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt die Struktur oberhalb der SMA20 konstruktiv
- Kursziele im Fokus: Oberhalb von 75 EUR rücken 78,60 EUR und 86,48 EUR
Per Xetra-Schluss vom 24.02.2026 notierten 26 Aktien im Plus, 14 Werte gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Unter den DAX Gewinnern setzte sich die Continental Aktie mit einem Plus von 3,73 Prozent an die Spitze. Symrise gewann 3,33 Prozent, RWE legte um 2,11 Prozent zu.
► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
-
Stärkster DAX Gewinner: Continental war mit +3,73 Prozent der klare Tagesgewinner im DAX und zeigt relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.
-
Bullisches Chartbild: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt die Struktur oberhalb der SMA20 konstruktiv. Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft.
-
Kursziele im Fokus: Oberhalb von 75 EUR rücken 78,60 EUR und 86,48 EUR als nächste relevante Zielmarken in den Fokus, solange die Unterstützungen bei 71–69 EUR halten.
DAX Gewinner: Continental mit stärkstem Tagesplus
Die Continental Aktie (CON) war mit einem Kursgewinn von 3,73 Prozent per Xetra-Schluss der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Damit rückt die Aktie verstärkt in den Fokus technischer Analysten und Investoren.
Continental Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Rücksetzer im April, der die Aktie bis auf 55,94 EUR führte, wurde zügig zurückgekauft. Die Verluste konnten vollständig kompensiert werden. Anschließend etablierte sich der Kurs im Bereich von 75/77 EUR.
Seit Mitte Juli zeigte sich die Volatilität moderat. Auf der Unterseite stabilisierte sich die Aktie mehrfach im Bereich von 70 EUR. Erholungen fanden dagegen im Bereich um 77 EUR zunächst ihre Begrenzung.
Nach einer Phase unterhalb der 60-EUR-Marke konsolidierte das Papier und leitete anschließend eine neue Aufwärtsbewegung ein. Seit Mitte November schiebt sich der Kurs sukzessive nach oben, Rücksetzer wurden regelmäßig gekauft.
Mit einer dynamischen grünen Tageskerze ging es zuletzt erneut an und knapp über die Marke von 75 EUR. Die Aktie beendete den Handel nahe Tageshoch – ein positives Signal für die kurzfristige Continental Prognose.
Technische Einordnung (Daily)
Das Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Solange sich die Aktie über der SMA20 (aktuell 71,25 EUR) behauptet, bleibt das bullische Szenario intakt.
Mögliche Kursziele:
-
78,60 EUR
-
86,48 EUR (übergeordnet)
Unterstützungen:
-
SMA20 bei 71,25 EUR
-
SMA200 bei 69,50 EUR
Ein nachhaltiger Bruch der SMA200 würde das positive Szenario infrage stellen. Idealerweise stabilisiert sich die Aktie bereits an der SMA20.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch
YouTube Trading Videos
Continental Prognose – Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Januar fiel die Aktie im Zuge eines Gap-Down unter die SMA200 (67,45 EUR), eroberte diese jedoch zügig zurück. Anschließend setzte sich die Aufwärtsbewegung entlang der SMA20 (73,24 EUR) fort.
Der Chart zeigt klar, dass sich Schwächephasen im Bereich der SMA20 mehrfach stabilisieren konnten. Mit dem jüngsten Anstieg wurde diese Durchschnittslinie erneut dynamisch überschritten.
Technische Einordnung (4h)
Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Aufwärtsstruktur bestehen.
Relevante Unterstützungen:
-
SMA20 bei 73,24 EUR
-
SMA50 bei 71,89 EUR
Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch
Continental Prognose: Tagesausblick
Tagesprognose: aufwärts
Widerstände
-
75,24 EUR
-
77,47 EUR
-
78,60 EUR
-
86,48 EUR
-
92,95 EUR
Unterstützungen
-
73,26 EUR
-
73,24 EUR
-
73,16 EUR
-
71,89 EUR
-
71,25 EUR
-
70,61 EUR
-
69,50 EUR
-
67,45 EUR
-
64,82 EUR (Gap)
Fazit: Continental bleibt einer der DAX Gewinner
Die Aktie zählt aktuell zu den stärksten DAX Gewinnern und zeigt sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart eine klare bullische Struktur. Solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, bleibt die Continental Prognose konstruktiv mit Potenzial in Richtung 78,60 EUR und darüber hinaus.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Inflation belastet Märkte – Rohstoffe stark, Tech unter Druck (27.02.2026)
Block Inc Aktie nach Zahlen stark: Aktien News zu KI, Stellenabbau und Strategie
US Börsenstart: US Börse reagiert nervös auf hohe PPI-Daten
Dell legt um 12 % zu, während KI ein Umsatzwachstum von 40 % vorantreibt 📈
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.