Continental Prognose: Aktie unter den DAX Gewinnern mit neuem Kaufsignal

Per Xetra-Schluss vom 24.02.2026 notierten 26 Aktien im Plus, 14 Werte gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Unter den DAX Gewinnern setzte sich die Continental Aktie mit einem Plus von 3,73 Prozent an die Spitze. Symrise gewann 3,33 Prozent, RWE legte um 2,11 Prozent zu.

► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Stärkster DAX Gewinner: Continental war mit +3,73 Prozent der klare Tagesgewinner im DAX und zeigt relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.

Bullisches Chartbild: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt die Struktur oberhalb der SMA20 konstruktiv. Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft.

Kursziele im Fokus: Oberhalb von 75 EUR rücken 78,60 EUR und 86,48 EUR als nächste relevante Zielmarken in den Fokus, solange die Unterstützungen bei 71–69 EUR halten.

DAX Gewinner: Continental mit stärkstem Tagesplus

Die Continental Aktie (CON) war mit einem Kursgewinn von 3,73 Prozent per Xetra-Schluss der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Damit rückt die Aktie verstärkt in den Fokus technischer Analysten und Investoren.

Continental Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Rücksetzer im April, der die Aktie bis auf 55,94 EUR führte, wurde zügig zurückgekauft. Die Verluste konnten vollständig kompensiert werden. Anschließend etablierte sich der Kurs im Bereich von 75/77 EUR.

Seit Mitte Juli zeigte sich die Volatilität moderat. Auf der Unterseite stabilisierte sich die Aktie mehrfach im Bereich von 70 EUR. Erholungen fanden dagegen im Bereich um 77 EUR zunächst ihre Begrenzung.

Nach einer Phase unterhalb der 60-EUR-Marke konsolidierte das Papier und leitete anschließend eine neue Aufwärtsbewegung ein. Seit Mitte November schiebt sich der Kurs sukzessive nach oben, Rücksetzer wurden regelmäßig gekauft.

Mit einer dynamischen grünen Tageskerze ging es zuletzt erneut an und knapp über die Marke von 75 EUR. Die Aktie beendete den Handel nahe Tageshoch – ein positives Signal für die kurzfristige Continental Prognose.

Technische Einordnung (Daily)

Das Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Solange sich die Aktie über der SMA20 (aktuell 71,25 EUR) behauptet, bleibt das bullische Szenario intakt.

Mögliche Kursziele:

78,60 EUR

86,48 EUR (übergeordnet)

Unterstützungen:

SMA20 bei 71,25 EUR

SMA200 bei 69,50 EUR

Ein nachhaltiger Bruch der SMA200 würde das positive Szenario infrage stellen. Idealerweise stabilisiert sich die Aktie bereits an der SMA20.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch

Continental Prognose – Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Januar fiel die Aktie im Zuge eines Gap-Down unter die SMA200 (67,45 EUR), eroberte diese jedoch zügig zurück. Anschließend setzte sich die Aufwärtsbewegung entlang der SMA20 (73,24 EUR) fort.

Der Chart zeigt klar, dass sich Schwächephasen im Bereich der SMA20 mehrfach stabilisieren konnten. Mit dem jüngsten Anstieg wurde diese Durchschnittslinie erneut dynamisch überschritten.

Technische Einordnung (4h)

Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Aufwärtsstruktur bestehen.

Relevante Unterstützungen:

SMA20 bei 73,24 EUR

SMA50 bei 71,89 EUR

Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch

Continental Prognose: Tagesausblick

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände

75,24 EUR

77,47 EUR

78,60 EUR

86,48 EUR

92,95 EUR

Unterstützungen

73,26 EUR

73,24 EUR

73,16 EUR

71,89 EUR

71,25 EUR

70,61 EUR

69,50 EUR

67,45 EUR

64,82 EUR (Gap)

Fazit: Continental bleibt einer der DAX Gewinner

Die Aktie zählt aktuell zu den stärksten DAX Gewinnern und zeigt sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart eine klare bullische Struktur. Solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, bleibt die Continental Prognose konstruktiv mit Potenzial in Richtung 78,60 EUR und darüber hinaus.

