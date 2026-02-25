Fresenius Medical Care Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – droht weiteres Abwärtspotenzial?

- Größter DAX Verlierer: Fresenius Medical Care verlor 7,80 Prozent
Per Xetra Schluss notierten gestern (23.02.2026) 13 Aktien im Plus, 27 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.
Das Ende der Tabelle belegte Airbus, die mit einem Abschlag von 3,27 Prozent gehandelt wurden, BMW gab um 2,95 Prozent nach, Zalando verbilligte sich um 2,89 Prozent.
► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME
🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner
-
Größter DAX Verlierer:
Fresenius Medical Care verlor 7,80 Prozent per Xetra-Schluss und war damit der schwächste Wert im DAX.
-
Chartbild klar bärisch:
Der Bruch von SMA20 und SMA50 im Tageschart sowie der Verlust aller relevanten Durchschnitte im 4h-Chart verschlechtern die kurzfristige technische Lage deutlich.
-
35,69 EUR im Fokus:
Wird keine Stabilisierung eingeleitet, könnte das Jahrestief bei 35,69 EUR erneut angelaufen werden. Eine nachhaltige Erholung setzt die Rückeroberung wichtiger Widerstandsmarken voraus.
Per Xetra-Schluss vom 24.02.2026 notierten 26 Werte im DAX im Plus, während 14 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Am Ende der Tabelle stand Fresenius Medical Care mit einem Minus von 7,80 Prozent. Damit war die Aktie klarer DAX Verlierer des Tages.
Ebenfalls schwach präsentierten sich MTU mit -6,34 Prozent sowie Fresenius SE mit -2,67 Prozent.
Die Fresenius Medical Care Aktie (FME) verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust im deutschen Leitindex und rückt verstärkt in den Fokus für eine neue Fresenius Medical Care Prognose.
Fresenius Medical Care Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das Jahreshoch, das Ende Mai 2025 formiert wurde, löste unmittelbar deutliche Gewinnmitnahmen aus. Die Abwärtsbewegung setzte sich bis Anfang August fort. Nach einer kurzen Zwischenerholung kam es Anfang November zu einer dynamischen Verkaufswelle mit erhöhtem Momentum.
Zwar stabilisierte sich die Aktie anschließend, jedoch konnten in den vergangenen Handelswochen lediglich kleinere Entlastungsbewegungen ausgebildet werden. Eine nachhaltige Erholung blieb aus.
Mit dem gestrigen Kursrückgang fiel die Aktie unter:
-
SMA20 (39,88 EUR)
-
SMA50 (39,41 EUR)
Das Tageschart hat sich damit klar bärisch eingetrübt.
Szenario 1 – Stabilisierung
Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, könnte eine grüne Tageskerze eine technische Gegenbewegung einleiten. Mögliche Anlaufpunkte wären:
-
SMA50
-
SMA20
Eine neutrale Bewertung wäre jedoch erst möglich, wenn das offene GAP geschlossen und die Aktie sich oberhalb dieser Zone etablieren kann.
Szenario 2 – Fortsetzung der Schwäche
Wird der Tagesschluss nicht bestätigt, droht eine weitere Abwärtsbewegung. In diesem Fall könnte das Jahrestief bei 35,69 EUR erneut angelaufen und bestätigt werden.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch
4h-Chart: Kurzfristige Eintrübung verstärkt Abwärtsrisiko
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich die Aktie im Januar zunächst über die SMA20 (40,71 EUR) schieben. In moderaten Aufwärtsimpulsen wurden anschließend auch:
-
SMA50 (40,32 EUR)
-
SMA200 (39,66 EUR)
überwunden.
In den letzten Handelstagen bewegte sich der Kurs im Umfeld der SMA20 aufwärts. Mit dem gestrigen GAP-down wurden jedoch alle drei Durchschnittslinien klar unterschritten.
Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, bleibt die kurzfristige Fresenius Medical Care Prognose angeschlagen.
Mögliche Erholung
Erholungsbewegungen könnten an die SMA200 oder SMA50 heranlaufen. Das maximale Erholungspotenzial für den heutigen Handel wird aktuell im Bereich der SMA50 gesehen.
Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch
Tagesprognose: abwärts
Wichtige Kursmarken der Fresenius Medical Care Aktie
Widerstände
-
39,40
-
39,60
-
39,66
-
39,88
-
40,24
-
40,32
-
40,71
-
40,75
-
41,31 (GAP)
-
43,74
-
44,60
-
45,72 (GAP)
Unterstützungen
-
36,14 (GAP)
-
35,69
-
35,00
-
32,50
Fazit zur Fresenius Medical Care Prognose
Nach dem deutlichen Kursrückgang und der Einstufung als größter DAX Verlierer bleibt das Chartbild klar angeschlagen. Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart dominieren bärische Signale.
Solange keine nachhaltige Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte gelingt, überwiegt das Risiko weiterer Abgaben. Entscheidend bleibt, ob das Jahrestief bei 35,69 EUR verteidigt werden kann oder eine neue Verkaufswelle einsetzt.
