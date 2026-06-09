Deutsche Post Aktie im Fokus: DHL investiert Milliarden in Frankreich und USA

Die Deutsche Post Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der Logistikkonzern DHL treibt seine internationale Expansion weiter voran und investiert massiv in strategisch wichtige Auslandsmärkte. Allein in Frankreich sollen zwischen 2018 und 2027 rund 900 Mio. EUR in Infrastruktur, Logistikkapazitäten und Dekarbonisierung fließen. Zusätzlich soll eine neue Mehrjahreskooperation mit dem US Postal Service die Marktposition von DHL in den Vereinigten Staaten stärken.

► Deutsche Post (DHL) WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker: DHL

💡 Key Takeaways

Internationale Expansion treibt Wachstum: DHL investiert bis 2027 rund 900 Mio. EUR in Frankreich und stärkt durch einen neuen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service seine Position auf dem wichtigen US-Markt.

DHL investiert bis 2027 rund 900 Mio. EUR in Frankreich und stärkt durch einen neuen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service seine Position auf dem wichtigen US-Markt. Fundamental attraktiv bewertet: Die Deutsche Post Aktie gilt trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin als unterbewertet. Mit einem prognostizierten KGV von 15,85 und einer Dividendenrendite von 3,76% bleibt die Bewertung attraktiv.

Die Deutsche Post Aktie gilt trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin als unterbewertet. Mit einem prognostizierten KGV von 15,85 und einer Dividendenrendite von 3,76% bleibt die Bewertung attraktiv. Charttechnisch weiter bullisch: Solange sich die Aktie über der SMA20 und idealerweise über der SMA50 behauptet, bleibt das positive Chartbild intakt. Auf der Oberseite rücken die Kursziele bei 57,79 EUR und 65,00 EUR in den Fokus.

Fundamentaldaten der Deutsche Post Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 51,74 EUR Marktkapitalisierung 57,91 Mrd. EUR Umsatz 2025 82,86 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 31,0% KGV 2026* 15,85 Performance 4 Wochen +11,58% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 3,76% Branche Transportdienstleistungen

*Prognose

DHL investiert kräftig in Frankreich

Im französischen Markt plant DHL in den kommenden beiden Jahren Investitionen von rund 160 Mio. EUR. Die Mittel sollen in den Ausbau logistischer Kapazitäten, die Modernisierung der Infrastruktur sowie die Beschleunigung der Dekarbonisierung fließen. Frankreich zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Märkten des Konzerns.

Mit den jüngsten Investitionen summieren sich die Ausgaben von DHL in Frankreich zwischen 2018 und 2027 auf insgesamt rund 900 Mio. EUR. Ziel des Unternehmens ist es, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Deutsche Post Aktie: Kooperation mit US-Post eröffnet Wachstumspotenzial

Auch in den USA setzt DHL auf weiteres Wachstum. DHL eCommerce hat eine neue Mehrjahresvereinbarung mit dem US Postal Service geschlossen. Die US-Post übernimmt dabei die Zustellung der DHL-Sendungen auf der sogenannten "letzten Meile".

Bisher arbeiteten beide Unternehmen überwiegend auf Basis von Einjahresverträgen zusammen. Die langfristige Vereinbarung verbessert die Planungssicherheit und soll die Expansion von DHL eCommerce auf dem amerikanischen Markt unterstützen.

Jährlich werden hunderte Millionen Pakete von DHL eCommerce an den US Postal Service übergeben. Laut Angaben der US-Post gehört DHL inzwischen zu den drei wichtigsten Kunden des Unternehmens. Der neue Vertrag soll einen Umsatzbeitrag von mehr als 10 Mrd. US-Dollar generieren.

Deutsche Post Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutsche Post Aktie präsentiert sich im Tageschart weiterhin in einer konstruktiven Verfassung. Nach einer Stabilisierung an den wichtigen gleitenden Durchschnitten SMA200 und SMA20 konnte sich die Aktie deutlich erholen. Auch die Rücksetzer zu Jahresbeginn wurden erfolgreich an der SMA50 aufgefangen.

Nach einer zwischenzeitlichen Korrektur im Februar diente die SMA200 erneut als belastbare Unterstützung. Von dort aus gelang eine dynamische Aufwärtsbewegung, die zuletzt sogar zu einem neuen Jahreshoch führte.

Aktuell sorgen moderate Gewinnmitnahmen für einen Rückgang unter die Marke von 52 EUR. Dennoch bleibt das technische Bild positiv.

Wichtige Kursziele auf der Oberseite

57,79 EUR

65,00 EUR

Relevante Unterstützungen

SMA20 bei 49,78 EUR

SMA50 bei 48,39 EUR

SMA200 bei 44,93 EUR

Solange die Deutsche Post Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das bullische Szenario intakt.

Einschätzung Tageschart

Prognose: Bullisch

Wahrscheinlichkeiten (12-18 Monate)

Bullisches Szenario: 60%

Bärisches Szenario: 40%

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Aktie im Fokus: Kurzfristiger Ausblick im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster konnte sich die Deutsche Post Aktie nach ihrem Jahrestief deutlich erholen. Sowohl SMA20 als auch SMA50 wurden überwunden. Allerdings wurde die kurzfristige SMA20 zuletzt wieder unterschritten.

Für neue Aufwärtsimpulse wäre eine Rückkehr über die SMA20 wichtig. Gelingt dies, könnten die im Tageschart genannten Kursziele erneut in den Fokus rücken.

Bleibt die Aktie hingegen unterhalb der SMA20, dürfte die SMA50 die nächste wichtige Unterstützungszone darstellen. Ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinie könnte die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer bis zur SMA200 erhöhen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart

Prognose: Bullisch bis neutral

Wahrscheinlichkeiten (nächste drei Monate)

Bullisches Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Wichtige Widerstände der Deutsche Post Aktie

52,03 EUR | 52,11 EUR | 52,34 EUR | 53,24 EUR | 55,21 EUR | 57,79 EUR | 58,38 EUR | 61,38 EUR | 65,00 EUR

Wichtige Unterstützungen der Deutsche Post Aktie

50,21 EUR | 49,78 EUR | 48,39 EUR | 48,06 EUR (Gap) | 47,66 EUR | 46,50 EUR | 45,23 EUR | 45,18 EUR (Gap) | 44,93 EUR | 42,46 EUR

Fazit: Deutsche Post Aktie bleibt interessant

Die Deutsche Post Aktie bleibt aus fundamentaler Sicht attraktiv. Die umfangreichen Investitionen in Frankreich und die langfristige Kooperation mit dem US Postal Service unterstreichen die internationale Wachstumsstrategie von DHL. Gleichzeitig signalisiert die Charttechnik weiterhin ein überwiegend positives Bild. Für Anleger bleibt die Aktie im Fokus, solange die wichtigen Unterstützungen oberhalb der SMA50 verteidigt werden können.

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FAQ zur Deutsche Post Aktie

Ist die Deutsche Post Aktie aktuell ein Kauf?

Die Deutsche Post Aktie überzeugt derzeit mit einer attraktiven Bewertung, einer soliden Dividendenrendite und einer starken Marktposition im internationalen Logistikgeschäft. Zusätzliche Wachstumsimpulse könnten von den Investitionen in Frankreich und der Expansion in den USA ausgehen.

Warum investiert DHL so stark in Frankreich?

DHL betrachtet Frankreich als einen strategischen Schlüsselmarkt in Europa. Die Investitionen sollen die Logistikkapazitäten erweitern, die Infrastruktur modernisieren und die Dekarbonisierung der Geschäftsbereiche beschleunigen.

Welche Bedeutung hat die Kooperation mit dem US Postal Service?

Die Mehrjahresvereinbarung mit dem US Postal Service stärkt die Position von DHL eCommerce in den USA. Durch die Nutzung des bestehenden Zustellnetzwerks kann DHL effizient wachsen, ohne ein eigenes flächendeckendes Bodennetz aufzubauen.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Deutsche Post Aktie?

Die prognostizierte Dividendenrendite für 2026 liegt bei rund 3,76%. Damit gehört die Deutsche Post Aktie weiterhin zu den interessanten Dividendentiteln im DAX.

Welche Kursziele sehen Analysten für die Deutsche Post Aktie?

Aus charttechnischer Sicht liegen wichtige Zielmarken aktuell bei 57,79 EUR und 65,00 EUR. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktie wichtige Unterstützungszonen oberhalb der SMA20 und SMA50 verteidigen kann.

Welche Risiken sollten Anleger bei der Deutsche Post Aktie beachten?

Zu den wichtigsten Risiken zählen eine schwächere Weltkonjunktur, steigende Kosten im Transport- und Logistiksektor sowie mögliche Belastungen durch geopolitische Spannungen oder regulatorische Vorgaben.

Ist die Deutsche Post Aktie eher für Dividenden- oder Wachstumsanleger geeignet?

Die Deutsche Post Aktie kann sowohl für Dividendenanleger als auch für wachstumsorientierte Investoren interessant sein. Das Unternehmen kombiniert regelmäßige Ausschüttungen mit langfristigen Wachstumschancen im globalen Paket- und Logistikmarkt.

Wie ist die aktuelle Charttechnik der Deutsche Post Aktie einzuschätzen?

Die Charttechnik ist aktuell überwiegend positiv. Solange die Aktie oberhalb der SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das übergeordnete bullische Szenario bestehen. Rücksetzer an diese Marken gelten derzeit als technisch unkritisch.