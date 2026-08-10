Das Wichtigste in Kürze 📈 Mögliches Kaufsignal nach EMA200-Breakout: Der Kurs hat sich wieder über den EMA200 gekämpft, während der EMA100 weiterhin oberhalb des EMA200 verläuft.

🎯 Mögliches Attraktives Kursziel: Die technische Chartanalyse projiziert beim Öl Preis ein Ausbruchspotenzial bis auf 95,5 USD.

🛡️ Mögliches solides Risikomanagement: Ein klar definierter Stop-Loss bei 78 USD sichert die Trading-Position mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis ab.

Die Situation rund um Öl Aktuell zeigt deutliche Zeichen einer Trendwende nach oben. Nach einer Erholung von den monatlichen Tiefstständen hat der Öl Preis wichtige technische Widerstände durchbrochen und sendet ein starkes mögliches Kaufsignal. Der Ausbruch über den EMA200 im Tageschart in Kombination mit einem ausgewogenen RSI eröffnet Anlegern eine attraktive mögliche Handelsgelegenheit auf der Long-Seite. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📈 Mögliches Kaufsignal nach EMA200-Breakout: Der Kurs hat sich wieder über den EMA200 gekämpft, während der EMA100 weiterhin oberhalb des EMA200 verläuft.

🎯 Mögliches Attraktives Kursziel: Die technische Chartanalyse projiziert beim Öl Preis ein Ausbruchspotenzial bis auf 95,5 USD.

🛡️ Mögliches solides Risikomanagement: Ein klar definierter Stop-Loss bei 78 USD sichert die Trading-Position mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis ab. 📊 Technische Fakten zum Öl Preis Die aktuellen Chartdaten verdeutlichen die zunehmende Stärke der Käufer im Markt: Trendindikator: Der Kurs ist wieder über das Niveau des exponentiellen 200-Tage-Durchschnitts (EMA200) gestiegen.

Gleitende Durchschnitte: Der EMA100 liegt weiterhin über dem EMA200, was die übergeordnete bullische Struktur bestätigt.

RSI-Indikator: Der RSI (14) notiert bei neutralen 52,4 und bietet noch ausreichend Raum für weitere Kursgewinne.

Monatstief abgehängt: Das Tief der letzten 5 Handelstage liegt bereits rund 11 % über dem Monatstief von etwa 70 USD. 💡 Trade-Setup: Mögliche Long-Position auf OIL Auf Basis der aktuellen Marktstruktur ergibt sich eine konkrete Empfehlung für den Handel: Mögliche Strategie: Long-Position (Kauf) auf OIL zum aktuellen Marktpreis.

Mögliches Kursziel (Take Profit / TP): 95,5 USD

Möglicher Stop-Loss (SL): 78 USD Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🔍 Methodik und Chartanalyse Ein normalisierter RSI im Bereich von 52,4 in Verbindung mit einem sich abzeichnenden Aufwärtstrend bietet eine hervorragende Gelegenheit, auf weiter steigende mögliche Notierungen beim Öl Preis zu setzen. Die bullische Grundstimmung wird durch die Rückkehr des Kurses über den EMA200 untermauert. Das primäre mögliche Kursziel auf der Oberseite orientiert sich an der oberen Grenze des sich erweiternden aufsteigenden Trendkanals. Die Ermittlung des Ziels erfolgte auf Basis relevanter Fibonacci-Erweiterungsniveaus. Ebenso wurde die schützende Stop-Loss-Order bei 78 USD an einem markttechnischen Fibonacci-Support platziert, um ein hochattraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis (CRV) zu gewährleisten. 🗣️ Expertenkommentar von Jens Klatt Der Rückkauf des EMA200 ist bei Öl Aktuell das entscheidende Signal, auf das Charttechniker gewartet haben. Dass der RSI mit 52,4 keineswegs überhitzt ist, gibt dem Öl Preis reichlich Entfaltungsspielraum nach oben. Die mögliche Long-Idee mit dem Zielkorridor bei 95,5 USD überzeugt vor allem durch ihr diszipliniertes Risikomanagement. Solange die Marke von 78 USD per Tagesschlusskurs hält, bleibt die bullische Struktur im Trendkanal voll intakt. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.