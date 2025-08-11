Barrick Mining Aktie – Börse aktuell zu den 2Q25-Ergebnissen Die Barrick Mining Corporation (GOLD.US) hat heute, vor Börsenöffnung, ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Die Barrick Mining Aktie profitierte von einem anhaltend starken Goldpreis, doch ein erheblicher Produktionsrückgang aufgrund des Kontrollverlusts über eine Mine in Mali belastete die Zahlen. Umsatzwachstum trotz Produktionsrückgang Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 % auf 3,68 Mrd. USD, getragen vom positiven Trend am Goldmarkt. Die verkaufte Goldmenge ging jedoch um rund 19 % zurück. Grund ist die Entkonsolidierung der Loulo-Gounkonto-Mine in Mali, die „vorübergehend“ von der dortigen Militärjunta übernommen wurde. Obwohl Barrick Mining noch 80 % der Anteile hält, wurde der operative Einfluss vollständig entzogen. Dies führte zu einer Wertberichtigung von 1,04 Mrd. USD und zur Streichung der Minenproduktion aus der Bilanz, wodurch der Absatz im Quartal auf 770.000 Unzen sank. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auswirkungen auf die Barrick Mining Aktie Der Verlust der Mine stellt eine einmalige Belastung dar, könnte jedoch die kommenden Quartale beeinträchtigen. Der derzeitige Preisanstieg am Goldmarkt – mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 3.295 USD je Unze – stützt die Gewinne, könnte jedoch an Dynamik verlieren. An der Börse aktuell reagierten Anleger negativ auf die Wertberichtigung, trotz eines soliden Anstiegs des Cashflows um 16 % im Jahresvergleich. Finanzkennzahlen 2Q25 im Überblick EPS ( angepasst ) : 0,47 USD (+46 % im Jahreschart) – Prognose: 0,46 USD

Umsatz : 3,68 Mrd. USD (+16 % im Jahreschart) – Prognose: 3,68 Mrd. USD

EBITDA ( angepasst ) : 2,32 Mrd. USD

Goldpreis (real) : 3.295 USD/Unze

Goldverkäufe : 770.000 Unzen (-19 % im Jahreschart) – Prognose: 791.971 Unzen

Goldproduktion : 797.000 Unzen – Prognose: 800.082 Unzen

Kupferproduktion : 59.000 Tonnen (+37 % im Jahreschart)

Free Cashflow : 395 Mio. USD (+16 % im Jahreschart) – Prognose: 363 Mio. USD

Capex: 934 Mio. USD (+14 % im Jahreschart)

Barrick Mining Corp im Tageschart Die Aktie von Barrick Mining eröffnete mit einem Minus von über 5,5 %, doch seit Beginn der Sitzung hat die Nachfrageseite die Oberhand gewonnen und die Kurse in Richtung einer Verringerung der Kurslücke gedrückt. Den heutigen Ergebnissen ging ein bullischer Impuls in der vergangenen Woche voraus, der die Aktie aus einer leichten einmonatigen Konsolidierung im Bereich von 20,5 bis 22 USD herausholte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick Ohne die Mine in Mali kann Barrick Mining das aktuelle Goldpreis-Hoch nur eingeschränkt nutzen. Dennoch bleibt der Marktpreis für Gold nahe historischer Höchststände, unterstützt durch hohe Nachfrage von Fonds und Zentralbanken. Das bietet Chancen für die Barrick Mining Aktie, auch wenn Anleger an der Börse aktuell wachsam auf Produktionszahlen und geopolitische Risiken blicken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.