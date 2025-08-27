Royal Bank of Canada Prognose: Starke Quartalszahlen im Fokus Die Royal Bank of Canada (RY.US) hat im dritten Quartal 2025 ein beeindruckendes Ergebnis vorgelegt. Mit einem Nettoergebnis von 5,4 Milliarden USD übertraf die größte kanadische Bank die Analystenerwartungen deutlich und setzte damit ein starkes Signal für Anleger. Diese positiven Zahlen stützen die aktuelle Royal Bank of Canada Prognose und sorgen für Optimismus am Markt. ►Royal Bank of Canada | WKN: 852173 | ISIN: CA7800871021 | Ticker: RY Die Aktie reagierte sofort: Am Handelstag nach den Zahlen legten die Papiere um mehr als 5 % zu, erreichten ein neues Allzeithoch und übertrafen damit nahezu den gesamten US- und kanadischen Bankensektor. Für Investoren bedeutet das wichtige Aktien News, die die positive Marktstimmung unterstreichen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Q3 2025 Ergebnisse im Detail Nettoeinkommen: 5,4 Mrd. USD (+21 % im Jahresvergleich)

EPS berichtet: 3,75 USD (Vorjahr: 3,09 USD)

EPS bereinigt: 3,84 USD (Erwartung: 3,32 USD; Q2: 3,12 USD)

Umsatz: 16,99 Mrd. USD (Vorjahr: 14,63 Mrd. USD)

Rückstellungen für Kreditverluste (PCLs): 881 Mio. USD (unter Analystenerwartung von 1 Mrd. USD und deutlich weniger als 1,4 Mrd. USD in Q2) Segment-Highlights Personal Banking: 1,9 Mrd. USD (+22 % im Jahresvergleich)

Commercial Banking: 836 Mio. USD (+2 % im Jahresvergleich)

Wealth Management: 1,1 Mrd. USD (+15 % im Jahresvergleich)

Capital Markets: 1,3 Mrd. USD (+13 % im Jahresvergleich)

Die jüngsten Zahlen bestätigen die solide Aufstellung der Royal Bank of Canada in allen Geschäftsbereichen. Mit steigenden Erträgen, einer robusten Eigenkapitalrendite und einer klaren Kostenkontrolle stärkt die Bank ihre Marktposition. Für Anleger sind diese Entwicklungen besonders relevant: Die Royal Bank of Canada Prognose deutet darauf hin, dass die Aktie auch in den kommenden Quartalen weiter Potenzial hat. Analysten erwarten, dass die starke Dynamik im Wealth Management und im Kapitalmarktgeschäft anhalten wird. Damit zählt die RBC aktuell zu den interessantesten Aktien News im nordamerikanischen Bankensektor. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

