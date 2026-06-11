CD Projekt Aktie unter Druck: Warum Anleger nervös werden | Börse Aktuell

Die CD Projekt Aktie ist erneut auf rund 220 PLN gefallen und notiert damit nahe ihrer tiefsten Stände seit Mai 2025. Trotz solider Ergebnisse im ersten Quartal bleibt der polnische Spieleentwickler deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurück. An der Börse aktuell rücken vor allem Sorgen über den Veröffentlichungszeitplan in den Fokus - von der neuen Erweiterung Songs of the Past für The Witcher 3 bis hin zum Marktstart von The Witcher 4.

► CD Projekt WKN: 534356 | ISIN: PLOPTTC00011 | Ticker: CDR

Auslöser des jüngsten Kursrückgangs war die Ankündigung, dass die neue Erweiterung erst 2027 erscheinen soll. Gleichzeitig fehlt weiterhin eine konkrete Aussage zum Veröffentlichungsdatum von The Witcher 4. Viele Anleger hinterfragen inzwischen, ob CD Projekt seine ambitionierten Pläne für mehrere große Spieleveröffentlichungen innerhalb weniger Jahre tatsächlich umsetzen kann.

CD Projekt Aktie entwickelt sich deutlich schlechter als der WIG20

Die aktuelle Entwicklung der CD Projekt Aktie fällt im Vergleich zum polnischen Leitindex WIG20 besonders schwach aus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 10% verloren, während der WIG20 im gleichen Zeitraum um fast 13% gestiegen ist.

Für Investoren ist bemerkenswert, dass CD Projekt trotz der langfristigen Verkaufserfolge von The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 zu den schwächsten Werten im Index gehört. Lediglich Modivo, Dino Polska und Kruk verzeichneten eine noch schlechtere Performance.

Songs of the Past und The Witcher 4 sorgen für Unsicherheit

Ende Mai kündigte CD Projekt offiziell die dritte große Erweiterung für The Witcher 3 an: Songs of the Past. Das gemeinsam mit Fool's Theory entwickelte Projekt soll jedoch erst 2027 erscheinen und ausschließlich für PC sowie Konsolen der aktuellen Generation verfügbar sein. Weitere Details zu Handlung und Gameplay werden erst im Spätsommer 2026 erwartet.

Während die Gaming-Community die Rückkehr von Geralt von Riva positiv aufnahm, reagierte der Kapitalmarkt deutlich skeptischer. Anleger befürchten, dass sich Verzögerungen bei einzelnen Projekten auf den gesamten Veröffentlichungsplan auswirken könnten.

Zusätzlich bestätigte das Management, dass The Witcher 4 nicht vor 2027 erscheinen wird. Diese Entscheidung hat zwei Seiten: Einerseits verlängert sie die Phase ohne große Neuveröffentlichungen, andererseits vermeidet CD Projekt einen direkten Wettbewerb mit dem voraussichtlich 2026 erscheinenden GTA VI von Rockstar Games.

Bewertung der CD Projekt Aktie bleibt anspruchsvoll

Für Investoren bedeutet der spätere Veröffentlichungszeitpunkt eine längere Phase hoher Entwicklungsinvestitionen bei gleichzeitig begrenzten Umsätzen aus neuen Spielen.

Gerade im AAA-Gaming-Sektor konzentrieren sich die Einnahmen stark auf einzelne Veröffentlichungen. Bereits eine Verzögerung von einem Jahr kann erhebliche Auswirkungen auf Bewertungsmodelle und zukünftige Cashflows haben.

Die aktuelle Bewertung der CD Projekt Aktie, gemessen etwa am erwarteten KGV oder EV/EBITDA, setzt weiterhin voraus, dass zukünftige Titel an die Erfolge von The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077 anknüpfen können. Sollten sich die Veröffentlichungen jedoch weiter verschieben, könnten die zukünftigen Gewinne je Aktie niedriger ausfallen als bislang angenommen.

Dividende und Investitionen beschäftigen Anleger

Ein weiterer Diskussionspunkt an der Börse aktuell ist die Kapitalallokation des Unternehmens. Einige Analysten weisen darauf hin, dass steigende Investitionen in neue Projekte und eine zurückhaltende Dividendenpolitik zeigen, dass CD Projekt verstärkt auf Wachstum setzt.

Für langfristig orientierte Anleger kann dies positiv sein, da neue Spiele langfristig höhere Erträge generieren könnten. Investoren mit Fokus auf regelmäßige Ausschüttungen sehen diese Entwicklung jedoch kritischer.

Was könnte die Stimmung für die CD Projekt Aktie verbessern?

Historisch betrachtet haben überzeugende Gameplay-Präsentationen und erfolgreiche Marketingkampagnen häufig für neue Dynamik bei der CD Projekt Aktie gesorgt.

Eine starke Vorstellung von Songs of the Past könnte Zweifel am Projektzeitplan reduzieren. Gleichzeitig wartet der Markt auf konkretere Angaben zum Veröffentlichungsfenster von The Witcher 4.

Langfristig muss ein Marktstart im Jahr 2027 nicht zwangsläufig negativ sein. The Witcher 3 wurde bislang mehr als 65 Millionen Mal verkauft und gehört zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Eine neue Erweiterung nach der Veröffentlichung von GTA VI könnte CD Projekt die Möglichkeit geben, die Marke erneut erfolgreich zu monetarisieren - beispielsweise über Kompletteditionen oder neue Bundles inklusive aller DLCs.

Quartalszahlen bleiben wichtiger Kurstreiber

Kurzfristig dürfte die Entwicklung der CD Projekt Aktie weiterhin stark von den Quartalsergebnissen abhängen. Besonders im Fokus stehen dabei die Verkäufe des bestehenden Spielekatalogs, die Monetarisierung von Cyberpunk 2077 sowie mögliche Lizenzvereinbarungen mit Plattformen wie Game Pass.

Anleger sollten zudem beachten, dass Unternehmen aus der Gaming-Branche traditionell eine überdurchschnittlich hohe Volatilität aufweisen. Der Erfolg einzelner Spieleveröffentlichungen hat oftmals einen erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung.

Technische Analyse der CD Projekt Aktie

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in PLN. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Tageschart der CD Projekt Aktie (CDR.PL) zeigt derzeit einen klaren Abwärtstrend. Sowohl die exponentiellen gleitenden Durchschnitte als auch die Kursentwicklung deuten auf anhaltenden Verkaufsdruck hin.

Bemerkenswert ist zudem der RSI-Indikator auf 14-Tage-Basis, der aktuell den niedrigsten Stand seit November 2025 erreicht hat. Dies unterstreicht die starke negative Dynamik der vergangenen Wochen und macht die weitere Entwicklung der Aktie für Anleger besonders spannend.

Autor: Mateusz Czyżkowski

Financial Markets Analyst, XTB Polen