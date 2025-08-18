KEY TAKEAWAYS Noch hat der Dow Jones die Chance sich zu stabilisieren und wieder zu erholen. Sollte es aufwärts gehen, so könnte es über dem Allzeithoch an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben. ►Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Der Dow Jones startete in die neue Handelswoche mit 44.361 Punkten und lag damit 502 Punkte über dem Niveau der Vorwoche. Im Verlauf der letzten Woche zeigte sich ein klarer Aufwärtstrend: Nach anfänglichen Rücksetzern erholte sich der Index und kletterte bis über die Marke von 45.000 Punkten. Am Freitag schloss der Dow Jones schließlich bei 45.037 Punkten und markierte damit ein Wochenplus. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Diese Entwicklung ist besonders für Anleger spannend, die sich für die Börse aktuell interessieren und eine fundierte Dow Jones Prognose für die kommende Woche suchen. Rückblick: Dow Jones Entwicklung bis KW 33/2025 Wochenhoch: 45.367 Punkte

Wochentief: 44.003 Punkte

Wochenschluss: 45.037 Punkte Die 16. Gewinnwoche im Jahr 2025 bestätigt den robusten Aufwärtstrend. Die durchschnittliche Wochenrange liegt aktuell bei 1.463 Punkten. Mit dem Bruch über der Marke von 45.000 Punkten hat der Index neue bullische Impulse gesetzt. Charttechnische Einordnung Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Daily-Chart: Tendenz bullisch Im Tageschart konnte sich der Dow Jones über der SMA20 (44.618 Punkte) etablieren. Damit ist das Bild kurzfristig klar bullisch. Solange der Index über der SMA20 notiert, stehen die Chancen gut für einen weiteren Anstieg in Richtung 45.550–45.910 Punkte. Bullisches Szenario: Stabilisierung oberhalb der SMA20 → Ziel neue Allzeithochs.

Bärisches Szenario: Rückfall unter die SMA20 → Test der SMA50 bei 44.132 Punkten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart: Kurzfristig neutral bis bullisch Im 4h-Chart wurde die SMA200 bei 44.638 Punkten überwunden. Gewinnmitnahmen am Freitag führten zu einer leichten Konsolidierung. Ein Bruch unter die SMA50 (44.577 Punkte) würde das kurzfristige Bild eintrüben. Dow Jones Prognose KW 34/2025 Wichtige Widerstände 45.119 / 45.269 / 45.373

45.515 / 45.749 Wichtige Unterstützungen 45.095 / 44.814 / 44.577

44.153 / 43.856 / 43.537 Erwartete Wochenrange Hoch: 45.226 – 45.436 Punkte

Tief: 44.516 – 44.768 Punkte Einschätzung: Börse Aktuell & Ausblick Für die Handelswoche KW 34/2025 zeigt die Börse aktuell eine neutrale bis leicht bärische Tendenz. Das bullische Szenario ist intakt, solange der Index über der SMA20 bleibt. Unterhalb der SMA50 wäre mit einer Korrektur zu rechnen. Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

